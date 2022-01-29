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У Инцинь: «США вели политику подавления Китая, а экономика КНР развивалась вопреки»

00:00, 29.01.2022

Генконсул КНР в Казани — о том, как экономика Китая преодолевает коронакризис и политику подавления со стороны США

У Инцинь: «США вели политику подавления Китая, а экономика КНР развивалась вопреки»
Фото: tatarstan.ru

Текущий год может оказаться прорывным для Китая. Аналитики считают, что КНР впервые сможет обогнать Европу по объему экономики. Между тем темпы роста ВВП Китая уже превзошли все ожидания — годовой валовой внутренний продукт вырос на 8,1%. Как, вопреки пандемии коронавируса и политике подавления со стороны США, китайская экономика преодолела все сложности и активно развивалась — в авторской колонке для «Реального времени» рассказал генконсул КНР в Казани У Инцинь.

Темпы роста ВВП Китая превзошли ожидания

17 января 2022 года Национальное бюро статистики КНР опубликовало данные о национальной экономической деятельности за 2021 год. Годовой валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 8,1% по сравнению с предыдущим годом, что выше ожидаемого целевого показателя правительства на 6%, установленного в начале 2021 года, а также выше предыдущего мирового прогноза.

С общим объемом экономики Китая в 17,7 трлн долларов США наша страна занимает 2-е место в мире, а ВВП на душу населения Китая превысил 12 000 долларов США, обогнав общемировой показатель уровня ВВП на душу населения.

Это с трудом заработанные оценки. В 2021 году воздействие эпидемии коронавируса на мир не ослабевало, а только росло, в связи с чем мировая экономика с большим трудом идет к восстановлению. Некоторые развитые страны стимулировали свою экономику за счет увеличения денежной массы. США продолжали свою необоснованную политику подавления Китая и «разрыва связей» с ним в экономической и торговой сфере. Все это оказало влияние на внешние условия для развития Китая. Более того, экономика Китая также столкнулась с целым рядом предсказуемых и непредвиденных вызовов — от возникновения коронавируса во многих местах до сильных наводнений, от удорожания цен на сырьевые товары до нехватки электроэнергии и угля. На этом фоне вся страна преодолела трудности, а экономика Китая развивалась вопреки преобладающим тенденциям и достигла двойной цели: довольно высокий рост и сравнительно низкая инфляция, что заслуживает похвалы.

Фото: belta.by
Экономика Китая столкнулась с целым рядом предсказуемых и непредвиденных вызовов — от возникновения коронавируса во многих местах до сильных наводнений, от удорожания цен на сырьевые товары до нехватки электроэнергии и угля

Объем внешней торговли Китая переступил две ступени: в 5 трлн и 6 трлн долларов США

С исторической точки зрения рост Китая происходит на основе высокого базисного показателя. В прошлом году номинальный ВВП Китая увеличился со 101 трлн юаней (1 доллар США равняется 6,34 юаня) до 114 трлн юаней, увеличившись примерно на 13 трлн юаней. Увеличение эквивалентно 2 триллионам долларов США по среднегодовому обменному курсу, что равнозначно годовому экономическому объему относительно крупной экономики мира. С точки зрения всемирного сравнения, в 2021 году Германия объявила о темпах роста ВВП на уровне 2,7%, в то время как прогноз экономического роста США был снижен до 5,6%, в Великобритании и Японии произошло снижение до 6,9% и 2,4% соответственно.

По темпам экономического роста Китай занимает 1-е место среди крупнейших экономик мира.

В частности, перед лицом огромного давления со стороны изменений во внутренней и внешней экономической среде экономика Китая показала себя новым ярким символом. Например, в четвертом квартале коронавирус распространился во многих местах, что привело к вялому потреблению и влиянию на сферу услуг. Однако обрабатывающая промышленность показала хорошие результаты. В частности, добавленная стоимость высокотехнологичного производства и производства оборудования увеличилась на 18,2% и 12,9% соответственно. Например, объем внешней торговли Китая в 2021 году одну за другой переступил две ступени: в 5 трлн долларов США и 6 трлн долларов США. При этом масштабы достигли нового максимума, а качество неуклонно улучшается. Китайско-российский товарооборот достиг 146,887 млрд долларов, обновив исторический максимум. В качестве другого примера: в 2021 году фактическое использование иностранного капитала в Китае составило 180,8 млрд долларов, увеличившись в годовом исчислении на 14,9%, а масштабы привлечения иностранных капиталов достигли нового рекордного уровня. Эти новые яркие точки являются живым изображением стремления Китая в достижении прогресса в стабильности и содействии качественному развитию, а также мощным проявлением неустанных усилий Китая по продвижению политики реформ и открытости.

Конечно, обращая внимания на достижения, Китай также непосредственно сталкивается с проблемами и вызовами. Китай по-прежнему является крупнейшей развивающейся страной в мире, хотя его ВВП на душу населения превышает среднемировой показатель, он еще значительно отстает от крупнейших развитых стран. Например, наметилась неустойчивость спроса из-за пандемии коронавируса, сбывающие (реализующие) продукцию малые и средние предприятия сталкиваются с трудностями в производственной деятельности, а ожидания рынка и уверенность предприятий в некоторой степени колеблются — все это проблемы, на которые мы должны обратить внимание и решить их.

Фото: dw.com
За последние 2 года мы добились «крутых результатов» в сложном экзамене по борьбе с коронавирусом, что позволило максимально защитить жизнь, здоровье и обеспечить безопасность китайского народа

«Раз за разом «теории краха Китая» на Западе терпели неудачу»

Китай — это страна, которая с помощью сконцентрированных усилий осуществляет несколько крупных начинаний, что является очевидным преимуществом нашей системы. За последние 2 года мы добились «крутых результатов» в сложном экзамене по борьбе с коронавирусом, что позволило максимально защитить жизнь, здоровье и обеспечить безопасность китайского народа. Теперь наши противоэпидемические достижения должны и дальше трансформироваться в ощутимые экономические результаты. Противоэпидемические достижения Китая в очередной раз продемонстрируют, что руководство Компартии является стабилизирующей силой для преодоления всех трудностей и рисков. У нас также есть все основания полагать, что в посткоронавирусную эпоху «приверженность экономическому строительству стоит во главе угла» как основная линия требований партии, должна быть полностью отражена в прагматичных действиях Китая на всех уровнях. К таким действиям относится приверженность принципу реалистического подхода к делу и противостояние формализму, в том числе повышение профессиональных способностей, ведение дел в соответствии с экономическими законами, а также включает в себя умение сочетать практический и творческий подходы для решения различных задач.

«Если мир не укрепляется, то он увядает; если управление миром не движется вперед, то оно приходит в упадок». Оглядываясь на историю, можно сказать, что экономика Китая всегда успешно справлялась с вызовами и преодолевала трудности.

За последние несколько десятилетий развития нас ни разу не сокрушили трудности гораздо более серьезные, чем сейчас. И раз за разом «теории краха Китая» на Западе терпели неудачу. Основы экономики Китая, которая является устойчивой, имеет большой потенциал и долгое время совершенствуется, не изменились, и мы полны уверенности в перспективах экономического развития Китая.

Генеральный консул КНР в Казани У Инцинь
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