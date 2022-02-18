Ирек Зиннуров: «Любая олимпийская медаль бесценна»

Состоялся видеомост Баку — Казань по проблемам паралимпийского спорта двух стран

Фото: Ринат Назметдинов

Президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров находится сейчас в Баку, будучи руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане. 17 февраля он принял участие в сеансе видеомоста, во время которого стороны обсудили готовность спортсменов Азербайджана и Татарстана к участию в Паралимпиадах. Подробности в материале «Реального времени».

Между Пекином-2022 и Парижем-2024

Само общение через границы было организовано при содействии представительства Россотрудничества в Азербайджане совместно с Федерацией пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан накануне просмотра кинофильма «Со дна вершины». Это очередная спортивная киноэпопея с участием звезд российского кино Владимира Вдовиченкова и Сергея Никоненко, Нонны Гришаевой и Ирины Розановой, Сергея Пускепалиса и комментатора Георгия Черданцева, снявшегося в роли самого себя. Это фильм про известного паралимпионика из России Алексея Мошкина, двукратного чемпиона 1994 и 1998 годов.

Пока же в видеомосте приняли участие те, кто только готовится дебютировать на Паралимпиадах. Это азербайджанцы Дашгын Аббасов и Мехман Рахмазанзаде в дисциплинах горные лыжи и кросс-кантри на Паралимпиаде в Пекине, а также татарстанец Александр Сахарнов, член сборной России по пара-трапу, победитель российских и международных соревнований, которому только предстоит побороться за путевку в паралимпийский Париж-2024.

Как и всякая длинная дорога начинается с первого шага, пока Сахарнов посетовал, что не всегда удается его сделать, поскольку заваливший республику снег мешает выезжать на стенд, зачастую приходится тренироваться дома, проводя некую имитацию стрельбы.

«Синтез» традиционно способствует инвалидам в занятиях спортом»

Когда к разговору присоединились Ирек Зиннуров и вице-президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ, генеральный директор компании FLAMAX Фиргат Зиганшин, главной темой поначалу было выступление Камилы Валиевой, завершившей и свое катание в Пекине, и «страдания» последних дней на Олимпиаде. Ирек Хайдарович предположил, что надо быть готовым к придиркам, подобным тем, которые высказывали в сторону российской фигуристки, и отметил успешное выступление татарстанских спортсменов Данила Садреева и Вика Вайлда, возвращающихся с зимней Олимпиады с медалями: «Любая олимпийская медаль бесценна».



Что касается самого мероприятия, Зиннуров отметил значимость международного сотрудничества и обмена опытом в создании условий для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья.

«У нас налажены хорошие отношения с Федерацией стендовой и пулевой стрельбы Татарстана, и мы также ознакомимся с фильмами, которые были подготовлены по итогам завершившегося сезона татратснаских стрелков. Как президент СК ВВС «Синтез», я уделяю большое значение этому направлению социальной работы в частности, — отметил он. — Наш клуб традиционно помогает инвалидам. Пять лет подряд мы организуем интерактивные мероприятия для параспортсменов: матчи по водному поло, футболу, хоккею. Мы приглашаем их на матчи нашего «Синтеза», после чего игроки команды становятся гостями их мероприятий. Таким образом, мы взаимодействуем и показываем им, что они должны заниматься спортом, занимая активную жизненную позицию. Поскольку спорт для них — больше чем спорт, это инструмент социализации».

В видеомосте приняли участие те, кто только готовится дебютировать на Паралимпиадах. Это азербайджанцы Дашгын Аббасов и Мехман Рахмазанзаде в дисциплинах горные лыжи и кросс-кантри. Фото kaspiy.az

У Зиннурова и азербайджанского горнолыжника оказался один и тот же наставник

Мехман Рахманзаде имел опыт выступления на соревнованиях по пауэрлифтингу и рассказал о том, что сейчас он выступает в кросс-кантри, паралимпийской дисциплине лыжников, преодолевающих дистанцию сидя. У Татарстана есть прекрасный пример двукратного призера Паралимпиад Марты Зайнуллиной. Поскольку Азербайджан — южная республика, в которой в годы СССР зимние дисциплины практически не развивались, то местные паралимпийцы, по сути, дебютируют, конкретно Рахманзаде участвовал на чемпионате мира в норвежском Лиллехаммере и этапе Кубка мира в Финляндии, и сейчас готовятся к Пекину-2022.

Что касается горнолыжника Дашгына Аббасова, Зиннуров отметил, что он в Баку как раз таки начал осваивать горные лыжи, увидев в Аббасове коллегу по спортивной дисциплине. Аббасов тоже, кстати, не начинал с горных лыж, будучи ранее гребцом-академиком.

Причем у обоих спортсменов один наставник — главный тренер сборной Азербайджана по паралимпийским горным лыжам.

Одна на всех проблема с пандемией



Фиргат Зиганшин сказал о необходимости привлечения бизнеса в поддержку паралимпийцев, пояснив, что центральной в этом случае становится личность параспортсмена.

«Моя дорога к пара-трапу началась с моего земляка Александра Сахарнова, — отметил Фиргат Зиганшин. — Когда мы с ним познакомились, я был поражен тем, как он преодолевает трудности, но не прекращает тренироваться. Саша — спортсмен-колясочник, ему приходится гораздо сложнее, чем обычным стендовикам. В 2019 году мы впервые провели Всероссийские соревнования по пара-трапу, а годом позже добились официального признания вида спорта в России».

Как выяснилось, азербайджанских и российских паралимпийцев объединили еще и общие проблемы, связанные с пандемией, но сильные духом люди привыкли не пасовать перед трудностями. Российский и азербайджанские чемпионы обменялись историями своей спортивной карьеры и планами на 2022 год. Для тетюшанина Сахарнова он принесет возможность выступить на втором для себя чемпионате мира, а для членов сборной Азербайджана февраль станет знаковым, поскольку они отправятся на Паралимпиаду в Пекин.

Сахарнов пояснил, что пара-трап напоминает привычный любителям стендовой стрельбы соревнования, единственно, в них принимают участие спортсмены с поражением верхней либо нижней конечностей. Что касается мишеней, они вылетают и движутся точно так же, как и у профессиональных стрелков. Любопытно, что долгая дорога в паралимпийский Париж начнется с отборочных стартов там же, в столице Франции.

