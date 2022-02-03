День в истории: Ленинский мемориал, советская станция «Луна-9» и зимняя Олимпиада в Японии

Чем примечательна дата 3 февраля?

Сегодня, 3 февраля, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. В разные годы и столетия в этот день Иван Грозный учредил опричнину, Александра Грибоедова арестовали по подозрению к причастности в восстании декабристов, в Кембридже открылась Мондовская лаборатория, советская станция «Луна-9» первой в мире провела мягкую посадку на Луну, в Японии открылись XI зимние Олимпийские игры. Родились немецкий композитор, автор «Свадебного марша» Феликс Мендельсон, историк русской литературы Николай Булич, создатель московской школы психиатрии Сергей Корсаков, американская писательница Гертруда Стайн. Умерли великий князь Владимирский Святослав Всеволодович, изобретатель революционного метода печатания книг Иоганн Гутенберг, 28-й президент США Томас Вудро Вильсон и народный артист РСФСР Филипп Лукин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Музей Ленина и казанская прима-балерина

В 1824 году родился историк русской литературы, член-корреспондент Императорской академии наук Николай Булич. В 1828 году его семья переехала из Кургана в Киев, а затем в 1835-м — в Казань. В 1841 году Николай Булич окончил Вторую Казанскую мужскую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Казанского университета, который впоследствии окончил с отличием. Однако Булич университет не бросил и продолжил свою деятельность в его стенах. Он был адъюнктом при кафедре философии, затем экстраординарным профессором, а в 1882 году стал ректором Императорского Казанского университета. Николай Булич скончался в 1895 году в звании заслуженного профессора и почетного члена Казанского университета. Как заверили его современники, Булич великолепно читал свои лекции, «державшие аудиторию всегда в напряженном внимании». Впоследствии его библиотека в виде более 7 тысяч томов была передана Казанскому университету.

Фото balet.academic.ru

В 1926 году родилась советская балерина Нинель Юлтыева. С ее именем связаны многие события из истории хореографического искусства республики. В 1946 году она приехала в Казань и дебютировала на сцене Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля, блестяще исполнив заглавную партию в балете Нажиба Жиганова «Зюгра». В последующие годы была исполнительницей ведущих партий в первом татарском балете «Шурале» Фарида Яруллина (Сююмбике), в классических и национальных балетах «Лауренсия» Александра Крейна (Лауренсия). До 1966 года она была примой-балериной и художественным руководителем балетной труппы оперного театра. Позднее работала в качестве профессора Казанского института культуры, а в 1998 году Нинель Юлтыева стала худруком Казанского хореографического училища. Многие ее воспитанники в настоящее время преподают в институтах, школах, училищах и руководят коллективами. Нинель Юлтыева скончалась 23 ноября 2014 года в Казани.

3 февраля 1981 года Центральным комитетом КПСС было принято решение об организации филиала Центрального музея Владимира Ленина в Казани — городе, где прошли университетские годы вождя революционеров. Открытие музея было приурочено к 100-летию революционной сходки студентов Казанского университета и состоялось 24 июня 1987 года. Основными целями и задачами музея были сбор, хранение, обработка и пропаганда документов, связанных с именем Ленина, а также с историей коммунистической партии и Советского государства. Однако в 1991 году деятельность музея была прекращена, а в 1992 году его реорганизовали в Национальный культурный центр «Казань». С 2020 года в здании располагается Национальная библиотека Татарстана. Сейчас в Казани действует дом-музей Ленина.

Опричники. Картина Н. В. Неврева. Фото wikipedia.org

Опричнина Ивана Грозного и арест Грибоедова

В 1565 году Иван Грозный учредил опричнину. Государство было разделено на две части — особый царский удел и территорию, которой управляли земские бояре. Историки считают, что опричнина взяла свое начало от Ливонской войны, когда шло завоевание Прибалтийского побережья. Грозный хотел создать вокруг себя особое окружение, в результате чего появились опричники. Земли, которые находились под управлением бояр, назывались земщиной. Она облагалась налогами, и туда переселяли всех неугодных царю бояр. Грозный считал, что предавшие его бояре и князья должны были быть казнены. Однако после тяжелой войны с крымским ханом в 1571—1572 годах царь отменил опричнину.

В 1826 году русского дипломата, поэта и драматурга Александра Грибоедова арестовали по подозрению в причастности к восстанию декабристов. При аресте был произведен обыск вещей, однако ничего существенного не нашли. После проведенного следствия Грибоедов, по указанию императора Николая I, был выпущен с «очистительным аттестатом». На самом деле у Грибоедова было множество знакомых в кругах декабристов. Наказания для дипломата помогли избежать генерал Ермолов, поручик Талызин и урядник Рассветаев, которые позаботились о том, чтобы все компрометирующие бумаги были сожжены перед арестом.

Фото safavia.ru

В 1966 году советская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму. До «Луны-9» было предпринято свыше десятка неудачных попыток мягкой посадки на спутник по программе Е-6. «Луна-9» доставила на поверхность спутника автоматическую лунную станцию, с которой провели семь сеансов связи общей продолжительностью более восьми часов. Станция передавала панорамные изображения поверхности Луны вблизи места посадки. Полученная научная информация подтвердила теорию, выдвинутую астрономами Всеволодом Шароновым и Надеждой Сытинской, о «метеорно-шлаковом» строении наружного покрова Луны.

XI зимние Олимпийские игры в Японии

В 1933 году в Кембридже открылась Мондовская лаборатория. Новое лабораторное здание было построено для исследований талантливого советского физика Петра Капицы. Весной 1934 года, работая в лаборатории на созданной им самим установке, Капица впервые в мире получил жидкий гелий. Данное достижение значительно продвинуло вперед физику низких температур. Однако в том же году во время очередного приезда в СССР Капице отказали в новом разрешении на выезд из страны. Это произошло из-за того, что власти желали продолжать работу ученого на родине. Специально для Капицы постановлением СНК СССР был основан Институт физических проблем АН СССР, в который доставили все оборудование физика из Кембриджа. Капица был назначен его первым директором.

Фото wikipedia.org

В 1959 году в Нью-Йорке произошла крупная катастрофа самолета Lockheed L-188 Electra, в результате которой погибли 65 человек. Воздушное судно выполняло рейс Чикаго — Нью-Йорк. Всего на борту находились 68 пассажиров (в том числе один ребенок) и 5 членов экипажа. При выполнении захода на посадку в аэропорту «Ла Гуардия» авиалайнер упал в реку Ист-Ривер. Из-за плохого освещения пассажиры не могли прочитать инструкцию по открыванию двери. На помощь прибыли находящиеся поблизости речные буксиры. Были спасены 10 человек, однако позднее двое из них умерли в больницах от полученных травм. Всего погибли 65 человек, включая командира экипажа и стюардессу. Причиной катастрофы назвали ошибку экипажа.

В 1972 году в японском городе Саппоро открылись XI зимние Олимпийские игры. Это были первые зимние Олимпийские игры за пределами западной Европы и США. Возможность принять Игры также была у канадского города Банфа, финского Лахти и американского Солт-Лейк-Сити. В XI зимней Олимпиаде участвовали более тысячи спортсменов (205 женщин, 801 мужчина) из 35 стран со всего мира. В Играх также дебютировали Китайская Республика и Филиппины. Награды разыгрывались в десяти видах спорта: биатлоне, бобслее, горнолыжном, санном и конькобежном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании и хоккее. Больше всего медалей на Олимпиаде (по три золотых) завоевали голландский конькобежец Ард Схенк и советская лыжница Галина Кулакова.