У Инцинь: «США вели политику подавления Китая, а экономика КНР развивалась вопреки»

Генконсул КНР в Казани — о том, как экономика Китая преодолевает коронакризис и политику подавления со стороны США

Текущий год может оказаться прорывным для Китая. Аналитики считают, что КНР впервые сможет обогнать Европу по объему экономики. Между тем темпы роста ВВП Китая уже превзошли все ожидания — годовой валовой внутренний продукт вырос на 8,1%. Как, вопреки пандемии коронавируса и политике подавления со стороны США, китайская экономика преодолела все сложности и активно развивалась — в авторской колонке для «Реального времени» рассказал генконсул КНР в Казани У Инцинь.

Темпы роста ВВП Китая превзошли ожидания

17 января 2022 года Национальное бюро статистики КНР опубликовало данные о национальной экономической деятельности за 2021 год. Годовой валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 8,1% по сравнению с предыдущим годом, что выше ожидаемого целевого показателя правительства на 6%, установленного в начале 2021 года, а также выше предыдущего мирового прогноза.

С общим объемом экономики Китая в 17,7 трлн долларов США наша страна занимает 2-е место в мире, а ВВП на душу населения Китая превысил 12 000 долларов США, обогнав общемировой показатель уровня ВВП на душу населения.

Это с трудом заработанные оценки. В 2021 году воздействие эпидемии коронавируса на мир не ослабевало, а только росло, в связи с чем мировая экономика с большим трудом идет к восстановлению. Некоторые развитые страны стимулировали свою экономику за счет увеличения денежной массы. США продолжали свою необоснованную политику подавления Китая и «разрыва связей» с ним в экономической и торговой сфере. Все это оказало влияние на внешние условия для развития Китая. Более того, экономика Китая также столкнулась с целым рядом предсказуемых и непредвиденных вызовов — от возникновения коронавируса во многих местах до сильных наводнений, от удорожания цен на сырьевые товары до нехватки электроэнергии и угля. На этом фоне вся страна преодолела трудности, а экономика Китая развивалась вопреки преобладающим тенденциям и достигла двойной цели: довольно высокий рост и сравнительно низкая инфляция, что заслуживает похвалы.



Фото: belta.by

Экономика Китая столкнулась с целым рядом предсказуемых и непредвиденных вызовов — от возникновения коронавируса во многих местах до сильных наводнений, от удорожания цен на сырьевые товары до нехватки электроэнергии и угля

Объем внешней торговли Китая переступил две ступени: в 5 трлн и 6 трлн долларов США

С исторической точки зрения рост Китая происходит на основе высокого базисного показателя. В прошлом году номинальный ВВП Китая увеличился со 101 трлн юаней (1 доллар США равняется 6,34 юаня) до 114 трлн юаней, увеличившись примерно на 13 трлн юаней. Увеличение эквивалентно 2 триллионам долларов США по среднегодовому обменному курсу, что равнозначно годовому экономическому объему относительно крупной экономики мира. С точки зрения всемирного сравнения, в 2021 году Германия объявила о темпах роста ВВП на уровне 2,7%, в то время как прогноз экономического роста США был снижен до 5,6%, в Великобритании и Японии произошло снижение до 6,9% и 2,4% соответственно.

По темпам экономического роста Китай занимает 1-е место среди крупнейших экономик мира.

В частности, перед лицом огромного давления со стороны изменений во внутренней и внешней экономической среде экономика Китая показала себя новым ярким символом. Например, в четвертом квартале коронавирус распространился во многих местах, что привело к вялому потреблению и влиянию на сферу услуг. Однако обрабатывающая промышленность показала хорошие результаты. В частности, добавленная стоимость высокотехнологичного производства и производства оборудования увеличилась на 18,2% и 12,9% соответственно. Например, объем внешней торговли Китая в 2021 году одну за другой переступил две ступени: в 5 трлн долларов США и 6 трлн долларов США. При этом масштабы достигли нового максимума, а качество неуклонно улучшается. Китайско-российский товарооборот достиг 146,887 млрд долларов, обновив исторический максимум. В качестве другого примера: в 2021 году фактическое использование иностранного капитала в Китае составило 180,8 млрд долларов, увеличившись в годовом исчислении на 14,9%, а масштабы привлечения иностранных капиталов достигли нового рекордного уровня. Эти новые яркие точки являются живым изображением стремления Китая в достижении прогресса в стабильности и содействии качественному развитию, а также мощным проявлением неустанных усилий Китая по продвижению политики реформ и открытости.

Конечно, обращая внимания на достижения, Китай также непосредственно сталкивается с проблемами и вызовами. Китай по-прежнему является крупнейшей развивающейся страной в мире, хотя его ВВП на душу населения превышает среднемировой показатель, он еще значительно отстает от крупнейших развитых стран. Например, наметилась неустойчивость спроса из-за пандемии коронавируса, сбывающие (реализующие) продукцию малые и средние предприятия сталкиваются с трудностями в производственной деятельности, а ожидания рынка и уверенность предприятий в некоторой степени колеблются — все это проблемы, на которые мы должны обратить внимание и решить их.

Фото: dw.com

За последние 2 года мы добились «крутых результатов» в сложном экзамене по борьбе с коронавирусом, что позволило максимально защитить жизнь, здоровье и обеспечить безопасность китайского народа

«Раз за разом «теории краха Китая» на Западе терпели неудачу»

Китай — это страна, которая с помощью сконцентрированных усилий осуществляет несколько крупных начинаний, что является очевидным преимуществом нашей системы. За последние 2 года мы добились «крутых результатов» в сложном экзамене по борьбе с коронавирусом, что позволило максимально защитить жизнь, здоровье и обеспечить безопасность китайского народа. Теперь наши противоэпидемические достижения должны и дальше трансформироваться в ощутимые экономические результаты. Противоэпидемические достижения Китая в очередной раз продемонстрируют, что руководство Компартии является стабилизирующей силой для преодоления всех трудностей и рисков. У нас также есть все основания полагать, что в посткоронавирусную эпоху «приверженность экономическому строительству стоит во главе угла» как основная линия требований партии, должна быть полностью отражена в прагматичных действиях Китая на всех уровнях. К таким действиям относится приверженность принципу реалистического подхода к делу и противостояние формализму, в том числе повышение профессиональных способностей, ведение дел в соответствии с экономическими законами, а также включает в себя умение сочетать практический и творческий подходы для решения различных задач.

«Если мир не укрепляется, то он увядает; если управление миром не движется вперед, то оно приходит в упадок». Оглядываясь на историю, можно сказать, что экономика Китая всегда успешно справлялась с вызовами и преодолевала трудности.

За последние несколько десятилетий развития нас ни разу не сокрушили трудности гораздо более серьезные, чем сейчас. И раз за разом «теории краха Китая» на Западе терпели неудачу. Основы экономики Китая, которая является устойчивой, имеет большой потенциал и долгое время совершенствуется, не изменились, и мы полны уверенности в перспективах экономического развития Китая.

Генеральный консул КНР в Казани У Инцинь