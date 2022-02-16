Россия проходит Данию, но перед полуфиналом по-прежнему тревожно

Команда Жамнова вновь намучилась с датчанами и не показала, за счет чего будет проходить дальше

С соперником по четвертьфиналу сборной России, казалось, повезло. Команде Алексея Жамнова снова попалась далеко не топовая Дания, которую она пусть и со скрипом, но уже обыгрывала в своей группе. Правда, у самих россиян с тех пор проблемы никуда не делись, и сегодня мы в этом удостоверились. У нас вновь не лучшая картинка в реализации моментов, забивают в основном защитники, а при игре в меньшинстве мы опять пропускаем. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги четвертьфинального поединка и рассуждает, почему перед полуфиналом по-прежнему тревожно.

Второй матч с Данией должен был показать рост этой сборной на турнире

Какой бы непонятной ни была нынешняя сборная России с ее чехардой с составом и тренерским штабом, мало кто сомневался в том, что она должна проходить Данию. Во втором туре группового этапа наши уже обыгрывали скандинавов (2:0). С тех пор стартовая зажатость в действиях нападающих вроде сошла на нет, и на этот раз российские болельщики могли рассчитывать и на чуть более зрелищный хоккей.

Игру группового этапа России и Дании вряд ли кто-то вспомнит с удовольствием. Датчане пытались играть в свой вязкий хоккей, наши старались нащупать свою игру и командные взаимодействия. А ужасное большинство — восемь нереализованных попыток — только дополняло грустную картину. После матча и тренеры, и игроки выходили как с похорон и в один голос признавали, что нужно показывать, наконец, цельную игру, а не вымучивать два гола «через зубы».

— Не понравилось, что то задание, которое мы давали игрокам перед матчем, не было выполнено до конца. Знали, что Дания — команда вязкая, которая будет играть довольно жестко, мобильно. Просили терпеть, выигрывать нейтральные шайбы, бороться за них и больше сконцентрироваться на держании шайбы в зоне атаки. Можно сказать, что до конца ничего из этого не выполнили, — приводила слова Жамнова пресс-служба Олимпийского комитета России после первой встречи.

При этом в следующем поединке команда Алексея Жамнова уступила Чехии (5:6 ОТ), обнажив еще одну проблему: ужасное меньшинство. Четыре шайбы чехи забросили после розыгрыша лишнего, россияне же еле вымучили первый гол при численном превосходстве на турнире. В общем, игра в неравных составах российской команды тревожила и вызывала недоверие перед стадией плей-офф, где должны пойти соперники посерьезнее.

Действительно ли российские хоккеисты раскрепостились и заиграли наконец в тот хоккей, какой от них ждут тренерское трио и болельщики? Вот главный вопрос, который заключал в себе этот матч. И игра показала, что никуда проблемы не делись. Команда Жамнова по-прежнему много мучается с реализацией моментов, много бросает вхолостую, не реализовывает большинство и вновь пропускает в меньшинстве.

Меньшинство все еще плохое, а забивают в основном защитники

Датчане с первых минут принялись затягивать нашу команду в свои вязкие дебри — в медленный хоккей с постоянными остановками. Дании он был на руку, а наши хоккеисты никак не могли поймать нужный ритм и найти подход к их воротам. Хотя дальние броски или несложные набросы все-таки проходили.

Лишь на 14-й минуте первого периода, наконец, удалось заключить соперника в их зоне. Это Войнов дважды оказался там, где нужно, и подбирал шайбу, не давая ей выйти из зоны. Гусеву и Шипачеву оставалось расстреливать ворота — 1:0. Дальше по накатанной: пошли броски, пошло держание шайбы в чужой зоне. В итоге к первому перерыву по броскам были внушительные 18:1 (28:6 — после второго периода).

Казалось, все в наших руках, теперь только дожимать. Однако откуда не возьмись полезли удаления — сначала Чибисов сел отдыхать еще до перерыва, а на старте второго периода правила нарушил уже Плотников. И это вновь привело к провалу при игре в меньшинстве — датчане бросали от синей линии, первыми оказывались на подборе, а Франс Нильсен добивал в ворота, когда Федотов уже лежал на льду. Россияне в очередной раз подтверждали репутацию команды, которая ужасно справляется с чужим большинством. Это уже пятая пропущенная в меньшинстве за последние два матча.

Благо у нас есть Никита Нестеров с его фантастической пушкой. Наши пресекли контратаку на чужой синей линии, Никита Гусев подхватил и выдал под удар Нестерову, а тот в касание зарядил так мощно, что не все поняли, что шайба от перекладины зашла в ворота.

Очередная вымученная победа в игре со средней сборной, где мы увидели, что у этой команды по-прежнему слишком много пробелов, чтобы спокойно ожидать полуфинала

Ну а в третьем периоде мы вновь увидели старую «добрую» сборную России группового этапа. Пошли ошибки на ровном месте — Иван Федотов сам отдавал шайбу датчанам за ворота, защитники ему вторили. Впечатление, что россияне сами себе придумывают проблемы из-за неуверенности, не покидало.

Датчане на фоне нашей команды выглядели более раскрепощенными, свободными. Они вышли на третий период, ничего не теряя, а команда Жамнова вцепилась в минимальное преимущество и принялась стеречь его еще в середине третьего периода. И лишь реакция и шпагат Ивана Федотова за 5:30 до конца помогли сначала спастись от пропущенной и последующему голу Вячеслава Войнова — 3:1.

Очередная вымученная победа в игре со средней сборной, где мы увидели, что у этой команды по-прежнему слишком много пробелов, чтобы спокойно ожидать полуфинала. Там нас, скорее всего, ждет кто-то из пары Финляндия — Швеция.

Два из трех голов в сегодняшнем матче реализовали защитники, что говорит о том, что тройки нападения по-прежнему не могут притереться друг к другу и найти нужную «химию». При первом же меньшинстве мы пропускаем. Благо хоть забросили в большинстве. В общем, тревога перед следующим этапом только усилилась.

Шипачев наконец-то открыл счет своим шайбам на турнире

Шипачев проснулся или это разовая вспышка?

Важным вопросом на этом турнире оставалось и то, когда, наконец, заиграет лучший бомбардир команды на уровне КХЛ Вадим Шипачев. Знаменосец на этом турнире не впечатлял ни в одной из трех игр группового турнира. Ни заброшенных шайб, ни результативных передач.

В трех играх тренеры попытались найти под капитана команды идеальные сочетания. Сначала попробовали ностальгический вариант Гусев — Шипачев — Григоренко. Как итог — 0 голов и 0 результативных передач. Позже попытались восстановить «динамовское» сочетание, поставив к Вадиму в пару Галиева, и дополнили Андреем Чибисовым. Тройка забросила одну шайбу (Чибисов отметился), а сам Шипачев вновь оставался на голодном пайке. Вопросы к центрфорварду продолжали расти, а главный тренер Алексей Жамнов уже в открытую заявлял журналистам, что именно капитан играет не так, как ему нужно.

Сегодня, казалось, все изменилось уже в первом периоде. Шипачев наконец-то открыл счет своим шайбам на турнире. Причем сработала как раз его связка с Никитой Гусевым, хотя номинально первое звено составили Вадим с Галиевым и Чибисовым. Таким смешанным сочетанием Россия выходила вперед.

Шайба была обнадеживающей, но в последующие два периода наш главный центральный нападающий вновь ушел в тень. Его не было видно и слышно, когда наши разыгрывали большинство. Да и в равных составах в основном активно действовали Семенов и Гусев. К сожалению, пока рано говорить о пробуждении Вадима Шипачева на этом турнире. А впереди самые важные его этапы. Когда, если не сейчас?



Эрик Добролюбов, фото fhr.ru