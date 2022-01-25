Казанский кооперативный: учиться не для галочки, а для навыков
10 причин поступить в Казанский кооперативный институт
В Казани множество вузов, она традиционно считается студенческим городом. Поэтому очень сложно ответить на вопрос, какой институт, университет или академию выбрать. Сегодня, в Татьянин день, предлагаем обратить внимание на Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации (ККИ РУК). Он предлагает 13 специальностей, которые на сегодняшний день особенно востребованы на рынке труда. Диплом Российского университета кооперации — подтверждение того, что специалист действительно знает свое дело и ему не придется учиться всему, уже придя на работу. У этого вуза богатая история: в 2022 году ему исполняется 110 лет! ККИ РУК расширяет сферу международного сотрудничества, вводит новые специальности, открывает диссертационные советы, оборудует инновационные лаборатории. В совместном материале Российского университета кооперации и «Реального времени» — 10 причин, по которым стоит учиться в этом вузе.
- Лидерские позиции в рейтингах
Признание на уровне G20
- Международный авторитет
Кроме того, РУК включен в рабочую группу международного проекта «Шелковый путь «Один пояс — один путь». Проект создан для открытия новых торговых и транспортных путей, связывающих страны Центральной Азии, Европы и Африки с Китаем.
Вуз входит в консорциум «Российские университеты-экспортеры», решающий задачи по повышению конкурентоспособности российского образования на международном рынке.
В 2021 году подписаны соглашения о сотрудничестве с образовательными организациями Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Латвии, Турции, Польши и Шри-Ланки. Совместно с ООО «БАЛАШАК» запущена грантовая программа по обучению студентов из Кыргызстана в Казанском кооперативном институте.
- Организация международных мероприятий
Даже в сложных условиях пандемии и в 2021 году на базе Российского университета кооперации прошли крупные отраслевые форумы и конференции. Среди них — международные научно-практические конференции: «Кооперация и устойчивое развитие», «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы», международный форум «Потребительская кооперация». В их организации и сопровождении принимают участие студенты вуза, получая таким образом опыт работы на мероприятиях высокого уровня, важные soft skills* и уникальные компетенции.
- Активное участие в движении WorldSkills и регулярные достижения
В августе 2021 года на финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Уфе студентка Казанского кооперативного института Российского университета кооперации Виталина Карасева заняла первое место по направлению «Визуальный мерчендайзинг» и вошла в состав национальной сборной.
Еще одно «золото» в компетенции «Визуальный мерчендайзинг» в составе национальной сборной РФ WorldSkills Russia на европейском чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021 завоевала другая студентка ККИ РУК — Вероника Салатова.
На региональном чемпионате (ноябрь — декабрь 2021 года) студенты вуза показывали свое мастерство по 15 компетенциям, включая юниоров. Результаты впечатляют: 10 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых наград.
- Новые специальности, идущие в ногу со временем
С февраля 2021 года на базе Казанского кооперативного института действует «Международная школа гостеприимства», в рамках которой воссозданы обучающие лаборатории в сфере услуг и гостеприимства: гостиничный номер пятизвездочного отеля, парикмахерский кабинет, кабинет спа-ухода, конгресс-холл, кабинет цифрового гостеприимства с международной системой PMS. Основная задача школы — подготовка высококвалифицированных специалистов для татарстанской сферы HoReCa. Как известно, именно в этой сфере сегодня наблюдается мощный кадровый голод. На казанском HR-рынке идет настоящая охота на квалифицированных специалистов сферы гостеприимства, так что ККИ идет в ногу со временем и с актуальными трендами на рынке труда.
На более высоком уровне теперь преподается и торговое дело. При кооперативном институте открылась «Высшая школа ритейла» с направлением подготовки по программе электронной коммерции E-commerce.
В 2021 году вуз получил лицензии на осуществление программы подготовки «Юриспруденция» и «Технологии переработки сельскохозяйственной продукции».
- Возможность заниматься научной работой и защищать диссертации при родном университете
В стенах вуза ведется активная научная работа. В Российском университете кооперации открыт диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук и доктора наук по направлению «Экономика и управление народным хозяйством».
Кроме того, Российский университет кооперации работает над открытием объединенных диссертационных советов с ведущими российскими вузами.
- Открытие новых лабораторий
В 2021 году Российский университет кооперации существенно пополнил материально-техническую базу. Теперь его студентам и аспирантам доступны передовые технологии и новейшее оборудование международного уровня.
Так, в течение года открыты: лаборатория «Умный город», направленная на развитие предпринимательских навыков, разработку собственных стартапов от идей до готового продукта; лаборатория медиаконтента, цель которой — развитие креативного мышления, VR-лаборатория Just Cook (проведение кулинарных мастер-классов); лаборатория цифровой кооперации Digital COOP. На базе «Международной школы гостеприимства» создана передовая лаборатория хлеба с уникальным оборудованием, которая стала межрегиональным центром компетенций WorldSkills по направлению «Хлебопечение».
- Возможность поступления по результатам двух ЕГЭ и уникальная специальность «Таможенное дело»
Казанский кооперативный институт РУК — единственный вуз в Татарстане, который с 2021 года практикует поступление абитуриентов на направление «экономика» по результатам двух ЕГЭ.
И только Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации выпускает кадры для таможенной службы республики, а защищают свои выпускные квалификационные работы будущие таможенники перед начальником татарстанской таможни.
- Возможность творческой самореализации
Учеба — важная, но не единственная сторона студенчества. Вуз всячески поддерживает творческое развитие. И это приносит результаты. Казанский кооперативный институт РУК — обладатель Гран-при в номинации «Общая программа вуза» X Республиканского фестиваля «Студенческая весна Республики Татарстан — 2021». А хореографический коллектив «Адреналин» стал лауреатом Всемирной танцевальной олимпиады WORLD DANCE OLYMPIAD 2021 и обладателем Гран-при Всероссийского фестиваля «Танцуй, Казань».
Справка
* soft skills — с англ. «гибкие навыки», надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми.
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