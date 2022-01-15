Святочный вечер в Ратуше: кубанские казаки и казанские гимназисты спели на одной сцене
«Кумовья» добавили святочным гуляниям кубанского казачьего фольклора
В Казанской Ратуше прошел святочный вечер, главными гостями и участниками которого стали учащиеся православной гимназии и их родители. Подарком для гостей стало выступление кубанского казачьего хора «Кумовья», давнего друга прихода Духосошественного храма. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Чем запомнится Ратуша детям
Святочный вечер собрал не только «свою» компанию. Родители, педагоги и учащиеся гимназии — все с волнением ждали концерта. В нем выступали не только друзья-казаки из Краснодара, но и сами православные гимназисты. Среди гостей было замечено и руководство прокуратуры Татарстана, Следкома РТ и Роспотребнадзора — помимо святок работники ведомств отмечали профессиональную дату — 300-летия со дня основания прокуратуры России. Елку в фойе Ратуши еще не убрали, поэтому здесь было по-новогоднему празднично.
— Хорошая традиция зародилась в Казанской Ратуше. Казанская епархия в феврале проводит у нас Сретенские балы, а вот уже третий год в январе гимназия устраивает святочный вечер. Ратуша всегда славилась своими традициями, начиная с XIX века. Ведь когда-то первые новогодние и рождественские елки проводились именно в Дворянском собрании. Конечно, балы и елки, как и другие славные начинания, прерывались на определенное время, но вот уже 17-й год наша обновленная Ратуша живет полноценной жизнью, в ее стенах с прекрасной акустикой вновь звучит музыка, смеются дети, выступают лучшие артисты страны и зарубежья. Кроме того, выступают и сами дети, это останется в их памяти, в истории жизни. Здесь когда-то пел Шаляпин, играл Рахманинов, Софья Губайдулина участвовала в концертах, еще будучи ученицей музыкальной школы. Уверена, для юных талантов концерт станет хорошим стартом творческой жизни, — подчеркнула руководитель Казанской Ратуши Дина Латфуллина.
Дина Латфуллина: «Казанская епархия в феврале проводит у нас Сретенские балы, а вот уже третий год в январе гимназия устраивает святочный вечер»
С благодарностью за прожитый год
Святочный вечер гимназия проводит в пятый раз. Как отметил благочинный первого округа Казани, директор заведения протоиерей Алексей Чубаков, прихожан и учащихся становится все больше, поэтому и площадка для празднования растет:
— Это событийное мероприятие нашего храма, прихода, которое мы организуем силами родителей и наших воспитанников. Нам есть что показать — при гимназии действуют хореографическая, театральная студии. Выступят около 60 наших ребят.
Городские власти предложили гимназии провести святочный вечер в Ратуше, и этот праздник здесь проходит уже в третий раз. «Ведь интерьеры Ратуши тоже способны воспитывать в детях нравственную, эстетическую составляющую человеческой личности. Вообще, мы всегда приходим к новому году с благодарностью за прожитый год, несмотря на то, что он был непростым, мы прощались, порою, с нашими близкими людьми. Но тем не менее мы благодарим Господа за подаренные дни и испрашиваем благословения на год предстоящий», — отметил Чубаков.
Протоиерей Алексей Чубаков: «Нам есть что показать — при гимназии действуют хореографическая, театральная студии. Выступят около 60 наших ребят»
«Килограммами увозим домой ваш чак-чак»
По приглашению отца Алексея на святки в Казань из Краснодара приехал кубанский казачий квартет «Кумовья» — музыканты поют в хоре, но иногда малым составом отправляются на гастроли, или, правильнее сказать, в гости. Впервые они побывали у нас в 2018 году на фестивале «Духов день» в Суконной слободе и с тех пор с большой радостью отзываются на новые приглашения.
Художественный руководитель кубанского казачьего квартета «Кумовья» Александр Сафонцев рассказал, что несколько лет назад им позвонил отец Алексей:
— Видимо, он услышал нас где-то, и мы понравились ему. Отец Алексей так красиво расписал по телефону нам Казань, праздник в Суконной слободе и православие татарстанское, что мы сразу загорелись. Приехали на фестиваль и были просто очарованы. Да и для любого артиста просто счастье — выступить в храме, где пел сам Шаляпин. Если честно, положив руку на сердце, мы теперь из Казани килограммами увозим вашу национальную сладость чак-чак. У нас дети им «заболели», а все мы очень полюбили татарскую кухню! Да и вообще, люди в вашем городе такие душевные и, что приятно, поющие, музыкальные. Казалось, мы только разучим новую песню, а уже весь зал нам подпевает, что уж говорить о кубанских, русских народных песнях.
Первые гости в Рождество
Так и вышло, зрители с большим энтузиазмом подхватили песни «Распрягай», «Как при лужку», «Когда мы были на войне» — классику народного кубанского казачьего фольклора. Кстати, Александр Сафонцев отметил, что в эти дни святки в Краснодаре и станицах отмечаются с размахом и в обязательном порядке:
— У нас с этим жестко! У меня супруга Галина из Староминской станицы, там люди воспитаны в старых кубанско-украинских традициях. Мы приезжаем туда вчетвером — такие крупные осанистые мужики. Все же знают примету — на Рождество первым в хату должен зайти мужчина, тогда в доме будет достаток и счастье. Так нас везде радостно встречают, угощая где конфеткой, где и выпить приходится. Весело справляем. А после утренней службы в этот раз вышли из церкви — у нас там речка есть, а в ней — облака так ясно отражаются, что не поймешь, где находишься, на небе или на земле. Более того, зима началась у нас только в Рождество, выпал снег наконец. Это у вас тут зима настоящая, а у нас все плюс 16-17 было…
Казанцы перестали пугаться колядующих
В Казани возрождаются святочные традиции — вот и пятый святочный бал. Как рассказала руководитель фольклорной студии «Духов день» при Духосошественском храме Луиза Леонтьева, дети и взрослые с Рождества ходят по домам в Казани с колядками, и жители уже не пугаются приходу ряженых, а с радостью встречают их:
— Ребята колядуют и христославят, а это разные вещи, от даты зависит, начиная с Рождества. Их уже с нетерпением ждут у дверей подъезда. Колядование приносит большую радость не только тем, к кому в дом приходят, но и тем, возможно, даже в большей степени, кто поздравляет. Сейчас в студии занимается около 60 детей, самым младшим от трех лет, а старшие уже школу заканчивают или учатся на первых курсах институтов. Взрослые тоже занимаются. Нашей студии уже больше 30 лет, сначала мы базировались в Доме пионеров имени А. Алиша, потом в храм перешли. Все желающие, не только православные, приходят к нам. Есть девочка, которая фольклор русский знает на отлично, хотя папа у нее турок, а мама татарка. Коллектив у нас многонациональный, — подчеркнула глава студии.
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