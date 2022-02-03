Завтра фигуристам уже выходить на лед, а состава все еще нет

Фото: isufigureskating

Федерация фигурного катания России до сих пор не объявила состав на командный турнир Олимпиады в Пекине. Тем не менее журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин прогнозирует итоговое золото, даже с учетом явного отставания в мужской одиночке.

Все расклады на командник

Любопытно, что гораздо более волнительными минутами для татарстанских болельщиков станут не решающие выступления Игр в Пекине, а олимпийский отбор в сборную по фигурному катанию на командный турнир. Смущает несколько обстоятельств: во-первых, в состав сборной могут включить сразу двух одиночников. Во-вторых, выставить в парном катании только учеников Тамары Москвиной.

Одиночники первыми включатся в борьбу за олимпийские награды, правда, для россиян это будет иметь фигуральное значение, поскольку ни один из трех членов сборной не способен побороться за место на пьедестале почета. С момента первого командного турнира на Олимпиаде Россия выставляла по одному одиночнику: в Сочи-2014 блистательно откатал Евгений Плющенко, а в Пхенчхане-2018 провалился в короткой Михаил Коляда, лишив нашу сборную малейших шансов на золото. Так и сейчас в сборной значится одиночник Марк Кондратюк, и его выступление, откровенно говоря, меньше всех будет влиять на итоговый расклад. Главное, не провалиться, как это сделал Коляда с его восьмым местом по итогам короткой в Пхенчхане, и не проиграть американцам слишком много.

Если вспоминать короткую историю командных турниров, то Олимпиаду в Сочи наша сборная выиграла досрочно, из-за того, что Плющенко, по его словам, «дернул канадца Чана», и дал нам несколько неожиданных очков преимущества над Канадой там, где, по прогнозам, россияне могли проигрывать. Олимпиаду в Пхенчхане проиграли из-за того, что Коляда уступил американцу Чену слишком много. Сейчас известно, что американцы выставят на короткую Нэйтана Чена, на произвольную Винсента Чжоу. Но и в том и в другом случае, даже не в Кондратюке будет дело. Хуже будет, если между ним и американцами втиснутся еще и японцы (там также выставят двоих одиночников) и кто-то еще. Допустим, канадец Киган Мессинг с китайцем Боян Цзином.

Сейчас в сборной значится одиночник Марк Кондратюк, и его выступление, откровенно говоря, меньше всех будет влиять на итоговый расклад. Фото instagram.com/ninety.ninth

У танцоров будет вагон времени для отдыха

В Пекине вторыми на лед выйдут танцоры, от которых, в кои-то веки, будут зависеть хотя бы предварительные расклады. Причем что касается нашего танцевального дуэта Виктория Синицина — Никита Кацалапов, то впервые у России нет изначального отставания от соперников. Все-таки в Сочи и Пхенчхане мы изначально настраивались на то, что танцоры не займут места выше третьего, так и происходило у Бобровой — Соловьева и Ильиных — Кацалапова в 2014-м и у Бобровой — Соловьева дважды в 2018-м.

Сейчас Синицина — Кацалапов способны принести нам максимум в короткой программе и сократить отставание по итогам двух видов. Для тех, у кого есть опасения, что танцевальный дуэт может не выдержать четыре проката, включая и личные соревнования, напомним историю четрехлетней давности. Там сборная Канады не сделала лишь одну замену у более-менее равноценных одиночниц, поскольку менять возрастных лидеров было реально не на кого. В итоге всем хватило и сил, и эмоций для того, чтобы выдать свои лучшие прокаты в личных соревнованиях, что принесло золото, две бронзы и пятое место.

34-летняя Алена Савченко трижды выходила на лед, с каждым разом все улучшая и улучшая прокаты. У танцоров между командником и личным стартом пройдет пять дней, за это время можно устать от отдыха. Наконец, должен же быть от танцоров какой-то вклад в командный успех. Вспомним, что в Сочи-2014 случилась уникальная ситуация, когда Ильиных и Кацалапов вначале досрочно стали олимпийскими чемпионами (как, собственно, и Юлия Липницая перед тем, как готовилась к произвольной программе) и только потом вышли на лед.

Сейчас Синицина — Кацалапов способны принести нам максимум в короткой программе и сократить отставание по итогам двух видов. Фото commons.wikimedia.org

Парники могут принести больше очков отрыва, чем одиночницы

Третьими в Пекине выйдут парники. Кстати, в Пхенчхане нас подвели Забияко и Энберт, о чем сейчас несколько подзабыли, поскольку к тому времени Россия уже не боролась с Канадой за золото, а конкурировала со сборной США за серебро. Сейчас наше парное катание на голову сильнее американского. В короткой программе можно будет рассчитывать еще и на то, что нам помогут оторваться от американцев за счет Канады, Китая, есть надежды и на Италию с Японией. То же самое можно повторить и насчет итогов произвольной программы, за исключением того, что Китай вряд ли туда попадет.

Одиночницы принесут нам поменьше отрыва, чем парники. Парадокс — в баллах россиянки наберут гораздо больше американок, но в командных очках у нас будет 20 против 16. И это в лучшем случае, если между нами и американками протиснутся японки.

Увы, Канада или Италия, не говоря уж о тех командах, которые отсеются после первого этапа, сейчас не конкурентны в женском одиночном катании. В том числе и поэтому, кстати, мы исключаем эти сборные из борьбы за золото, хотя ранее Канада становилась вице-чемпионом 2014 года и уверенно выиграла золото в 2018-м. В Пекине эти команды максимум поборются с Японией за итоговую бронзу. У Японии традиционно сильное одиночное катание, они подтянули парное, а танцевальный дуэт Кана Мурамото — Дайсукэ Такахаси финишировал вторым на недавнем чемпионате четырех континентов. Понятно, что там не выступали лидеры сборных Канады и США, но ранее японские танцы были абсолютно не конкурентны. А сейчас способны в короткой программе финишировать пятыми-шестыми.

Федерация фигурного катания России до сих пор не объявила состав на командный турнир Олимпиады в Пекине. Фото fsrussia.ru

Питерцы, учите матчасть!

Пару слов в адрес советчиков и «антисоветчиков», мешающих руководству Федерации фигурного катания. Не надо свои хотелки выдавать за истину в последней инстанции. Недавно довелось прочесть в одном издании состав мечты от автора, который поставил в командник Андрея Мозалева, а в парном катании Мишину с Галлямовым и Бойкову с Козловским. Для понимания, издание представляет Санкт-Петербург, и все названные фигуристы выходцы из города на Неве. Нам уже довелось видеть сборную Санкт-Петербурга на прошлом олимпийском турнире по хоккею, не стоит нынешнюю дружину по фигурному катанию формировать по такому же принципу.

«Прямо сейчас» вторая пара страны — это Тарасова и Морозов. Именно они своим безупречным прокатом в Пхенчхане исправляли то положение, в которое сборная попала из-за питерского фигуриста. И не надо использовать такие приемы, как перспективность или молодость одних по сравнению с другими. Евгения и Владимир не попали на командный чемпионат мира 2015 года совсем чуть-чуть, а именно 45 сотых, уступив Юко Кавагути и Александру Смирнову, кстати, еще одному питерскому дуэту Тамары Москвиной.

Возвращаясь к деятельности Федерации фигурного катания России: за последние десять лет было принято только одно неверное решение, согласно которому в 2013 году на чемпионат мира делегировали Максима Ковтуна, занявшего на чемпионате России пятое место. Все остальные принципиальные решения, как и по заявке Евгения Плющенко на Олимпиаду в Сочи, Евгении Медведевой на ЧМ-2019, Евгения Семененко на ЧМ-2021, оправдывались и результатами, и временем.

Джаудат Абдуллин