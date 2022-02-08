Новая сказка Казанского ТЮЗа: у каждого есть свой удивительный чердак

Спектакль о бережном отношении к вещам для маленьких, аллегория о любви, дружбе для взрослых или просто добрая история?

Фото: Ринат Назметдинов

В Казанском ТЮЗе прошла премьера уютной сказки для всей семьи «Удивительный чердак». Новая совместная работа драматурга Ирины Васьковской и режиссера Лилии Ахметзяновой предназначена для зрителей от шести лет, да и их родителям вспомнить о детстве тоже будет полезно: в закромах памяти у каждого есть своя история, которая ждет, что ее вытащат на свет.

Вторая жизнь забытых, ненужных вещей

По замыслу создателей сказка призвана учить бережному отношению к вещам. На эту мысль наталкивает и небольшая выставка работ студентов факультета изобразительного искусства и дизайна КазГИК. Она расположилась в фойе, и перед спектаклем маленький зритель обнаруживает — сколько необычных и ярких арт-объектов можно сделать из старых тряпочек, полиэтилена и оберток, крышек от пластиковых бутылок и видавшего виды картона. В зале уже подготовленного зрителя встречают на сцене герои-предметы — Цилиндр, Ракушка, Веер, Музыкальная шкатулка и Медведь, которых изображают артисты театра. Мало сказать «облачились», они сами придумывали характеры своих персонажей, опираясь на сценографию Давида Мативосяна.

— Я давно хотела создать спектакль о вещицах, еще когда училась в ГИТИСе. Рада, что наше сотрудничество с Ириной помогло воплотить мне эту давнюю затею. Более того, это не первый наш совместный проект с коллегами, поэтому взаимопонимание было полное, мы ясно видели задумку и ее воплощение. Мы поднимаем важную тему — бережное отношение к вещам, возможность дать им вторую жизнь. Нам нужно осознанно относиться к ним, возвращаться к тому, что давно не использовали, чтобы отдать или придумать новый способ использования. Артисты театра с энтузиазмом взялись за работу — так что вместе с нами, художниками, осветителями, хореографами оставались ночевать в зале, детально прорабатывая образы, — рассказала режиссер Лилия Ахметзянова.

Игрушки разных поколений

Сюжет часового спектакля, который идет без антракта, одновременно прост и насыщен деталями, в нем много смысловых нагрузок, но без наставлений. Кроме того, это очень яркий музыкальный, добрый спектакль — то, чего так не хватает в сегодняшних реалиях: прийти и посмеяться всей семьей, всплакнуть над сентиментальной мелочью или замереть в ожидании задорно-колючей и остроумной реплики.

Действие открывает Цилиндр, глава чердака, на котором находятся забытые вещи. Вместе с артистом здесь вступают проекции художника Филиппа Замахаева — свет и мультипликация сразу погружают в динамичную сказку, провожая по крутой лестнице на самый верх дома. Там уже вовсю веселятся неунывающие герои — Музыкальная шкатулка, которая норовит ввернуть словечко по-немецки, морская Ракушка — полиглот и романтичная натура, отважный самурайский Веер. Неожиданно на чердаке появляется коробка с подарком, спрятанная от мальчика, живущего в доме. В ней затаился ценный подарок — суперсовременный Робот. Тут и начинает столкновение двух миров — антикварной старины и передовых технологий в деле развлечения детей. Слово за слово между вещами начинается перепалка, а затем и драка, перемежаемая песнями и танцами.

Что скрывают «чердаки»

Заметим, что создатели спектакля не пошли на поводу популярной сегодня традиции — развлекать молодежь новомодными словечками, подростковыми, не всегда приличными, выходками и шутками. После очень забавной потасовки наступает мир с долгими и вежливыми извинениями, примирению сопутствует понимание и сочувствие ближнему.

Здесь на первый план выходят иные задачи спектакля. Не только бережное отношение к вещам, но, прежде всего, к ближнему, признание не только своих потребностей, уважение к чужой боли — вот чему учит сказка «Удивительный чердак». Причем никаких нравоучений, лишь легкие полунамеки, а выводы каждый сделает сам. Ведь правда — а что лежит на наших чердаках? Может, накрепко запертые сочувствие и эмпатия, ведь черствым быть выгоднее и проще. Или со стыдом скрываемый от самого себя поступок, попросить прощения за который мешает гордость? Так что и взрослым, без деток, посмотреть эту историю будет не лишим — вдруг да в своих личных пыльных закромах зритель найдет что-то ценное для себя.

Легко, когда все читали одни сказки

Работа над постановкой началась в октябре прошлого года, постоянно вмешивался вирус, из-за которого из команды кто-то периодически выбывал. Задействовано два состава актеров. По словам Лилии Ахметзяновой, один и тот же герой у разных артистов и представлен по-иному: со своими фирменными словечками, интонациями и жестами.

Над тем, какие именно вещи будут жить на чердаке, работали всем коллективом. Например, Цилиндра могло бы не быть — Давид Мативосян изначально создал другого руководителя всей шумной компании — Бинокль. Однако потом выяснилось, что старый Цилиндр джентльмена легче прорисовывается и ложиться в канву повествования.

Вообще, такая слаженность авторов постановки может объясняться просто — все в детстве читали одинаковые сказки. Так, в Медведе-примирителе чудится милновский Винни-Пух, в самой атмосфере чердака явно сквозит Андерсен. А забавные монологи героев напоминают Льюиса Кэрролла: «Сударыня, не заводитесь» — по отношению к Музыкальной шкатулке или «И как же с тобой после этого играть?!» — сказали вещи Роботу, когда тот продемонстрировал свой вход в спящий режим.

Особое впечатление создали богатые и детально продуманные костюмы. Добавим сюда декорации, которые, конечно, не меняются в течение часового действа, но постоянно меняющийся свет, мультимедийные «штучки» делают их «живыми» — даже Абажур, который действительно светильник, а не актер, здесь подает чай! Мало того, прибавим хореографию именитых Марселя и Марии Нуриевых, запоминающуюся музыку молодого композитора Альфита Фархадшина и получим красочную мозаику доброй и волшебной сказки.

1 / 32 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов