Новая сказка Казанского ТЮЗа: у каждого есть свой удивительный чердак
Спектакль о бережном отношении к вещам для маленьких, аллегория о любви, дружбе для взрослых или просто добрая история?
В Казанском ТЮЗе прошла премьера уютной сказки для всей семьи «Удивительный чердак». Новая совместная работа драматурга Ирины Васьковской и режиссера Лилии Ахметзяновой предназначена для зрителей от шести лет, да и их родителям вспомнить о детстве тоже будет полезно: в закромах памяти у каждого есть своя история, которая ждет, что ее вытащат на свет.
Вторая жизнь забытых, ненужных вещей
По замыслу создателей сказка призвана учить бережному отношению к вещам. На эту мысль наталкивает и небольшая выставка работ студентов факультета изобразительного искусства и дизайна КазГИК. Она расположилась в фойе, и перед спектаклем маленький зритель обнаруживает — сколько необычных и ярких арт-объектов можно сделать из старых тряпочек, полиэтилена и оберток, крышек от пластиковых бутылок и видавшего виды картона. В зале уже подготовленного зрителя встречают на сцене герои-предметы — Цилиндр, Ракушка, Веер, Музыкальная шкатулка и Медведь, которых изображают артисты театра. Мало сказать «облачились», они сами придумывали характеры своих персонажей, опираясь на сценографию Давида Мативосяна.
— Я давно хотела создать спектакль о вещицах, еще когда училась в ГИТИСе. Рада, что наше сотрудничество с Ириной помогло воплотить мне эту давнюю затею. Более того, это не первый наш совместный проект с коллегами, поэтому взаимопонимание было полное, мы ясно видели задумку и ее воплощение. Мы поднимаем важную тему — бережное отношение к вещам, возможность дать им вторую жизнь. Нам нужно осознанно относиться к ним, возвращаться к тому, что давно не использовали, чтобы отдать или придумать новый способ использования. Артисты театра с энтузиазмом взялись за работу — так что вместе с нами, художниками, осветителями, хореографами оставались ночевать в зале, детально прорабатывая образы, — рассказала режиссер Лилия Ахметзянова.
Игрушки разных поколений
Сюжет часового спектакля, который идет без антракта, одновременно прост и насыщен деталями, в нем много смысловых нагрузок, но без наставлений. Кроме того, это очень яркий музыкальный, добрый спектакль — то, чего так не хватает в сегодняшних реалиях: прийти и посмеяться всей семьей, всплакнуть над сентиментальной мелочью или замереть в ожидании задорно-колючей и остроумной реплики.
Действие открывает Цилиндр, глава чердака, на котором находятся забытые вещи. Вместе с артистом здесь вступают проекции художника Филиппа Замахаева — свет и мультипликация сразу погружают в динамичную сказку, провожая по крутой лестнице на самый верх дома. Там уже вовсю веселятся неунывающие герои — Музыкальная шкатулка, которая норовит ввернуть словечко по-немецки, морская Ракушка — полиглот и романтичная натура, отважный самурайский Веер. Неожиданно на чердаке появляется коробка с подарком, спрятанная от мальчика, живущего в доме. В ней затаился ценный подарок — суперсовременный Робот. Тут и начинает столкновение двух миров — антикварной старины и передовых технологий в деле развлечения детей. Слово за слово между вещами начинается перепалка, а затем и драка, перемежаемая песнями и танцами.
Что скрывают «чердаки»
Заметим, что создатели спектакля не пошли на поводу популярной сегодня традиции — развлекать молодежь новомодными словечками, подростковыми, не всегда приличными, выходками и шутками. После очень забавной потасовки наступает мир с долгими и вежливыми извинениями, примирению сопутствует понимание и сочувствие ближнему.
Здесь на первый план выходят иные задачи спектакля. Не только бережное отношение к вещам, но, прежде всего, к ближнему, признание не только своих потребностей, уважение к чужой боли — вот чему учит сказка «Удивительный чердак». Причем никаких нравоучений, лишь легкие полунамеки, а выводы каждый сделает сам. Ведь правда — а что лежит на наших чердаках? Может, накрепко запертые сочувствие и эмпатия, ведь черствым быть выгоднее и проще. Или со стыдом скрываемый от самого себя поступок, попросить прощения за который мешает гордость? Так что и взрослым, без деток, посмотреть эту историю будет не лишим — вдруг да в своих личных пыльных закромах зритель найдет что-то ценное для себя.
Легко, когда все читали одни сказки
Работа над постановкой началась в октябре прошлого года, постоянно вмешивался вирус, из-за которого из команды кто-то периодически выбывал. Задействовано два состава актеров. По словам Лилии Ахметзяновой, один и тот же герой у разных артистов и представлен по-иному: со своими фирменными словечками, интонациями и жестами.
Над тем, какие именно вещи будут жить на чердаке, работали всем коллективом. Например, Цилиндра могло бы не быть — Давид Мативосян изначально создал другого руководителя всей шумной компании — Бинокль. Однако потом выяснилось, что старый Цилиндр джентльмена легче прорисовывается и ложиться в канву повествования.
Вообще, такая слаженность авторов постановки может объясняться просто — все в детстве читали одинаковые сказки. Так, в Медведе-примирителе чудится милновский Винни-Пух, в самой атмосфере чердака явно сквозит Андерсен. А забавные монологи героев напоминают Льюиса Кэрролла: «Сударыня, не заводитесь» — по отношению к Музыкальной шкатулке или «И как же с тобой после этого играть?!» — сказали вещи Роботу, когда тот продемонстрировал свой вход в спящий режим.
Особое впечатление создали богатые и детально продуманные костюмы. Добавим сюда декорации, которые, конечно, не меняются в течение часового действа, но постоянно меняющийся свет, мультимедийные «штучки» делают их «живыми» — даже Абажур, который действительно светильник, а не актер, здесь подает чай! Мало того, прибавим хореографию именитых Марселя и Марии Нуриевых, запоминающуюся музыку молодого композитора Альфита Фархадшина и получим красочную мозаику доброй и волшебной сказки.
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