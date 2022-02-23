Где и как могли служить в советском спорте

У солдата выходной, пуговицы в ряд

Фото: Александр Устинов / Союз фотохудожников России / kommersant.ru

День защитника Отечества, который до 1991 года отмечали как День Советской армии и Военно-морского флота, ранее праздновали и профессиональные спортсмены. Но в 90-е годы армейский спорт практически похоронили. «Реальное время» вспоминает, как и где спортсмены могли служить во времена Советского Союза.

Футбол

В советском футболе была наиболее развитая сеть армейских и динамовских команд, выполнявших задачу отдачи воинского долга для профессиональных спортсменов. ЦСКА призывал лучших из лучших, но у армейцев был своеобразный фарм-клуб — «Искра» из Смоленска, представлявшая службы Противовоздушной обороны. Локальная близость к Москве позволяла смолянам видеть в своих рядах тех, кто не подошел «большому» ЦСКА, а также жителей Москвы и Московской области.

Фото: avito.ru

Далее шли команды больших воинских округов: СКА в Ростове-на-Дону, Киеве, Львове, Хабаровске, игравшие на уровне первой лиги. Ростов был самым успешным из перечисленных, выигрывая Кубок СССР, завоевывая медали чемпионата и выступая в еврокубках.

Армейские команды под названием «Звезда» также решали проблемы со службой в армии, располагаясь в Иркутске, Перми, украинском Кировограде (ныне Кропивницкий), узбекистанском Джизаке.

Многочисленными путями решения вопроса с армейской службой располагал футбольный Ленинград. Это и СКА, выступавший на уровне чемпионатов области и города, и самый любопытный вариант с выступлением в чемпионате Эстонской ССР за команду «Звезда» из Таллина, и игра за ленинградское «Динамо». МВД также имело право призывать юношей в армию, поскольку в структуру этого министерства входили внутренние части, или же ВВ, которые несли службу в системе, которая сейчас носит название УИН, управление исполнения наказаний. Кстати, и в Казани есть подобная часть под литерой 7474, но тех, кого не могли туда призвать, отправляли в Киров, играть за местное «Динамо», при известном в определенных кругах учреждении под названием Вятлаг (Эдуард Акбаров, Леонид Ефимов, Евгений Кранатов, Вадим Потапов, Александр Прокопенко).

Хоккей

Здесь у ЦСКА был другой фарм-клуб, СКА МВО, представляющий московский военный округ, чья команда базировалась в Калинин, Липецке, и снова в Калинине. СКА представлял Ленинград, и тут у команды также был своеобразный фарм-клуб. Поначалу хоккеистов, которые не подходили армейскому клубу, можно было пристроить в ВИФК, Военный институт физической культуры, затем возник вариант в Оленегорске, в Мурманской области, где ненадолго возникла команда «Звезда». В этом плане, кстати, не повезло тем, кто начинал первый год службы в Ленинграде, а потом был вынужден дослуживать-доигрывать за полярным кругом.

Также, кстати, не повезло тем хоккеистам, призванным в армию, когда в Куйбышеве расформировали местный СКА, а дослуживать второй год пришлось в Хабаровске. Затем, правда, возник вариант со СКА Свердловска, где в массовом порядке служили хоккеисты казанского СК им. Урицкого и уфимского «Салавата Юлаева».

Ну и многочисленные команды «Динамо» — в Минске, Риге, Харькове, хотя тут есть нюанс. Что касается московского «Динамо», то это была команда из структуры КГБ, а не МВД. Как известно, в 1954 году генсек ЦК КПСС Никита Хрущев вывел КГБ из подчинения МВД, переподчинив его непосредственно Центральному комитету коммунистической партии. Такая ситуация длилась до 1990 года, неслучайно хоккеист, а затем и наставник «Динамо» Зинэтула Билялетдинов — полковник пограничных войск. Именно туда и призывались хоккеисты, хотя в этом плане существование команды из структуры КГБ «Динамо» Москва вызывало большие вопросы. Впрочем, их старались не задавать.

Баскетбол

И снова ЦСКА, и снова СКА, на этот раз Киев и Львов, Ленинград и Рига, Алма-Ата и Баку в баскетболе. Плюс «Динамо» в Москве и Тбилиси, Душанбе и Волгограде, где играл лучший казанский баскетболист всех времен Владимир Никитин.

Фото: championat.com

История волгоградского «Динамо» очень показательна для времен СССР. В 1968 году в высшую лигу вышли московское «Динамо» и «Локомотив» из Алма-Аты. При этом между ними финишировала, заняв второе место в первой лиге, еще и команда «Динамо», Волгоград. В городе на Волге работал Евгений Гомельский, младший брат знаменитого папы, тренера сборной СССР Александра Гомельского, создав молодой и очень перспективный коллектив: Никитин из Казани, Анатолий Блик из Калининграда, Александр Болошев из подмосковного Электрогорска, Александр Сидякин из Москвы, местный талант Владимир Арзамасков. Баскетболистам по 18—20 лет, главному тренеру — 29. Но через год уже никого в Волгограде не осталось, поскольку Блик и Сидякин перешли в ЦСКА, Болошев и Никитин в московское «Динамо», Арзамасков — в ленинградский «Спартак», а волгоградское «Динамо» вылетело во вторую лигу. В этом сила и слабость провинциальных армейско-динамовских команд, поскольку могли призвать как туда, так и оттуда.

Гандбол — водное поло

В водном поло, опять же, было пять армейских команды и пять динамовских. Служи — не хочу. ЦСК ВМФ (Центральный спортклуб военно-морского флота) и его фарм-клуб «Маяк», ККФ (краснознаменная каспийская флотилия) в Баку и СК КЧФ (краснознаменная черноморская флотилия) в Севастополе, ростовский СКА. А также «Динамо» в Москве, Алма-Ате, Киеве, Львове, Тбилиси. Не хочешь служить — добро пожаловать в МГУ.

Ватерполисты «Синтеза» служили в ЦСК ВМФ — Бойко и Иванов, в «Маяке» Тазетдинов, в СК КЧФ — Владимиров, Горбач, Ирек Зиннуров, в ККФ — Котерев, Крюков, Сорокин, Ухов, Шепелев.

В гандболе армейские команды — это ЦСКА, СКА Минск и Баку, Киев и Львов. Это, собственно, все армейские команды в ручном мяче, причем минская команда перешла в общество Вооруженных сил, будучи ранее студенческой и называясь «Политехник».

Фото: handballfast.com

Существовало еще малознакомое «Динамо» из Алма-Аты, в котором играл будущий гражданин Норвегии Вадим Демидов. Кстати, воспитанник Евгения Орлеанского, который привел в гандбол и знаменитого Евгения Трефилова. Вот он как раз вспоминал, как гандболистам приходилось решать проблемы со службой в армии. Как оказалось, делали они это в Ахтубинске, Астраханской области, откуда местная команда перекочевала затем в областной центр Астрахань, чтобы стать знаменитой «Зарей».

Лихие девяностые

Десятилетие запомнится еще и тотальным крахом волейбольного ЦСКА. В конце девяностых российские клубы лишились дамоклова меча в виде армейской службы.

Последний успех команды пришелся на 1998 год, когда она завоевала бронзу чемпионата России. Но уже тогда в нее перестали приходить игроки извне. Молодой белгородец Владимир Мельник, приехавший из Украины и призванный в ряды российской армии, приехал в ЦСКА, но оказался там не нужен. В итоге Мельник оказался в Одинцово, в «Искре-РВСН», которая пока еще имеет какие-то рычаги, и призывает из Ярославля еще и Виталия Комарова.

Более того, становилось все меньше ресурсов для того, чтобы удержать имеющихся игроков, ЦСКА перестал быть командой, представляющей Вооруженные силы. В 2000 году команда вылетела из Суперлиги, с годами опустилась на самое дно российского волейбола, а в 2009-м была расформирована. Годом ранее расформировали женскую команду ЦСКА, связанную с мужской дружиной не только названием. Футбольный, а на каком-то этапе и хоккейный ЦСКА спасал Евгений Гинер, баскетбольный, на наш взгляд, спасли целый ряд факторов: и именное приглашение на участие в турнире Евролиги, и кураторство «сильных мира сего», начиная с Сергея Иванова. У волейбола ничего этого не было, отсюда и печальный результат.

А как в Европе?



В те годы армейский спорт «поливали» грязью изо всех СМИ, ссылаясь на зарубежный опыт и пользуясь неинформированностью наших болельщиков, которые знать не знали, что сборные Италии, Франции в большинстве своем состоят из карабинеров и военнослужащих, что манншафт Германии — это военнослужащие бундесвера, и даже украинская фигуристка Алена Савченко вспоминала, как проходила «курс молодого бойца». Это было в 2015 году, когда Савченко было уже за тридцать.

Одним из соперников УНИКСа по баскетбольным еврокубкам была голландская команда «Ден Хелдер», из одноименного городка в 58 тысяч жителей. Она содержалась на армейский бюджет, поскольку Ден Хелдер — это военная-морская база Нидерландов.

Фото: pinterest.it

Уже в наши дни Франция определила 175 своих спортсменов в так называемые батальоны Жуанвиль, иными словами, фиктивно определив их на армейскую службу. Более того, с 1966 по 1973 годы команда «Жоинвиль ле Пойнт» выступала на уровне Суперлиги Франции по волейболу. Благодаря вооруженным силам, спорт в стране поддерживали до 2002 года, затем эта практика прекратилась, а с 2014 года французы снова вернулись к контрактной работе со спортсменами-«военнослужащими».

Джаудат Абдуллин