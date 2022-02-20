Юлия Кочетова: «Вечером вы говорите, что завтра в садик, а ребенок уже начинает паниковать»

Детский психолог — о том, как быть, если малышу трудно адаптироваться в детском саду

У традиционного детского сада сегодня много альтернатив. Кроме того, все больше мам по разным причинам предпочитают самостоятельно заниматься дошкольным образованием ребенка. Но это требует от родителя определенных компетенций — умения организовать и выстроить режим дня для своего чада, коммуникацию со сверстниками, обучать в соответствии с возрастом, формировать необходимые навыки. Поэтому эксперты советуют не обесценивать вовсе идею детского сада. «В хорошем детском саду с квалифицированным воспитателем ребенок развивается и социализируется согласно возрасту», — рассуждает в интервью «Реальному времени» кандидат психологических наук, доцент факультета «Психология образования» МГППУ Юлия Кочетова. Клинический психолог объясняет, как лучше помочь ребенку безболезненно адаптироваться к детсаду.

«Ребенок должен взаимодействовать с социумом»

— Юлия Андреевна, частый вопрос, который волнует родителей дошкольников, — это адаптация к детскому саду. Для многих семей процесс не проходит безболезненно, а кому-то по этой причине приходится отказываться от садика. Есть разные мнения психологов — отдавать ребенка в сад как можно раньше или, наоборот, после 4 лет. Вы какой позиции придерживаетесь?

— Все очень индивидуально: дети бывают совершенно разные. Встречаются тревожные или часто болеющие дети, это особый контингент. К сожалению, именно в наше время появляется больше таких детей.

Часто замечаю, что современное поколение детей болеет значительно чаще, иммунитет ослаблен. Безусловно, когда ребенок 2—3 дня побудет в садике и возвращается домой с очередным заболеванием, родители сами начинают негативно относиться к посещению детского сада и у них возникают тревожные состояния.

Я считаю, что после достижения ребенком возраста трех лет важно постепенно его социализировать. И тут могут быть разные варианты — детский садик, развивающие занятия, секции и т.д. Несмотря ни на что, ребенок все равно должен взаимодействовать с социумом, сверстниками. То есть не позже трех лет должна начинаться активная социализация ребенка. Она, безусловно, может сопровождаться определенными трудностями. Но тут многое зависит от самих родителей — насколько они смогли подготовить ребенка к посещению детского сада.

Фото: city-yaroslavl.ru

Я считаю, что после достижения ребенком возраста трех лет важно постепенно его социализировать. И тут могут быть разные варианты — детский садик, развивающие занятия, секции и т.д. Несмотря ни на что, ребенок все равно должен взаимодействовать с социумом, сверстниками

«Подготовительный этап — один из ключевых моментов»

— В чем должен состоять этот подготовительный этап?

— Важно подготовить ребенка к посещению детского сада, предоставить ему возможности адаптироваться к новым условиям, правилам, распорядку дня, новым людям, к тому, что рядом не будет родителей. На мой взгляд, именно подготовительный этап является одним из ключевых моментов успешного вхождения в стены детсада.

В первую очередь мы должны объяснить ребенку, что в детском саду будут определенные правила, режим, взаимодействие со сверстниками, новый взрослый — не такой близкий, как родитель.

В преддверии похода в детский сад обязательно необходимо расширять круг общения ребенка. Если ребенок до детского сада общался исключительно с мамой, папой и близким кругом родственников, для него будет гораздо сложнее войти в коллектив новых детей, чем ребенку, который выходит на детскую площадку, общается с другими детьми, посещает развивающие занятия, кружки. Нужно стараться поддерживать общение ребенка с другими детьми, позитивные эмоции, которые он получает от совместных игр.

У ребенка, которого готовят к посещению детского сада, должны быть развиты элементарные навыки самообслуживания. На ранних этапах ребенок должен по меньшей мере самостоятельно проситься в туалет, на более поздних этапах — сам сходить в туалет, мыть руки, принимать пищу самостоятельно.

Безусловно, все зависит от возраста. Тем не менее нужно понимать: если вы отдаете ребенка в детский сад, у него должны быть сформированы хотя бы на начальном уровне навыки самообслуживания.

Кроме того, хотя бы за два месяца до начала посещения садика необходимо скорректировать режим ребенка с тем, чтобы максимально адаптировать его к распорядку дня, который будет в детском саду. Вплоть до того, что даже в выходные нужно будить ребенка в определенное время, завтракать, гулять в одно и то же время.

Некоторым мамам удобно, что ребенок ложится спать в 23—24 часа, а просыпается в 10—11 утра. А теперь представьте, если ребенок привык просыпаться в такое время, далее у него был хаотичный день: сегодня пошли гулять, завтра не пошли, потому что весь день провели дома. И тут вдруг он попадает в пространство, где ему надо вставать в 7 утра, срочно бежать в детский сад, с 9 утра у него завтрак, занятия, тихий час. Это, безусловно, порождает напряжение.

— Да, в таком случае это стресс для ребенка…

— Безусловно. Такая ситуация будет стрессовой и для взрослого человека, у которого не было столь строгого режима, и вдруг он попадает в достаточно жесткие рамки. Что уж говорить о ребенке? Понимая, что собираетесь отдать ребенка в детсад, месяца за 2—3 вы должны выработать для него приближенный к садиковскому режим: подъем, завтрак, прогулка, дневной сон. Причем все пункты должны быть примерно в одно и то же время. И в выходные исключений делать не надо. Такой подготовительный этап очень важен, и, на мой взгляд, про него ни в коем случае нельзя забывать. Именно от него будет зависеть степень адаптации к детскому саду.

Фото: gazetaingush.ru

Важно подготовить ребенка к посещению детского сада, предоставить ему возможности адаптироваться к новым условиям, правилам, распорядку дня, новым людям, к тому, что рядом не будет родителей

«Вечером вы говорите, что завтра в садик, а ребенок уже начинает паниковать»

— А какие бывают степени адаптации?

— Ученые выделяют три степени адаптации к детскому саду. Первая — это легкая, когда с первых же дней ребенок с удовольствием идет в детсад, ему там нравится находиться. Понятно, могут быть какие-то моменты отрицания, но ребенок нормально ладит со сверстниками, он может при уговорах родителей с легкостью пойти в детский сад и с удовольствием там находиться. При легкой степени продолжительность адаптации ребенка к садику длится от 7 до 14 дней. Потому что совсем обойтись без периода адаптации практически невозможно.

Встречается также средняя степень адаптации. В этом случае в течение 2—3 недель ребенок может испытывать расстройство при расставании с родителями. Но при этом, если воспитатель его заинтересует игрой или пригласит в совместную деятельность со сверстниками, ребенок легко может переключиться, выполнить просьбы воспитателя. И в результате постоянного контакта с воспитателями, другими детьми он может легко преодолеть проблемные моменты. Тем не менее страх, слезы при расставании с родителями могут наблюдаться.

Когда мы говорим про тяжелую степень, которая может продолжаться до двух месяцев, может быть такое, что вечером вы говорите, что завтра в садик, а ребенок уже начинает паниковать, у него повышается тревожность, он постоянно плачет. А утром его невозможно заставить встать, чтобы пойти в детский сад. Зачастую при этом подключаются соматические расстройства — ребенок начинает чаще болеть. Часто у детей стрессы и тревога проявляются в психосоматических расстройствах, то есть происходит реагирование через тело. Мы начинаем наблюдать часто болеющих детей, которые не хотят идти в детский сад. Им не доставляет радость возможность взаимодействия со сверстниками.

Фото: deti.mann-ivanov-ferber.ru

Надо разобраться, что упущено — либо пропущен подготовительный этап, либо существуют сложности в детско-родительских отношениях

«Не стоит руководствоваться принципом: не хочешь — будем сидеть дома»

— В случае тяжелой адаптации родителям стоит настаивать на продолжении посещения садика?

— Мне кажется, всегда стоит разобраться, с чем связаны такие трудности. Настаивать ни в коем случае нельзя — это еще больше дезадаптирует ребенка. Но и попустительски к этому относиться тоже не стоит: по принципу «не хочешь — значит, будем сидеть дома». Иногда родитель просто физически так сделать не может, поскольку вынужден пойти на работу, или существуют иные причины.

В любом случае надо разобраться, что упущено — либо пропущен подготовительный этап, либо существуют сложности в детско-родительских отношениях. Например, если мама сама чересчур тревожная и мнительная, детские страхи и тревоги часто являются результатом страхов и тревог самого родителя. Дети, как губка, впитывают состояние родителя, и оно очень сильно на них отражается. Либо причина может таиться в нарушенном типе привязанности. Предположим, у ребенка с мамой сформировалась тревожно-амбивалентная привязанность: когда ребенка от мамы отделяют, он очень сильно паникует, стрессует, плачет, негативно реагирует. Но когда мама возвращается, ребенок не очень-то этому и радуется.

Всегда важно выяснять причину, если не получается это сделать самостоятельно, можно обратиться за помощью к психологу. Иногда достаточно одной-двух консультаций, если причина лежит на поверхности. Разговор с психологом поможет разобраться, что является причиной нежелания ребенка идти в детский сад. Может быть, он что-то где-то услышал, что в детсаду неприятно находиться, возможно, ему страшно расставаться с мамой.

— В этом вопросе существуют возрастные особенности?

— Если мама пытается отправить ребенка в садик с трех лет, в таком случае нужно учесть еще один момент. Стоит более плавно и аккуратно ступать на эту дорожку. Как вариант — начать с группы кратковременного пребывания и час-два находиться в детском саду совместно с ребенком. Сейчас очень многие детские садики предоставляют возможность маме прийти вместе с малышом, особенно если дело касается совсем маленького ребенка, поиграть с ним, показать, что это безопасно, вместе с ним знакомиться со сверстниками. У мамы есть возможность показать ребенку помещение, помочь привыкнуть к новой обстановке. Постепенно можно пойти дальше — оставлять ребенка одного до сна и потом забирать. И дальше по чуть-чуть увеличивать время пребывания ребенка в детском саду. В какой-то степени это может помочь ребенку.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас очень многие детские садики предоставляют возможность маме прийти вместе с малышом, особенно если дело касается совсем маленького ребенка, поиграть с ним, показать, что это безопасно, вместе с ним знакомиться со сверстниками

«От воспитателя зависит многое»

— Насколько велика роль воспитателя в процессе адаптации ребенка?

— Очень важно заранее выяснить, что за детский сад, какие там воспитатели. От воспитателя зависит очень многое. Многие мои клиенты уже во взрослом возрасте до сих пор вспоминают неприятные события детства, случившиеся с ними в детском саду и связанные с воспитателем. Безусловно, это психологическая травма, когда воспоминания вызывают слезы и переживания даже во взрослом возрасте. Некоторые вспоминают, как воспитатель жестко кричала на других детей или на него самого, кто-то — как ему не разрешали в сон целый час выйти в туалет. Но такие ситуации, к счастью, редкость.

Если мы видим, что поначалу ребенок вроде бы нормально реагирует на детский сад, а потом вдруг начинает тревожиться и не желает туда идти, нужно поближе познакомиться с воспитателем, поговорить, почувствовать, что это за человек, насколько воспитатель эмпатийна к детям.

Если мы говорим про преподавателя вуза, то здесь одна история, потому что с учениками у него партнерские отношения. А воспитатель — это немного иная профессия, которая требует определенных личных качеств, таких как эмпатия, эмоциональная включенность во взаимоотношения с ребенком, способность построить безопасное близкое взаимодействие с малышом. Для детей в таком возрасте это очень важно.

«Если ребенок в садике не ест, не спит, это признаки неблагополучия»

— По каким признакам можно сделать вывод, что процесс адаптации к садику свершился?

— Ребенок спокойно идет в детский сад, у него не возникает истерик. Мама, возвращаясь за ним, слышит разные новости, которые рассказывает ей ребенок, причем разнообразные. Ребенок делится всем, ему интересно ходить в садик, у него вызывает радость посещение детсада, он хорошо взаимодействует со сверстниками, воспитателем. Мы видим, что ребенок не боится, у него нет страха, тревоги: это базовые эмоции, при наличии которых мы можем судить о неблагополучии. Он ориентируется в своей группе: наблюдая за ребенком, мы видим, что он не садится в уголок с одной игрушкой, а с радостью пробует поиграть в различные игры, ориентируется в пространстве группы, ему нравятся игрушки, он в них с удовольствием играет. И в садике ребенок может удовлетворять различные потребности — покушать, поспать, сходить в туалет.

Для детей младших возрастов это очень важный показатель. Если ребенок в садике не ест, не спит, затрудняется сходить в туалет, это для нас признаки неблагополучия. Все это тесно связано с эмоциональным состоянием ребенка.

Мы можем сделать вывод, что ребенок адаптировался к садику, когда видим, что эмоциональное и физическое состояние ребенка нормализуется.

Фото: Максим Платонов

Воспитатель — это профессия, которая требует определенных личных качеств, таких как эмпатия, эмоциональная включенность во взаимоотношения с ребенком, способность построить безопасное близкое взаимодействие с малышом. Для детей в таком возрасте это очень важно

«Мы живем в детоцентрированном обществе»

— Бывают ли в реальной жизни «несадиковские» дети или это исключительно заморочки родителей?

— В научной литературе я такого понятия не встречала. Все равно ребенок в процессе взросления делает определенные шаги. Как писала известный детский психоаналитик Анна Фрейд, ребенок делает «шаги наружу». Мне лично очень близко это выражение. Имеется в виду, что на каждом этапе своего взросления ребенок делает один из шагов в социум. Существуют определенные социальные институты, в которые ребенок так или иначе попадает и за счет этого развивается.

Поначалу ребенок крайне привязан к маме. Его взаимодействие в большей степени организуется через нее. Потом подключаются другие родственники, другие люди. Ребенок начинает их узнавать, с ними взаимодействовать. Дальше сфера общения и взаимодействия расширяется: ребенок попадает на детскую площадку, в детский сад, школу.

Если мы не социализируем ребенка в период раннего и дошкольного детства, мы, скорее всего, столкнемся с проблемами уже в школе.

Сейчас мы часто видим такую историю, что ребенок не посещает детский сад. Это связано с тем, что в нынешних условиях, в отличие от времени, когда росла, например, я, а это 80-90-е годы прошлого века, такого разнообразия на рынке оказания услуг детям точно не было. Сейчас же чего только нет: мы живем в детоцентрированном обществе. У нас есть на выбор разные детские кружки, детские развлекательные комнаты, группы кратковременного пребывания, огромное количество частных детских садов. В общем, полный спектр условий, чтобы развивать, воспитывать и включать ребенка в социум. Даже если он не посещает детский сад в классическом варианте, но родители при этом умеют организовать время ребенка, что крайне важно: это значит, правильно выстроить режим, взаимодействие со сверстниками, обучение, навыки самообслуживания… Почему бы и нет? Многие взрослые сейчас очень компетентны в вопросах родительства: они слушают тематические лекции и подкасты, читают специализированную литературу, посещают семинары для родителей.

Чтобы сказать, что есть такой ребенок, который не приспособлен именно к детскому саду, это равно тому, чтобы сказать, что ребенок в целом не приспособлен к режимным моментам, взаимодействию со сверстниками, другими взрослыми и пр. Я думаю, что такого понятия, как «несадиковский ребенок», нет.

Фото: Гуландам Зарипова

Сейчас есть альтернативы детскому саду, но родитель должен быть компетентным в вопросах воспитания и развития ребенка

«Хороший детсад с хорошим воспитателем — это вещь полезная»

— Раньше существовал стереотип, что если ребенок не ходит в садик, то ему будет сложно адаптироваться к школе. Если учитывать современные возможности, это уже не так?

— Надо, безусловно, отходить от этого стереотипа. Это ни в коей мере не должно обесценивать детский сад. Моя позиция такова, что хороший детский сад с хорошим воспитателем — это вещь хорошая и полезная. Я бы ее рекомендовала родителям.

Но есть один очень важный момент, чтобы родители, прочитав наше интервью, не подумали: «Вот психолог сказала, что детсад — это необязательно. Значит, будем делать, как хотим».

Это работает, только если родитель умеет организовать и выстроить режим дня ребенка, общение со сверстниками, обучение в соответствии с возрастом, привить необходимые социальные навыки — все то, что в будущем будет необходимо для успешного усвоения школьной программы. Тогда, конечно, да, можно обойтись и без детского сада.

И общество предлагает нам для этого огромное количество вариантов. Сейчас есть альтернативы детскому саду, но родитель должен быть компетентным в вопросах воспитания и развития ребенка.