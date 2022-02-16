«Каждому человеку нужно съездить не на Бали, а в Африку»

Мусульманский блогер Расул Тавдиряков — о приключениях на жарком континенте

Мусульманский блогер Расул Тавдиряков вернулся в Казань из очередного долгого путешествия по Африке. В своих поездках по ЮАР он с командой других благотворителей помогает населению бедных деревень с продовольствием, строит колодцы, открывает медресе на пожертвования. В авторской колонке для «Реального времени» он рассказал, почему каждому россиянину стоит выбрать этот континент для посещения, насколько это опасно и сложно и как он сам хочет помочь африканцам.

«Безмолвная пустыня — это что-то завораживающее»



Началось это где-то пять лет назад, когда впервые мы поехали с Орханом Джемалем в Бирму и Бангладеш. Тогда я увидел голод, нищету, болезни, израненных людей, которые бежали практически под пулями из родных краев. Живут они в невыносимых условиях, в палатках, не имея еды, не зная, где они, что им пошлет бог и как они найдут пропитание. Это меня очень впечатлило. Орхан рассказывал очень много интересного о странах, где он побывал. Я решил продолжать путешествия в такие бедные регионы. И решил отправиться в Африку.

Безмолвная пустыня, безжизненное пространство, пески, ветер, изредка проходящий верблюд, сидящий под баобабом бедуин — это что-то завораживающее. Это необычайное состояние. Не зря большинство пророков воспитаны пустыней. Пустыня, мне кажется, взращивает в человеке благородные качества. Одно из них — упование на Всевышнего, потому что ты не знаешь, что жизнь преподнесет тебе завтра. Мне кажется, каждому человеку нужно съездить не на Бали, а в Африку. Особенно офисному планктону, который размышляет, в чем смысл жизни.

Наши критерии счастья — это новый айфон или новая марка автомобиля. Там счастье — найти источник воды. Счастье — если у тебя есть колодец, откуда ты можешь черпать воду, чтобы не ходить по 10 километров под палящим солнцем до ближайшего колодца.

Нас окружает много материальных благ. Мы живем в шикарных квартирах, ездим на машинах, кушаем в ресторанах. Но этот дух аскетизма, когда довольствуешься малым... Мне кажется, эти люди намного счастливей, чем те, которых окружают многочисленные материальные блага. Чем больше благ, тем больше тебе хочется, тем дальше ты удаляешься от счастья. А там ты видишь в глазах счастье, если сделаешь что-то простое — раздашь еду, построишь колодец.

От таких путешествий очень много пользы, они дают понимание, что мир состоит из большой многообразной цветовой гаммы.

Фото: instagram.com/rasulreal

Одеяла для Мавритании, гангстеры для Кот-д'Ивуара



Я в этот раз побывал в нескольких странах. В Мавритании я прожил месяц, изъездил всю страну. Мы посещали села, смотрели, как живут люди, плюс организовали сбор средств, раздавали продукты, раздавали одеяла, потому что ночью там очень холодно, особенно на возвышенностях. Ночью даже в отеле мерзнешь. Ночи длинные, пустыня остывает. Так что мы объявили сбор денег, раздали 100 одеял.

Французское влияние там не сильно ощущается. В других странах все говорят на французском, в Мавритании — на литературном арабском, причем любой бедуин может изъясняться стихами. Это меня потрясло — такая любовь к языку, Корану! Сюда на учебу едут многие религиозные люди из других стран. Здесь особо нет университетов, так что они отправляются к шейхам в пустыню, некоторые из них — мирового уровня.

Потом я поехал в Нигер, самую бедную страну континента. В Африке очень сложно с авиатранспортом. Лоукостеров нет. Цены — 500—700 долларов, у нас это стоило бы долларов 30. На автобусах можно доехать, тем более — в соседнюю страну. Но вопрос в том, что сейчас в Африке проблемы с безопасностью. Везде военные перевороты, террористы. Я хотел сесть на автобус, но местные посоветовали: лучше переплати. Позднее я узнал, что какие-то мавританцы на машине поехали по делам и их расстреляли, отрезали головы.

У меня было две пересадки, в Сенегале и Кот-д'Ивуаре. В Сенегале аэропорт находился далеко от города, я никуда не выходил. А в Кот-д'Ивуар я прилетел вечером, самолет был в обед на следующий день. Так что я остановился в ближайшем отеле. После утреннего намаза вышел погулять. Ночью смотрел ролики про страну, там показывали, что это современное государство. Оказалось, что рядом с аэропортом находилось гетто. На меня напали. Сначала докопались до мавританской чалмы, к которой я уже привык. На суету выбежали люди, гангстеры или наркоманы со стеклянными глазами, пытались отобрать у меня телефон. Я еле вырвался, запрыгнул в такси, пара местных помогли, отвезли в полицейский участок, там меня допросили и отпустили.

Фото: instagram.com/rasulreal

«Вы точно пересмотрите свои жизненные установки»

В Нигере я пробыл 2-3 недели. Но силы уже покидали меня. Я взял дешевый билет в Турцию через Аддис-Абебу. В Эфиопии пробыл сутки, нашел через знакомых проповедника, который меня встретил, мы посетили мечети, медресе, исламские центры, мусульманский телеканал. Я читал, что это древняя христианская страна, но оказалось, что половина жителей — мусульмане. Часто мусульмане и христиане живут вместе. Едешь в одной маршрутке — там Коран, шамаили, а в другой — иконы, кресты. Интересно, что на праздник все мечети закрываются и намаз читают на центральной площади, на улицах, динамики разносят голоса, приезжает президент. Такая интересная дружба нардов.

Несмотря на нападение, несмотря на то, что там было неспокойно, я еще больше полюбил Африку. Она близка моему сердцу, темпераменту, характеру. Я хочу создать благотворительный фонд помощи Африке. Я видел, что им помогают европейцы, американцы, турки, арабы. Да, это капля в море, но мы сможем нескольким сотням или тысячам облегчить жизнь. Хочу организовывать туры. Мне кажется, стоит хоть раз посетить Африку. Вы точно пересмотрите свои жизненные установки, когда увидите, что есть другая жизнь.