Признать памятником Покровский храм в Тюлячах просил еще митрополит Феофан

В Татарстане восстанавливают старинную церковь, признанную объектом культурного наследия

Фото: предоставлено Алексеем Павловым

В Татарстане продолжается работа по сохранению старинных храмов с признаками объектов культурного наследия. В преимущественно татарском районе республики сохранилась уникальная православная церковь 1771 года. Это сказалось и на облике здания, часть которого внешне напоминает михраб у мечети. У объекта непростая судьба — в разное время его приспосабливали под инфекционное отделение районной больницы, общежитие и хлебопекарню. В 2019 году Церковь Покрова Пресвятой Богородицы признали историческим памятником регионального значения. Сейчас здесь идут службы и продолжаются восстановительные работы. Среди благотворителей — и экс-министр, и известные предприниматели.

В стиле провинциального барокко

В районном центре Тюлячи продолжаются работы по восстановлению единственного в селе православного храма.

Покровская церковь, которой в прошлом году исполнилось 250 лет, признана объектом культурного наследия регионального значения и взята под охрану государства. Интересно, что письмо с ходатайством признать здание памятником отправил в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия еще покойный митрополит Феофан.

Государственная историко-культурная экспертиза подтвердила, что храм Покрова Пресвятой Богородицы был возведен в 1771 году. Здание является градостроительной доминантой центральной части Тюлячей, формирует его архитектурный облик и прекрасно просматривается при въезде в населенный пункт со стороны Казани.

Сам храм полностью не сохранился. Поскольку в советское время «верх» — часть колокольни и купол с маковками — были снесены, то их пришлось надстраивать. Современные формы светового четверика с барабаном и три яруса колокольни (по историческим описаниям их было два) не идентичны первоначальному облику, но в целом, здание «с композиционной и градостроительной точки зрения соответствует историческим характеристикам и функциональному содержанию», отмечено в акте экспертизы.

Государственная историко-культурная экспертиза подтвердила, что храм Покрова Пресвятой Богородицы был возведен в 1771 году

Покровская церковь выстроена из крупномерного красного кирпича на известковом растворе в стилистике скромного провинциального барокко. Здание имеет объемно-пространственное решение «кораблем» и в плане представлено в виде креста. Фасады оформлены прямоугольными лопатками по углам стен, оконные проемы с лучковыми перемычками украшены аскетичными профилированными кирпичными наличниками в виде округлых валиков.

Интересно, что апсида главного престола (примыкающий к основному объему пониженный выступ здания), по оценке эксперта, внешне напоминает михраб у мечети. Подобное решение не характерно для православных храмов Казанской губернии и возможно связано с национальным составом жителей Тюлячей.

Сохранились исторические кирпичные коробовые своды с металлическими тяжами, нижний ярус колокольни с кирпичной лестницей в стене.

Своды храма были украшены росписью. По технике исполнения и изображениям предположительно они были сделаны в конце XIX — начале XX веков, а за основу сюжетов взяты работы известного российского художника Виктора Васнецова.

Сохранились фотографии, где в алтарной части виден Спас Эммануил и еще одно изображение на колонне-столпе. На сегодняшний день все своды храма оштукатурены, однако эксперт отметила, что штукатурка наносилась поверх краски, и росписи находятся в законсервированном состоянии.

Не сохранился и кованый навес над входом в храм, который дожил до 2004 года.

Покровская церковь выстроена из крупномерного красного кирпича на известковом растворе в стилистике скромного провинциального барокко. Источник: Акт государственной историко-культурной экспертизы

«Там такие колоссальные вложения!»

Настоятель Покровской церкви священник Алексей Павлов рассказал «Реальному времени», что большая часть здания восстановлена, не закончены только работы внутри колокольни.

— Пока нет светильников, висят только лампочки бытовые, нет церковной утвари в алтаре. Но службы идут, основной минимум есть. В иконостасе есть новые иконы и те, которые вернулись в храм. В советское время жители их разобрали по домам, а сейчас принесли обратно.

Интересно, что нашелся и старинный колокол, который, после того как его сбросили с колокольни, забрали в местную пожарную часть.

Как выяснилось, восстановление памятника идет на средства благотворителя, который хочет сохранить свое имя в тайне.

— Там такие колоссальные вложения! Он родом из Тюлячей, в 2017 году приехал на похороны племянницы, увидел храм в запустении и захотел помочь. Буквально из руин все восстановил. Низкий поклон ему. Он выделял рабочих, был его прораб, моя функция была только накормить их, принять и что-то посоветовать, — поделился отец Алексий.

Настоятель Покровской церкви священник Алексей Павлов рассказал «Реальному времени», что большая часть здания восстановлена, не закончены только работы внутри колокольни. Источник: Акт государственной историко-культурной экспертизы

Благоустраивается и территория вокруг старинной церкви. В прошлом году на Крещение был торжественно открыт святой источник в честь иконы Богородицы Троеручица. В советское время, после закрытия Покровского храма, люди приходили на это место молиться. В 90-е там был установлен крест, а в 2021 году на средства самообложения граждан облагорожена территория древнего источника, сооружена купель.

Возрожденную Церковь Покрова Пресвятой Богородицы успел посетить митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, а в прошлом году в честь 250-летия храма первую за 100 лет архиерейскую службу здесь провел новый Владыка — Кирилл.

«Покровское, Тюлячи тож»

Кому-то может показаться странным, откуда в Тюлячинском районе преимущественно с татарским населением взялась православная церковь, да еще такая древняя. Сами Тюлячи основаны в период Казанского ханства. Но в 1560-х годах эта территория была заселена русскими крестьянами.

Первая деревянная церковь, которой дали название «Покровская», появилась здесь в начале XVIII века, выстроена была на средства помещика Афанасия Скрипицына. Отчего в архивных документах село значится «Покровское, Тюлячи тож».

До реформы 1861 года жители относились к категории помещичьих крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, изготовлением телег и кадок, торговлей. С середины XIX до начала XX века здесь проходили Покровская (с 1 по 8 октября) и Богоявленская (с 6 по 12 января) ярмарки.

В начале ХХ века в Тюлячах располагалось волостное правление, работали земская школа (с 1875 года), кожевенный и маслобойный заводы, четыре кузницы, телефонная станция, два магазина, трактир, три пивные, одна казенная винная и девять мелочных лавок, один ренсковой погреб, базар по четвергам.

Металлический навес с западного фасада (утрачен). Источник: Акт государственной историко-культурной экспертизы

До 1920 года село являлось центром Больше-Кибяк-Козинской волости Лаишевского уезда Казанской губернии. С 1920 года вошло в состав Лаишевского, с 1927 года — Арского кантонов Татарской АССР. С 1930 года Тюлячи то присоединяли к Сабинскому району, то отделяли, с 4 октября 1991 года село получило статус районного центра.

В память о супруге

Каменный Покровский храм был построен в 1771 году на средства помещицы Надежды Аристовой. Она сделала это в память о муже, погибшем в боях во времена русско-турецкой войны 1768—1774 годов. По преданию место для строительства новой церкви указала сама императрица Екатерина II, проезжавшая через село по мощеной дороге в Сибирь.

Храм имеет три престола: главный — в честь Покрова Пресвятой Богородицы, северный — в честь святителя Николая Мирликийского Чудотворца и южный — в честь иконы Божией Матери, именуемой Троеручица.

Покровский приход до революции считался вполне обеспеченным. В архивном фонде Казанской духовной консистории в клировых ведомостях за 1906, 1909 годы значится: «Здание [храма] каменное, с такой же в одной связи с колокольней, крепкое; весь храм теплый; ограда вокруг церкви каменная с деревянной на ней решеткой. Иконостас в главном храме двухъярусный, в пределах одноярусные. Утварью церковь снабжена достаточно. Причт на основании указа Св. Синода от 4 марта 1885 г. №3 должен состоять из священника и псаломщика, на лицо состояли священник и псаломщик».

В 1873 году при храме была учреждена церковно-приходская земская школа на 87 мальчиков и 30 девочек, а позже — библиотека, которая ежегодно пополнялась.

К началу XX века приход обладал 30 гектарами пахотной и 3 гектарами луговой земли, ему принадлежали 18 зданий: церковно-причтовый дом, деревянные погребница, сарай, объединенные конюшня и скотная изба, два хлева, две конюшни, два навеса, два каретника, два амбара, одноэтажный дом, церковная сторожка.

В 1939 году Покровскую церковь закрыли, купол храма и колокольню разрушили. Сначала здание приспособили под инфекционное отделение районной больницы, потом — под общежитие и хлебопекарню.

Источник: Акт государственной историко-культурной экспертизы

В числе благотворителей — и предприниматели, и министр

В 2000 году инициативная группа местных верующих составила письмо на имя первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева с просьбой о возвращении церкви, которая на тот момент принадлежала Татпотребсоюзу. В 2004 году храм вернули.

При финансовой поддержке администрации района прихожане отремонтировали крышу, очистили кирпичи, выгребли мусор, отмыли потолок и стены, разобрали оставшиеся со времен пекарни печи. Начальник местной пожарной части Анатолий Лапин вернул в храм «выживший» старинный колокол.

В мае 2011 года в храме начались активные восстановительные работы. В течение четырех лет над историческим остовом здания был возведен каменный второй ярус со световым барабаном, а на подлинном основании первого этажа колокольни выстроили еще три яруса, организовали хоры, с южной и северной стороны к колокольне пристроены современные прямоугольные помещения.

У храма было несколько крупных благотворителей — предприниматель из Сербии Видан Михайлович провел общестроительные работы на 1 млн рублей, при финансовой поддержке экс-министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленара Сафина была проведена отделка фасадов и обустройство прихрамовой территории. 5 апреля 2015 года на церковь установили купола и кресты, и она обрела нынешний внешний вид.

С 2018 года и по сегодняшний день масштабные восстановительные работы ведутся на средства еще одного благотворителя, о котором мы упомянули выше.

Фото: предоставлено Алексеем Павловым

17 сентября 2019 года приказом Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Покровская церковь была внесена в перечень выявленных памятников истории и культуры, а в декабре того же года вошла в реестр объектов культурного наследия регионального значения.