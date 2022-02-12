Новый магазин-музей в Казани: пять секретов успеха

Сергей Иванов и Дарья Санникова констатируют: на туристической карте Казани появилась новая точка притяжения

Фото: Ринат Назметдинов

Усиливать туристический бренд столицы Татарстана сейчас стало всеобщим трендом. В городе множатся потенциально интересные для туристов места. Свою лепту в этот интенсивный процесс внес и «Татспиртпром». В пятницу вечером в сердце города, на Пушкина, 23, состоялось торжественное открытие его флагманского магазина-музея «100DAL». Почему его концепция обещает быть успешной и станет ли новая точка на карте магнитом для гостей и жителей Казани? В этом вопросе вместе с «Татспиртпромом» разбирается «Реальное время».

Секрет №1 — таинственное название

Впрочем, если разобраться, не такое уж оно и таинственное — «100DAL». Дал — единица измерения объема напитка, и равна эта единица декалитру, то есть 10 литрам. Таким образом становится понятно, что перед нами магазин от производителя. Латинские буквы призваны «осовременить» название, а цифра 100 символизирует одновременно и 100% качества, и 100% профессионализма, и 100% впечатлений. Словом, создатели магазина-музея делают большую ставку на нейминг.

Входная группа магазина

Сергей Иванов, председатель Госкомитета Татарстана по туризму, заглянувший на огонек во время открытия «100DAL», высказался:

— В прошлом году, как вы знаете, Татарстан по туристическому потоку приблизился к показателям 2019 года. Мы надеемся, что в этом году сможем показать результаты лучше. Хотел бы поблагодарить компанию «Татспиртпром» за то, что делает такие прекрасные туристические места. Подход компании очень правильный: рассказать, придумать историю, дать нашим гостям дополнительные впечатления от посещения республики. Хочется пожелать создавать здесь интересные интерактивные мероприятия!

Секрет №2 — удачная локация

В 2021 году в Казань приехали больше 2 миллионов туристов. И это — в условиях пандемии. И концентрировались все эти люди преимущественно в центре города. Сюда же, в центр, едут гулять и сами казанцы, а многие и работают здесь же. А значит, историческое сердце Казани — стопроцентно идеальное место для того, чтобы расположить здесь новую точку притяжения. Главное — чтобы она была действительно интересной (но об этом — ниже).

В радиусе километра — ТЦ «Кольцо», несколько отелей, две станции метро, театры, туристические достопримечательности, парки и набережные. А буквально в двух шагах — остановка, от которой отходит знаменитый казанский двухэтажный туристический автобус. Так что можно быть уверенными: мимо гости города точно не пройдут. Да и жители Казани наверняка полюбопытствуют.

Дарья Санникова и Сергей Иванов на церемонии открытия магазина-музея «100DAL»

Дарья Санникова, директор Комитета по развитию туризма Казани, тоже с удовольствием прошлась по двум этажам музея-магазина:

— Спасибо большое за новую точку притяжения в городе! Для нас очень важно, чтобы в Казани было много интересных интерактивных мест. Очень важно, что здесь можно окунуться в атмосферу, померить костюмы, понять все через свои ощущения. И очень важно, что через бренд этой компании идет продвижение республики!

Секрет №3 — гарантированно яркие фото для «Инстаграма»

Заведение заняло небольшой старинный особняк, и где как ни здесь обустраивать лофт с его кирпичными стенами, нарочито грубо отбитой штукатуркой и массивными деревянными балками на потолке? Но создатели интерьера «100DAL» пошли еще дальше и совместили лофт с элементами этники.

Фрагмент интерьера заведения

Глава Госалкогольинспекции Татарстана Джаудат Ахметханов, пришедший на открытие музея-магазина, особенно подчеркивал этот момент:

— Очень замечательное место выбрано, уникальное, в том числе и по историческим меркам. Здесь много исторических моментов — и тюбетейки, и национальные костюмы. Это все — наша культура. И татарского народа, и российского. И сюда не стыдно привести гостей. Пройти здесь, посмотреть — одно удовольствие!

В концепции дизайна действительно проглядывают нотки татарской культуры: вот прямо у окна стоят манекены в национальных костюмах, богато расшитых и украшенных татарским орнаментом. Вот витрина с калфаками и тюбетейками (их, разумеется, можно купить). Вот уютная фотозона в татарском стиле, с интересными деталями и яркими акцентами. А прежде чем войти в одну из комнат, обустроенных в музее для специализированных мероприятий, на гостей наденут теплые жилеты на меху, сшитые по музейным образцам старинной татарской одежды ручной работы.

Детали фотозоны в этническом стиле

А учитывая, какой большой интерес испытывают туристы к татарской этнике и с каким удовольствием примеряют на себя элементы национального костюма, можно предположить, что место станет популярным.

Секрет №4: татарстанские сувениры и гастрономические специалитеты

Несмотря на огромное количество торговых сетей и туристических точек города, у каждого гостя Казани рано или поздно возникает вопрос: «А где бы мне купить что-нибудь этакое, чтобы увезти с собой и угостить домашних?».

Национальные сладости, продающиеся в музее-магазине

В поисках «чего-нибудь этакого» приходилось специально ездить: за вяленым гусем и копченой уткой — на рынки, за локальными сырами — в одни магазины, за сладостями — в другие, за чаем — в третьи. А еще надо купить магнитики, да и тюбетейка тоже пригодится… Разве что чак-чак продается на каждом углу, с этим проблемы в Казани нет.

В «100DAL» представлен широкий ассортимент гастрономических специалитетов, сделанных в Татарстане. Подавляющее большинство скоропортящихся продуктов продается в вакуумной упаковке, поэтому нет опасений, что во время перевозки что-нибудь придет в негодность. Здесь можно найти все и сразу: и гуся, и казылык, и мед, и сладости ручной работы, и огромный ассортимент чаев с местными травами, и сыры. И все это произведено здесь, в нашей республике, удобно упаковано и поражает разнообразием. А еще — магниты, текстильные сувениры, кошельки с национальным орнаментом, куклы в татарских нарядах...

Татарские национальные сувениры

Словом, зайдя сюда, человек и время проведет интересно, и все свои «сувенирные» потребности удовлетворит.

Секрет №5: возможность комфортно отдохнуть и узнать что-то новое

Конечно, есть здесь и эскурсионная составляющая. Гости музея-магазина могут заказать экскурсию с рассказом об истории застольных традиций. Можно узнать и о тонкостях производства некоторых татарстанских специалитетов, и просто посидеть в комфортной обстановке в одном из трех залов для отдыха. Бармен предложит прохладительные напитки или чашечку кофе, а сотрудники заведения сориентируют в выборе гостинцев домой.

«100DAL» позиционируется как полноценное общественное пространство, которое может сослужить хорошую службу не только гостям города, но и казанцам: здесь планируется проводить тематические встречи, развивать коллаборации с креативными сообществами города. Есть тут и пространство для проведения дружеских встреч, небольших корпоративных вечеринок, и зал для дегустаций и фуршетов.

Руслан Максудов

Руслан Максудов, генеральный директор АО «Татспиртпром», встречая первых гостей на церемонии открытия заведения, сказал:

— Для нас это знаменательное и очень важное событие, тем более что происходит оно в юбилейный для нашей компании год — нам 25 лет. Главная цель открытия этого заведения — не только рассказать потребителям об истории создания наших продуктов, но и, в том числе приобщить к культуре и традициям. Ну и мы всегда надеемся на хорошее настроение, которое будет у наших потребителей, а здесь для его создания все есть. Я надеюсь, что на карте города и республики появилось новое место, которое будет очень популярным и посещаемым — как для туристов, так и для жителей республики и горожан!

Карина Какабадзе

Карина Какабадзе, директор заведения, рассказывая гостям о том, как много души вложено в его открытие, прочувствованно заявила:

— Для нас это событие и знаменательное, и долгожданное. Я уверена, что это будет точка притяжения для туристов и жителей Казани. Хотела бы отметить, что здесь мы даем возможность купить продукцию напрямую с поставкой с завода. Хочу сказать спасибо сотрудникам АО «Татспиртпром», всем тем, кто вложил свои силы и эмоции в создание этого места!