Ирек Зиннуров: «Любая олимпийская медаль бесценна»
Состоялся видеомост Баку — Казань по проблемам паралимпийского спорта двух стран
Президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров находится сейчас в Баку, будучи руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане. 17 февраля он принял участие в сеансе видеомоста, во время которого стороны обсудили готовность спортсменов Азербайджана и Татарстана к участию в Паралимпиадах. Подробности в материале «Реального времени».
Между Пекином-2022 и Парижем-2024
Само общение через границы было организовано при содействии представительства Россотрудничества в Азербайджане совместно с Федерацией пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан накануне просмотра кинофильма «Со дна вершины». Это очередная спортивная киноэпопея с участием звезд российского кино Владимира Вдовиченкова и Сергея Никоненко, Нонны Гришаевой и Ирины Розановой, Сергея Пускепалиса и комментатора Георгия Черданцева, снявшегося в роли самого себя. Это фильм про известного паралимпионика из России Алексея Мошкина, двукратного чемпиона 1994 и 1998 годов.
Пока же в видеомосте приняли участие те, кто только готовится дебютировать на Паралимпиадах. Это азербайджанцы Дашгын Аббасов и Мехман Рахмазанзаде в дисциплинах горные лыжи и кросс-кантри на Паралимпиаде в Пекине, а также татарстанец Александр Сахарнов, член сборной России по пара-трапу, победитель российских и международных соревнований, которому только предстоит побороться за путевку в паралимпийский Париж-2024.
«Синтез» традиционно способствует инвалидам в занятиях спортом»
Когда к разговору присоединились Ирек Зиннуров и вице-президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ, генеральный директор компании FLAMAX Фиргат Зиганшин, главной темой поначалу было выступление Камилы Валиевой, завершившей и свое катание в Пекине, и «страдания» последних дней на Олимпиаде. Ирек Хайдарович предположил, что надо быть готовым к придиркам, подобным тем, которые высказывали в сторону российской фигуристки, и отметил успешное выступление татарстанских спортсменов Данила Садреева и Вика Вайлда, возвращающихся с зимней Олимпиады с медалями: «Любая олимпийская медаль бесценна».
Что касается самого мероприятия, Зиннуров отметил значимость международного сотрудничества и обмена опытом в создании условий для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья.
«У нас налажены хорошие отношения с Федерацией стендовой и пулевой стрельбы Татарстана, и мы также ознакомимся с фильмами, которые были подготовлены по итогам завершившегося сезона татратснаских стрелков. Как президент СК ВВС «Синтез», я уделяю большое значение этому направлению социальной работы в частности, — отметил он. — Наш клуб традиционно помогает инвалидам. Пять лет подряд мы организуем интерактивные мероприятия для параспортсменов: матчи по водному поло, футболу, хоккею. Мы приглашаем их на матчи нашего «Синтеза», после чего игроки команды становятся гостями их мероприятий. Таким образом, мы взаимодействуем и показываем им, что они должны заниматься спортом, занимая активную жизненную позицию. Поскольку спорт для них — больше чем спорт, это инструмент социализации».
У Зиннурова и азербайджанского горнолыжника оказался один и тот же наставник
Мехман Рахманзаде имел опыт выступления на соревнованиях по пауэрлифтингу и рассказал о том, что сейчас он выступает в кросс-кантри, паралимпийской дисциплине лыжников, преодолевающих дистанцию сидя. У Татарстана есть прекрасный пример двукратного призера Паралимпиад Марты Зайнуллиной. Поскольку Азербайджан — южная республика, в которой в годы СССР зимние дисциплины практически не развивались, то местные паралимпийцы, по сути, дебютируют, конкретно Рахманзаде участвовал на чемпионате мира в норвежском Лиллехаммере и этапе Кубка мира в Финляндии, и сейчас готовятся к Пекину-2022.
Что касается горнолыжника Дашгына Аббасова, Зиннуров отметил, что он в Баку как раз таки начал осваивать горные лыжи, увидев в Аббасове коллегу по спортивной дисциплине. Аббасов тоже, кстати, не начинал с горных лыж, будучи ранее гребцом-академиком.
Причем у обоих спортсменов один наставник — главный тренер сборной Азербайджана по паралимпийским горным лыжам.
Одна на всех проблема с пандемией
Фиргат Зиганшин сказал о необходимости привлечения бизнеса в поддержку паралимпийцев, пояснив, что центральной в этом случае становится личность параспортсмена.
Как выяснилось, азербайджанских и российских паралимпийцев объединили еще и общие проблемы, связанные с пандемией, но сильные духом люди привыкли не пасовать перед трудностями. Российский и азербайджанские чемпионы обменялись историями своей спортивной карьеры и планами на 2022 год. Для тетюшанина Сахарнова он принесет возможность выступить на втором для себя чемпионате мира, а для членов сборной Азербайджана февраль станет знаковым, поскольку они отправятся на Паралимпиаду в Пекин.
Сахарнов пояснил, что пара-трап напоминает привычный любителям стендовой стрельбы соревнования, единственно, в них принимают участие спортсмены с поражением верхней либо нижней конечностей. Что касается мишеней, они вылетают и движутся точно так же, как и у профессиональных стрелков. Любопытно, что долгая дорога в паралимпийский Париж начнется с отборочных стартов там же, в столице Франции.
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