Что такое тепляк и как он поможет зимнему строительству

«Палатка для стройки»: зачем, как и из чего

В разговорах о том, можно ли строить дом зимой, когда температура за окном минусовая, поломано уже много копий. Мы уже не раз об этом писали. А сегодня поговорим о способе, которым можно обходить морозы на стройке: — построить тепляк.

Палатка не для туристов



В общем случае тепляком называют конструкцию, которая возводится над объектом, чтобы поддерживать на стройке плюсовую температуру. Чаще всего тепляки применяют для заливки фундаментов, но бывает и так, что ими закрывается весь строящийся дом.

Такая конструкция представляет собой своеобразный шатер, который натягивается над ленточным или плитным фундаментом сразу после того, как он залит. Если же речь идет об утеплении дома или, скажем, кладке кирпича в сильные морозы, можно поставить и огромное подобие «палатки» по периметру всего объекта — правда, это сложнее и дороже.

Тепляк в виде шатра ставится на деревянные брусья — из них делают опоры, на которые и натягивают теплоизоляционный материал. В его роли могут выступать обычная, армированная или теплоусадочная пленка, брезент или тент из ПВХ. Укрывной материал не должен иметь швов — при натягивании куски пленки или ПВХ спаивают между собой строительными горелками, чтобы холод не проникал под покрытие.

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Внутри тепляка нужно поддерживать плюсовую температуру — естественно, для этого придется поставить в «шатер» источники тепла. Чаще всего это тепловые пушки, которые работают или на дизтопливе, или на электричестве — в зависимости от того, чем вы располагаете на своем участке. Использование тепловых пушек внутри тепляка позволяет поднять температуру до +10°C и даже +15°C — в зависимости от того, насколько холодно на улице. Минимум для нормальной работы — +5°C.

Кстати, за счет постоянной работы тепловых пушек некоторые владельцы будущих домов обходятся даже без шестов, на которые натягивается тепляк. Просто раскладывают пленку и включают под ней обогревательные приборы — пленка надувается сама. Правда, нужно удостовериться, что в ней нет сколько-нибудь критичных отверстий.

А вот если тепляк планируется возвести для фасадных работ, чаще всего его натягивают на леса и совмещают с ними. Получится, что вы заберете весь дом «в кокон» по периметру здания лесами, по ним натянете теплоизолирующую пленку, а внутри «кокона» поставите обогреватели.

Какие виды работ делают под тепляком?

Тепляк спасает строителей и будущих домовладельцев в те моменты, когда строительные работы нельзя проводить по техническим регламентам из-за сильных морозов. При этом грянуть стужа может и не зимой, а, скажем, в октябре, когда, казалось бы, работать на стройке еще вполне возможно и без танцев с бубном. Самые требовательные к температуре процессы на стройке — «мокрые».

Вот самые распространенные процессы на стройке, которым страшен мороз.

Заливка ленточного или плитного фундамента бетоном. Даже самый качественный бетон и самый детально проработанный проект фундамента можно легко «убить» несоблюдением условий заливки и схватывания бетона. Тепляк позволит выдержать необходимые термические требования к заливке бетона. И это самый популярный вариант его использования.

Заливка перекрытий. Здесь понадобится тепляк побольше, чем над фундаментом, но порой случаются ситуации, когда ждать наступления летнего сезона нет времени.

Мокрая отделка фасада с использованием цементных штукатурок. Мало кто из строителей решается проводить эти работы в морозы, но если время не ждет, можно выйти из ситуации с помощью тепляка. Ситуация нечастая, но и такое случается.

И, наконец, процесс утепления фасада пенопластом или минватой тоже требует плюсовой температуры снаружи. Дело в том, что плиты утеплителя крепятся на клеевую смесь, и только когда она застывает — плиты дополнительно закрепляют дюбелями. Значит, чтобы застыл клей — надо подержать его под тепляком.

Это связано с процессом созревания бетонных или цементных растворов. Да, бетон приезжает с завода еще «теплым», он не успевает замерзнуть по дороге. Казалось бы, его можно спокойно залить в любой мороз — он тут же затвердеет и дело с концом! Но это не так.

После того, как раствор залит, он должен постепенно достигать марочной прочности. Это происходит далеко не сразу. Так, за первые трое суток после заливки при нормальных условиях бетон набирает около трети марочной прочности. На 14-е сутки достигается до 80% марочной прочности, а 100% мы получаем только через 90 суток. Если на улице стоит мороз, то твердение бетона очень сильно замедляется. Есть специальные добавки, которые позволяют это предотвратить, ускорив процесс «схватывания», но они не всесильны. И если жидкость в растворе замерзнет, ваш фундамент или штукатурка растрескаются весной.

Залив бетон с противоморозными присадками, скажем, в ленточный фундамент, желательно сразу же возвести над ним тепляк и подержать «место операции» в плюсовой температуре несколько дней. Этого вполне хватит, чтобы раствор дошел хотя бы до трети своей марочной прочности, а дальше ему уже ничего не страшно. К весне он наберет нужную прочность.

Четыре серьезных «но»

Тепляки, как мы уже понимаем, способны здорово облегчить стройку. Мало того, что они позволяют выполнить работы строго по технологии в «нерегламентное» время. Не будем забывать еще и о том, что тепляки защищают место стройки от снега (бывают зимы, когда это крайне необходимо) и позволяют строителям работать в нормальных условиях и не простужаться.

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В числе недостатков такого решения — неэкономичность. Нужно четко рассчитать, сколько вы выиграете на зимней стройке (за счет низких цен на услуги бригады, подешевевших не в сезон стройматериалов) и сколько потратите на обогрев тепляка и на его обустройство.

Во-вторых, обязательно нужно предусмотреть усиление правил пожарной безопасности на стройке. И тепловые пушки, и другие виды обогревателей не идеальны — на стройке может случиться всякое. И если под тепляком начнется пожар, да еще и строители окажутся там же — ситуация будет крайне серьезной. Поэтому, если вы ставите тепляк (особенно по периметру всего дома, в лесах), то обязательно надо контролировать исправность всей техники и адекватность бригады на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. А еще нужно заранее обеспечить подъезд пожарных машин к дома. Это азбучная истина, которую нужно держать в голове.

В-третьих, тепляк — штука с высокой парусностью. Просто представьте: у вас на леса размером, скажем, 3х5 метров натянут огромный плоский кусок полиэтилена. А значит, чтобы ветер не унес этот кусок (вместе с лесами), нужно позаботиться об очень мощном креплении конструкции.

И, конечно, следите за тем, чтобы конструкция на стройке никому не мешала и давала спокойно передвигаться не только вам пешком, но и строителям на спецтехнике.