Лучшими в парах были Тарасова и Морозов, но победили все равно китайцы

Ожидаемо, но все равно немного грустно

Соревнованиями спортивных пар завершилась программа фигурного катания на Олимпийских играх в Пекине. И здесь нашу сборную удача вновь обошла стороной, хотя все три российских дуэта претендовали на высшую награду. Уроженку Казани Евгению Тарасову вместе с партнером Владимиром Морозовым от победы отделили всего 0,63 балла. О произошедшем в личном турнире пар — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Долгая дорога к золоту для китайской пары

Последние два сезона Вэньцзин Суй и Цун Хань не баловали зрителей ни чистыми прокатами, ни участием в соревнованиях вообще. Фигуристы пропустили практически весь предолимпийский сезон, выступив лишь на чемпионате мира, где проиграли россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Возвращение китайской пары было под большим вопросом до самого конца, сказалось множество травм и даже хирургическое вмешательство. Однако олимпийский сезон дуэт начал полноценно, одержав победу на этапах Гран-при и турнире серии Б, но так ни разу и не откатав чисто две программы подряд. Не случилось этого и на Олимпиаде, что не помешало Суй/Ханю одержать победу и здесь.

Максимально собранные, понимающие, что выходят, скорее всего, на свой последний турнир в карьере, китайцы, были практически идеальны. В короткой программе они обновили собственный мировой рекорд, исполнив параллельный тройной тулуп, выброс с флипа, подкрутку и другие элементы. При желании придраться можно было разве что к вращению, но прошедшие пару дней назад соревнования женщин показали, что выиграть золотую медаль можно и с ошибкой на этом элементе.

Китайская пара только подтвердила эту теорию. В произвольной партнерша ошиблась на исполнении тройного сальхова, на котором были проблемы и раньше, но дуэт заранее подготовился к такому развитию событий и вставил в начало программы элемент ультра-си — безукоризненно исполненную четверную подкрутку. Добавьте к этому харизму, мастерство, волшебную программу, ну и домашний лед и получите олимпийское золото.

Вэньцзин Суй и Цун Хань. Фото: beijing2022.cn

Полшага до победы Тарасовой и Морозова

Первыми среди российских пар неожиданно стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Их последняя победа на крупных соревнованиях была еще в прошлом олимпийском цикле на чемпионате Европы в Москве в 2018 году, спустя месяц пара выиграла серебро командного турнира на Играх в Пхенчхане. После Тарасова/Морозов меняли тренеров, их количество, места тренировок, но стабильность и успех к ним не приходили. Одной из самой талантливых и красивых пар в фигурном катании всегда чего-то не хватало. Не знаем, что произошло в Пекине, может, помогли высшие силы, небывалая концентрация, присутствие Тутберидзе на бровке, но откатали свои программы Тарасова и Морозов как никогда. Чище них не выступили ни победители турнира, ни олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Серебряных призеров сначала отделили от первого места в короткой программе 0,16 балла, затем 0,47 — в произвольной. Итоговые 0,63 балла — цена золотой медали. Можно долго говорить о справедливости, сравнивать технику, компоненты, считать GOE, но ситуацию это не изменит. Фигурное катание — во многом субъективный вид спорта, где можно оперировать множеством данных. Можно высчитать скорость, на которой делаются элементы, и нивелировать не только сотые балла. Можно уйти в абстракцию и сравнить, например, насколько осознано те или иные фигуристы катают свои программы. Российская пара сделала все от себя возможное, выдав два лучших проката за всю карьеру, но для победы этого не хвалило. Причина может быть и в авторитете перед судьями. Слишком долго Евгения и Владимир ошибались и искали себя.

Права на видео принадлежат YouTube-каналу Olympics

Сколько медалей увезут с собой Мишина и Галлямов?

У кого и могут быть вопросы к судьям, причем не только к тем, кто выставляет оценки, так это у олимпийских чемпионов в командном турнире Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Фигуристы с одной грубой ошибкой откатали в Пекине четыре программы, а уезжают с одной бронзовой медалью.

Оставим пока в стороне случившееся в командных соревнованиях и перейдем к личному турниру. Мишина и Галлямов, несмотря на усталость и количество прокатов, достойно показали себя на этих Олимпийских играх. И, судя по их высказываниям, так же приняли третье место. За технику в произвольной программе фигуристы получили баллы выше, чем победители турнира и обладатели серебряных медалей. Но это неудивительно: ошибок пара не допустила — сложнейший каскад сальхов-ойлер-сальхов сделала.

Может быть, Анастасия и Александр были чуть непривычно зажаты в прокате, что и есть вкусовщина и, судя по компонентам, то самое субъективное мнение судей. Допустим. Но ответьте, как в мире фигурного катания возможно, что действующие чемпионы России, Европы и мира проигрывают второй оценкой сразу двум парам?



Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: olympic.ru

Что происходит с Бойковой и Козловским?

Не попавшие на пьедестал Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в последнее время не отличаются стабильностью и хорошей формой. После громкой победы на чемпионате Европы 2020 года пара так и не смогла вернуться на свой уровень. В Пекине Александра и Дмитрий сначала осталась без командного турнира, затем не попали по итогам короткой программы в тройку и шли с приличным отставанием от ближайших соперников.

В произвольной программе фигуристы ошиблись на выбросе с риттбергера и на каскаде из тулупов. Была помарка и в короткой программе, которая не нашла отражение в протоколе. Ошибаются все, но оценки Бойковой и Козловского действительно стали подозрительно низкими. Почти двадцать баллов разницы между топовыми парами — слишком большая пропасть. Об этом по традиции эмоционально, но честно после окончания соревнований высказался Дмитрий Козловский:

«Недоволен оценками? Вы смеетесь? Мы такие баллы набирали три года назад, когда вышли из юниоров. Недодали? Позорно недодали! Но я не видел распечатку, ничего не могу сказать».

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото: olympic.ru

Олимпиада подтвердила, что у нас лучшее фигурное катание в мире



Сборная России завоевала шесть медалей разных достоинств в фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Золото командного турнира, где лучшими стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Серебро в танцах на льду благодаря Виктории Синициной и Никите Кацалапову. Золото и серебро в женском одиночном катании, где победу одержала Анна Щербакова, а второй стала Александра Трусова. Серебро и бронзу в парном турнире, где на второе место поднялись Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а на третье — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Могло быть даже лучше, но немного не повезло в танцах и парах: при определенных обстоятельствах можно было взять золото и там. Про пьедестал в женских соревнованиях все понятно без слов. В личном турнире случился ожидаемый пробел у мужчин, но есть надежда на улучшение и здесь.

Если не случится форс-мажор, то в новом олимпийском цикле сборную России ожидает результат даже лучше нынешнего. Ведь не все победители и призеры Олимпийских игр в Пекине из других стран собираются продолжать карьеру, а равноценных замен в их сборных на первый взгляд не видно. Чего не скажешь о российских фигуристах. Но есть и обратная сторона. Отсутствие конкуренции и интереса к фигурному катанию в мире, может снизить привлекательность этого вида спорта и у нас.



Гузяль Якубова