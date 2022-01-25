День в истории: первый съезд яналифистов, праздник студентов и основание Сан-Паулу

Чем примечательна дата 25 января

Сегодня, 25 января, Татьянин день или праздник студентов, а также День штурмана Военно-морского флота России. В разные годы и столетия в этот день: на Руси появился официальный титул царя — на царство венчали Ивана VI, английский король Генрих VIII тайно женился на Анне Болейн, в Бразилии заложили город Сан-Паулу, в нашей стране основали МГУ, «Свадебный марш» Мендельсона получил путевку в жизнь, во Франции открылись I зимние Олимпийские игры. Родились: шотландский поэт Роберт Бернс, русский художник Иван Шишкин, немецкий египтолог Эдуард Мейер, английские писатели Сомерсет Моэм и Вирджиния Вульф, президент Грузии Эдуард Шеварднадзе, советский поэт и музыкант Владимир Высоцкий. Умерли: один из первооткрывателей Антарктиды Фаддей Беллинсгаузен, революционер Валериан Куйбышев, советский физик Сергей Вавилов, американская актриса Ава Гарднер, поэт Юрий Левитанский, российская певица Людмила Сенчина. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Первый съезд яналифистов и последний номер «Камско-Волжской газеты»

25 января 1832 года в Елабуге в купеческой семье родился художник-пейзажист Иван Иванович Шишкин. Происходил он из древнего вятского рода Шишкиных. В 12 лет будущий художник был определен в Первую казанскую мужскую гимназию, но после пятого класса, оставил учебу и уехал домой в Елабугу, где прожил 4 года. Затем учился в Московском училище живописи и ваяния и Императорской Академии художеств. Шишкин считается одним из самых выдающихся русских пейзажистов. Среди его известных работ — картины «Утро в сосновом лесу», «Рожь», «На опушке соснового леса», «На севере диком…», «Полесье», «Сторожка в лесу». Скончался художник в 1898 году от разрыва сердца в Санкт-Петербурге, работая над новой картиной.

Фото: wikipedia.org

25 января 1928 года в Казани состоялся первый съезд яналифистов — сторонников перехода татарского языка с арабской графики на латинскую. Споры о необходимости перехода на латинский алфавит (яналиф) начались еще в 1920 году. А в июле 1927 года он был объявлен официальным алфавитом татарского языка специальным постановлением Совета народных комиссаров ТАССР. Яналиф насчитывал 33 знака, из них девять — для гласных. В первом варианте алфавита отсутствовали отдельные буквы для K и Q, обе обозначались как K, а для букв V и W в обоих случаях использовали W. В 1928 году состоялась окончательная реформа яналифа, и эта версия активно использовалась в течение последующих 12 лет. Согласно некоторым источникам, алфавит включал 34 буквы, с буквой «Ьj». В других источниках в число 34 букв входил апостроф. В 1939 году начался тотальный переход национальных письменностей СССР на кириллицу, и яналиф перестал использоваться для письма.

25 января 1874 года в Казани вышел последний номер «Камско-Волжской газеты». Издание выпускалось с 4 января 1872 года сначала два раза, а потом — три раза в неделю. Газета освещала общественно-политическую и экономическую жизнь Волжско-Камского края. Здесь же публиковали свои материалы революционеры и прогрессивные общественные деятели из других городов, печатались профессоры Казанского университета. В январе 1873 года стало известно, что «Камско-Волжская газета» должна проходить цензуру в Москве, издание были вынуждены закрыть.

Венчание на царство Ивана Грозного. Миниатюра Лицевого летописного свода. Фото: wikipedia.org

Первый царь Руси и указ об основании Московского университета

25 января 1547 года на Руси состоялось первое венчание на царство. До этого московских правителей называли князьями, хотя они мнили себя царями, являясь наместниками Золотой Орды. Первым официальным русским царем стал шестнадцатилетний Иван IV, позже прозванный в народе Грозным. Идея венчания на царство принадлежала не самому Ивану, а митрополиту московскому Макарию. Этот акт имел для России большое политическое значение. Титул царя говорил о самодержавном характере власти его обладателя. К тому же он позволил занять другую позицию в дипломатических отношениях с Европой. Титул князя переводили как «принц» или «великий герцог». «Царь» же имел значение «император».

25 января 1708 года тиражом в 200 экземпляров в России напечатали первую книгу гражданским шрифтом — «Геометрию славенски землемерие». Это был первый в стране печатный учебник по геометрии. Идея разработки так называемого гражданского шрифта принадлежала императору Петру I. По своему начертанию он напоминал лучшие латинские шрифты и был создан на основе бытовой деловой скорописи. Новым шрифтом должны были печататься книги, содержащие светские знания. Церковнославянская кириллица, используемая ранее, была оставлена для богослужебных книг. «Геометрия славенски землемерие» была переводом с немецкого оригинала, вышедшего в Аугсбурге в 1690 году. Петр лично отобрал книгу, перечитал и внес свои поправки в русский текст.

Фото: wikipedia.org

25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета. Первые занятия в нем прошли в мае того же года. Изначально в учебном заведении создали три факультета — философский, медицинский и юридический. Поступить в него могли представители любых сословий и разночинцы, кроме крепостных крестьян. Всех студентов поделили на своекоштных и казеннокоштных. Первые оплачивали обучение сами, за вторых, представителей бедных семей, платило государство. Московский университет стал первым классическим российским университетом. Сегодня в МГУ — 40 факультетов, 15 научно-исследовательских институтов, около 750 кафедр, отделов и лабораторий и учится более 45 тысяч человек со всей России.

25 января 1995 года было восстановлено звание «Почетный гражданин города Москвы». Соответствующий указ подписал мэр Юрий Лужков. Звание было учреждено в 1866 году и присваивалось до 1917 года, затем было отменено вместе с другими чинами и званиями царской России. Его присваивала Московская городская дума за выдающийся вклад в развитие города и особые заслуги перед жителями города, утверждал император. При этом статус не давал никаких особых прав и привилегий. Сейчас звание почетного гражданина Москвы дается пожизненно и не может быть отозвано. Его обладатели приглашаются городской думой или мэром Москвы на мероприятия, посвященные Дню города, государственным праздникам и другим важным событиям. Их имена заносятся в Книгу «Почетные граждане города Москвы». Почетному гражданину вручают грамоту, знак и удостоверение.

«Встреча Генриха VIII с Анной Болейн». Худ. Дэниел Маклайз (1836). Фото: wikipedia.org

Первые зимние Олимпийские игры и вручение премии «Эмми»

25 января 1533 года английский король Генрих VIII тайно женился на Анне Болейн, за что позже был отлучен от церкви. Это был второй брак короля. С первой женой, испанкой Екатериной Арагонской, он давно искал повод расторгнуть брак, так как хотел наследника престола. От первой жены родилась только одна дочь — Мария Тюдор. Генрих встретил Анну Болейн во время одного из придворных праздников. Влюбившись и желая получить сына, король решился предложить Анне стать законной женой и королевой Англии, и та согласилась. Получив согласие, Генрих начал искать возможности для расторжения брака с Екатериной Арагонской. Разрешения пришлось добиваться у римского папы. Тот отказал, что подтолкнуло Генриха разорвать отношения с католической церковью и сделать Англию независимой от власти Ватикана. Это послужило началом Реформации в Англии и появления нового направления в христианстве — англиканства.

25 января 1554 года был основан бразильский город Сан-Паулу. Сейчас это самый населенный город в пределах страны, Южной Америки и всего Южного полушария. Имя он получил в честь апостола Павла, в день памяти которого он был основан иезуитами на месте индейского поселения. Население города составляет 12,4 млн человек. Сан-Паулу считается крупнейшим деловым центром Латинской Америки. Его часто сравнивают с Чикаго. Несмотря на то, что здесь много старинных зданий, характерным пейзажем города являются небоскребы. Девиз Сан-Паулу — Non ducor, duco. В переводе с латыни это означает «Я не ведомый, а ведущий».

Основание Сан-Паулу, картина Антонио Паррейраса (1913 год). Фото: wikipedia.org

25 января 1924 года во французском городе Шамони открылись первые зимние Олимпийские игры. Изначально они не имели статуса Олимпиады и проводились как «Международная неделя зимних видов спорта по случаю VIII Олимпиады» под патронажем Международного Олимпийского комитета. Однако их проведение вызвало такой международный резонанс, что Олимпийский комитет в 1925 году принял решение о регулярном проведении зимних Олимпийских игр в год летних Олимпийских игр, а соревнования в Шамони признали первыми зимними Олимпийскими играми. На них приехали 293 спортсмена из 16 стран. В программу игр вошли бобслей, лыжный спорт, скоростной бег на коньках, фигурное катание, хоккей. Завершились игры 5 февраля 1924 года.

25 января 1949 года в Голливудском спортивном клубе состоялось первое вручение американской телевизионной премии «Эмми». Она считается телевизионным эквивалентом «Оскара» и музыкальной премии «Грэмми». Название происходит от слова «immy». Так называлась катодная трубка в первых телевизионных камерах. Статуэтка премии изображает крылатую женщину, держащую атом. Атом символизирует телевидение как науку, а крылья за спиной женщины — телевидение как искусство.