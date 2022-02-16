Реальная цена проезда в Казани: сколько бы мы платили без регулирования тарифов?

Фото: Илья Репин

Просить о повышении стоимости проезда в начале года уже стало традицией для казанских перевозчиков. Аргументы одни и те же: подорожание топлива, запчастей и электроэнергии, необходимость повысить зарплату персоналу. В этом году в АТП просят поднять цену проезда сразу на пять рублей, мотивируя это тем, что помимо привычных возросших статей расходов, они потеряли часть выручки от введения QR-кодов и падения пассажиропотока, а обещанную компенсацию до сих пор не получили. Государство уже давно субсидирует стоимость проезда для льготников и ограничивает рост тарифов для остальных категорий. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин предлагает выяснить, какими будут цены на проезд, если субсидии и контроль тарифов уйдут из отрасли.

Суть предложенного повышения



В этом году предлагается либо повысить на 5 рублей тариф на проезд по транспортной карте, при оплате банковской картой, за наличный расчет, либо увеличить компенсацию за перевозку льготной категории из бюджета с 20 до 27 рублей. В прошлом году мы уже пережили рост тарифа на оплату наличными до 35 рублей. Сейчас пассажиры платят 27 рублей по транспортной карте, 30 рублей при оплате банковской картой и 35 рублей по оплате наличными.

Стоимость проезда на общественном транспорте в Казани на 1 октября 2012 года составляла 16 рублей в метро и электротранспорте, 19 рублей в автобусах. На 1 января 2016 года стоимость стала равной для всех в размере 20 рублей. Год спустя, в январе 2017 года, тарифы выросли до 25 рублей — это было самое чувствительное единоразовое повышение, которое вызвало волну возмущения.

Себестоимость и рентабельность перевозок

Уже тогда, в 2017 году, по представленной перевозчиками калькуляции, себестоимость поездки на автобусе составляла 24,03 рубля. При 5% рентабельности цена билета должна была составлять 25,23 рубля. По сути, при тарифе в 25 рублей, перевозчики на бумаге работали в минус. Ситуацию спасало бюджетное субсидирование проезда льготных категорий, доля которых составляет порядка 35% от общего количества перевозимых пассажиров.

Фото: Ринат Назметдинов

При этом себестоимость поездки в электротранспорте в 2017 году была еще выше — в среднем в трамвае это 36 рублей, в метро 32 рубля, на некоторых троллейбусных маршрутах доходила до 43 рублей. Это понятно, так как затраты на электричество выше, чем затраты на топливо.

В сентябре 2019 года перевозчики просили поднять тарифы до 31 рубля при оплате безналичным способом и 40 рублей за наличный расчет. Еще тогда перевозчики говорили, что тариф в 31 рубль на поездку в автобусе это минимум (5% рентабельность), который позволит просто удержать ситуацию, о развитии и улучшении речи быть не может. В тот момент действовал тариф в размере 27 рублей, хотя разные категории платили по разному — электронный кошелек 25 рублей, наличными 27 рублей, льготные категории 15 рублей. В среднем выходило 22 рубля за поездку.

К тому времени компенсация за проезд льготных пассажиров составляла 18 рублей и не менялась 6 лет. Перевозчики ссылались на распоряжение Минтранспорта РФ от 18.04.2013 №НА-37 и приказ Минтранспорта РФ от 08.12.2017 №513, в которых описывается методика расчета стоимости проезда. Так вот, применив данную методику, еще в 2019 году стоимость проезда должна была составлять 49 рублей. Альтернативой могло бы стать увеличение размера бюджетных субсидий.

В части прошедшего 2021 года, стоит отметить, что в 2019 году цена газомоторного топлива составляла 14,44 рубля за один кубометр, в 2021 году уже 19,71 рубля. Рост составляет 29,5%. Стоимость электроэнергии увеличилась с 5 рублей до 5,5 рубля за один кВтч — 10% рост. На этом фоне фиксируется и падение пассажиропотока на 15% каждый год, по итогам 2021 года он составил примерно 70% от уровня 2019 года. При этом расчетный тариф в метрополитене на 2021 год уже приближается к 80 рублям за поездку.

Фото: Ринат Назметдинов

Увеличить субсидии перевозчикам

С учетом вышеизложенных цифр и тенденций можно вывести стоимость поездки в разных видах транспорта, если государство уйдет от регулирования этой сферы вообще. Итак, стоимость топлива увеличилась на 30% с 2019 года, стоимость запчастей на 25%, оплата персонала индексирована на уровень годовой инфляции (14% за 2 года), плюс рентабельность бизнеса на уровне 20% (не 5% как закладывается сейчас). По итогам, стоимость поездки должна составлять:

Автобус — 50 рублей; Трамвай/троллейбус — 69,5 рубля; Метро — 65 рублей.

В заключение хотелось бы отметить, что существующая система социального государства в России позволяет удерживать уровень цен на проезд на приемлемом уровне для граждан. Разгул сугубо экономических отношений сразу повысит тарифы в два раза.

С другой стороны, ограничивая перевозчиков в доходах, мы не можем требовать улучшений в плане качества обслуживания и парка транспортных средств. Но, мы всегда можем обратиться к правительству с целью увеличения размера субсидий нашим перевозчикам. Это должен быть некий общественный консенсус все-таки, чтобы все участники рынка были довольны положением дел. Игра в одни ворота не приведет к лучшему результату.

Артур Сафиулин