Святочный вечер в Ратуше: кубанские казаки и казанские гимназисты спели на одной сцене

«Кумовья» добавили святочным гуляниям кубанского казачьего фольклора

Фото: Максим Платонов

В Казанской Ратуше прошел святочный вечер, главными гостями и участниками которого стали учащиеся православной гимназии и их родители. Подарком для гостей стало выступление кубанского казачьего хора «Кумовья», давнего друга прихода Духосошественного храма. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Чем запомнится Ратуша детям

Святочный вечер собрал не только «свою» компанию. Родители, педагоги и учащиеся гимназии — все с волнением ждали концерта. В нем выступали не только друзья-казаки из Краснодара, но и сами православные гимназисты. Среди гостей было замечено и руководство прокуратуры Татарстана, Следкома РТ и Роспотребнадзора — помимо святок работники ведомств отмечали профессиональную дату — 300-летия со дня основания прокуратуры России. Елку в фойе Ратуши еще не убрали, поэтому здесь было по-новогоднему празднично.

— Хорошая традиция зародилась в Казанской Ратуше. Казанская епархия в феврале проводит у нас Сретенские балы, а вот уже третий год в январе гимназия устраивает святочный вечер. Ратуша всегда славилась своими традициями, начиная с XIX века. Ведь когда-то первые новогодние и рождественские елки проводились именно в Дворянском собрании. Конечно, балы и елки, как и другие славные начинания, прерывались на определенное время, но вот уже 17-й год наша обновленная Ратуша живет полноценной жизнью, в ее стенах с прекрасной акустикой вновь звучит музыка, смеются дети, выступают лучшие артисты страны и зарубежья. Кроме того, выступают и сами дети, это останется в их памяти, в истории жизни. Здесь когда-то пел Шаляпин, играл Рахманинов, Софья Губайдулина участвовала в концертах, еще будучи ученицей музыкальной школы. Уверена, для юных талантов концерт станет хорошим стартом творческой жизни, — подчеркнула руководитель Казанской Ратуши Дина Латфуллина.

Дина Латфуллина: «Казанская епархия в феврале проводит у нас Сретенские балы, а вот уже третий год в январе гимназия устраивает святочный вечер»

С благодарностью за прожитый год

Святочный вечер гимназия проводит в пятый раз. Как отметил благочинный первого округа Казани, директор заведения протоиерей Алексей Чубаков, прихожан и учащихся становится все больше, поэтому и площадка для празднования растет:

— Это событийное мероприятие нашего храма, прихода, которое мы организуем силами родителей и наших воспитанников. Нам есть что показать — при гимназии действуют хореографическая, театральная студии. Выступят около 60 наших ребят.

Городские власти предложили гимназии провести святочный вечер в Ратуше, и этот праздник здесь проходит уже в третий раз. «Ведь интерьеры Ратуши тоже способны воспитывать в детях нравственную, эстетическую составляющую человеческой личности. Вообще, мы всегда приходим к новому году с благодарностью за прожитый год, несмотря на то, что он был непростым, мы прощались, порою, с нашими близкими людьми. Но тем не менее мы благодарим Господа за подаренные дни и испрашиваем благословения на год предстоящий», — отметил Чубаков.

Протоиерей Алексей Чубаков: «Нам есть что показать — при гимназии действуют хореографическая, театральная студии. Выступят около 60 наших ребят»

«Килограммами увозим домой ваш чак-чак»

По приглашению отца Алексея на святки в Казань из Краснодара приехал кубанский казачий квартет «Кумовья» — музыканты поют в хоре, но иногда малым составом отправляются на гастроли, или, правильнее сказать, в гости. Впервые они побывали у нас в 2018 году на фестивале «Духов день» в Суконной слободе и с тех пор с большой радостью отзываются на новые приглашения.

Художественный руководитель кубанского казачьего квартета «Кумовья» Александр Сафонцев рассказал, что несколько лет назад им позвонил отец Алексей:

— Видимо, он услышал нас где-то, и мы понравились ему. Отец Алексей так красиво расписал по телефону нам Казань, праздник в Суконной слободе и православие татарстанское, что мы сразу загорелись. Приехали на фестиваль и были просто очарованы. Да и для любого артиста просто счастье — выступить в храме, где пел сам Шаляпин. Если честно, положив руку на сердце, мы теперь из Казани килограммами увозим вашу национальную сладость чак-чак. У нас дети им «заболели», а все мы очень полюбили татарскую кухню! Да и вообще, люди в вашем городе такие душевные и, что приятно, поющие, музыкальные. Казалось, мы только разучим новую песню, а уже весь зал нам подпевает, что уж говорить о кубанских, русских народных песнях.

Квартет «Кумовья» впервые побывал у нас в 2018 году на фестивале «Духов день» в Суконной слободе и с тех пор с большой радостью отзывается на новые приглашения

Первые гости в Рождество



Так и вышло, зрители с большим энтузиазмом подхватили песни «Распрягай», «Как при лужку», «Когда мы были на войне» — классику народного кубанского казачьего фольклора. Кстати, Александр Сафонцев отметил, что в эти дни святки в Краснодаре и станицах отмечаются с размахом и в обязательном порядке:

— У нас с этим жестко! У меня супруга Галина из Староминской станицы, там люди воспитаны в старых кубанско-украинских традициях. Мы приезжаем туда вчетвером — такие крупные осанистые мужики. Все же знают примету — на Рождество первым в хату должен зайти мужчина, тогда в доме будет достаток и счастье. Так нас везде радостно встречают, угощая где конфеткой, где и выпить приходится. Весело справляем. А после утренней службы в этот раз вышли из церкви — у нас там речка есть, а в ней — облака так ясно отражаются, что не поймешь, где находишься, на небе или на земле. Более того, зима началась у нас только в Рождество, выпал снег наконец. Это у вас тут зима настоящая, а у нас все плюс 16-17 было…

Сейчас в студии занимается около 60 детей, самым младшим от трех лет, а старшие уже школу заканчивают или учатся на первых курсах институтов

Казанцы перестали пугаться колядующих

В Казани возрождаются святочные традиции — вот и пятый святочный бал. Как рассказала руководитель фольклорной студии «Духов день» при Духосошественском храме Луиза Леонтьева, дети и взрослые с Рождества ходят по домам в Казани с колядками, и жители уже не пугаются приходу ряженых, а с радостью встречают их:

— Ребята колядуют и христославят, а это разные вещи, от даты зависит, начиная с Рождества. Их уже с нетерпением ждут у дверей подъезда. Колядование приносит большую радость не только тем, к кому в дом приходят, но и тем, возможно, даже в большей степени, кто поздравляет. Сейчас в студии занимается около 60 детей, самым младшим от трех лет, а старшие уже школу заканчивают или учатся на первых курсах институтов. Взрослые тоже занимаются. Нашей студии уже больше 30 лет, сначала мы базировались в Доме пионеров имени А. Алиша, потом в храм перешли. Все желающие, не только православные, приходят к нам. Есть девочка, которая фольклор русский знает на отлично, хотя папа у нее турок, а мама татарка. Коллектив у нас многонациональный, — подчеркнула глава студии.

1 / 19 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов