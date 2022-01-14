Рустам Минниханов потребовал остановить «полный бардак» с землями вокруг Казани

По его словам, вольная раздача участков обернется коллапсом

«Крестовый поход» против продолжающейся тихой раздачи сельскохозяйственных земельных участков под загородные дома, минимаркеты и автозаправки развернется снова в пригороде Казани. Провести ревизию этих территорий поручил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на ежегодной коллегии Управления Росреестра, призвав муниципалитеты ужесточить контроль за оборотом сельхозземель. Тут же неожиданно для главы республики всплыла проблема с затягиванием процесса по отведению земельных участков под строительство новой трассы в обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Привести учет земли в порядок

Как и ожидалось, основной темой ежегодной коллегии стал многообещающий федеральный проект Росреестра по цифровизации всех пространственных данных в России, который должен навести порядок в сфере учета земли и объектов недвижимости, а также положить конец «безграничным участкам». Еще в прошлом году власти утвердили госпрограмму «Национальная система пространственных данных», в рамках которой Татарстан стал одним из четырех пилотных регионов, где проведут эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости — ЕИР. Собственно, этому и был посвящен 10-минутный видеосюжет, которым открылась коллегия татарстанского Управления Росреестра. Традиционно в ней принял участие президент РТ Рустам Минниханов, который еще ни разу не пропустил заседание.

В кратком сюжете была показана вся хронология событий по проведению пилотного эксперимента. Оказалось, в нем задействованы три района республики — Атнинский, Зеленодольский и Пестречинский, которые как раз охватывают границы Казани. Финальным аккордом стали кадры со встречи президента РТ с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским, который представил тестовый контур Единого информационного ресурса о земле и недвижимости.

Как пояснил позже глава Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров, в рамках ЕИР уже реализован ряд сервисов: сервис «Анализ использования земель» поможет узнать все о поставленных на государственный учет объектах капитального строительства в регионе, с помощью сервиса «Аналитика» можно узнать среднюю стоимость квартир в городе и понять, какие земли и объекты недвижимости сданы в аренду, сервис «Земля просто» поможет в выборе земельного участка под строительство, а понять, есть ли у желаемого участка обременения, поможет «Геоинформационный сервис». Чтобы узнать о земле или недвижимости достаточно ввести адрес или воспользоваться набором фильтров. По словам Зяббарова, в будущем году эта система заработает на всей территории республики.

Основной темой ежегодной коллегии стал многообещающий федеральный проект Росреестра по цифровизации всех пространственных данных в России, который должен навести порядок в сфере учета земли и объектов недвижимости

В приоритете — цифровые сервисы

Тут Азат Зяббаров дал понять, что в скором будущем работа управления полностью перейдет на цифровые сервисы, но отказываться от приема «бумажных носителей» не станут — их принимают в МФЦ. Тем не менее он отдает приоритет электронным платформам. И в качестве позитивного примера привел сервис «Ипотека за 24 часа», который способен регистрировать до 80% сделок в сутки.

— С сентября 2021 года любое онлайн-обращение за регистрацией ипотеки, договора долевого участия с использованием кредитных средств, покупки гражданином квартиры или дома с ипотекой, поданное в Управление через электронные банковские сервисы, полностью обрабатывается до итоговых документов всего за один рабочий день. С помощью этого сервиса совершено порядка восьми тысяч действий, — сообщил он. За счет этого покупать квартиры в Казани смогли и жители других регионов, уточнил он.

Вообще, Росреестр продолжает фиксировать активность покупателей на жилищном рынке РТ. По итогам 2021 года в Татарстане было зарегистрировано 60,8 тысячи сделок по приобретению жилья, сообщил Азат Зяббаров. Из них на договоры ДДУ пришлось менее одной трети — 18 тысяч договоров.

— После бума долевого участия в 2020-м в прошлом году рынок долевого строительства стабилизировался. В целом за 2021 год зарегистрировано более 18 тысяч договоров, что несколько ниже ранее имевшихся показателей, — отметил он начавшийся процесс остывания перегретого рынка жилья.

Всего в 2021 году было совершено более 1,3 млн регистрационных действий, это на 37% больше, чем в 2020 году. 86% пришлось на регистрации прав, перехода прав, сделок с недвижимостью, регистрации арестов и обременений.

Азат Зяббаров вновь поднял давнюю проблему выведения из сельскохозяйственного оборота неиспользованных и заброшенных земель

«Сельхозземлю покупают, потом переводят ее, потом продают»

Оптимистичный тон выступления не помешал Азату Зяббарову остановиться на болевых точках кадастрового учета. Глава управления вновь поднял давнюю проблему выведения из сельскохозяйственного оборота неиспользованных и заброшенных земель. Он сообщил, что муниципалитеты слабо пользуются переданными им полномочиями по земельному надзору, а в девяти районах он просто отсутствует — в Актанышском, Атнинском, Кукморском, Мамадышском, Мензелинском, Муслюмовском, Рыбно-Слободском, Сармановском и Черемшанском районах. По мнению Зяббарова, их служба пытается выявлять нарушения, но земли все равно уходят из сельхозоборота.

— В части муниципального земельного контроля надо поставить задачу районам. Это же земля! Вопрос надо взять под контроль — там полный бардак. То в садовые участки превращают... Весь пригород уже хотят продать и обеспечить себе светлое будущее. Что только не делают, — немедленно отреагировал президент РТ.

По его словам, если оформленные земли не используются — «значит, надо принимать самые жесткие меры».

— Пораздавали... Если бы еще правильно использовали, вопросов бы не было. Сельхозземлю покупают, потом переводят ее, потом продают. Сельхозземля должна работать, — заявил он.

Вопросы по развитию территорий, в том числе по транспортной, инженерной, социальной инфраструктуре, должны быть синхронизированы с земельными отводами, считает Минниханов.

— Я понимаю, что населенный пункт надо расширять, но мы же не можем весь пригород сделать Шанхаем. Все эти вопросы должны жестко архитектурно согласовываться. Жестко. И самое главное — по социальной инфраструктуре. Там же люди будут жить. Землю продали. Там человек что-то построил. Ему медицинское обслуживание надо, школы и садики нужны, а эти вопросы не проработаны. Земля — это же еще и рабочие места. Там люди живут и работают, — подчеркнул президент.

Рустам Минниханов: «Я понимаю, что населенный пункт надо расширять, но мы же не можем весь пригород сделать Шанхаем. Все эти вопросы должны жестко архитектурно согласовываться. Жестко. И самое главное — по социальной инфраструктуре. Там же люди будут жить»

Позже начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по РТ Алмаз Киямов пояснил «Реальному времени», что при проверках использования земель сельхозназначения был законодательный пробел, но в 2020 году по инициативе республики были внесены изменения в Административный кодекс РФ. В результате в 2021 году вновь стали проводить проверки законности использования земель.

При проведении более 400 проверок обнаружилось, что на этих участках стоят заправки, магазины, дома, а земля осталась в статусе сельхозназначения.

— Сейчас этим занимаемся, будет возвращать в оборот. Как? Будут проведены контрольно-надзорные мероприятия, станем привлекать к административной ответственности и предложим устранить нарушения, — пояснил он.

Проект в обход Набережных Челнов затягивается

Глава управления Росреестра Азат Зяббаров затронул на коллегии и проблему резервирования и отведения земельных участков под крупные дорожные проекты. Он положительно оценил сотрудничество с Росавтодором при строительстве трассы М-12, указав, что земельные участки поставлены на кадастровый учет. Неприятной новостью для всех стало то, что подготовка проекта строительства ответвления от федеральной трассы М-7 «Волга» в обход Набережных Челнов и Нижнекамска затягивается.

— Считаю, что подготовительный этап, связанный с проектированием данной автодороги по определению ее створов, решению вопросов формирования резервирования и изъятия конкретных земельных участков, заказчиком строительства «Волго-Вятскуправтодор» затягивается. Это негативно скажется на сроках реализации проекта, — сообщил глава управления. — Кроме того, это является дополнительным негативным фактором для оборота земель, находящихся вблизи данного объездного участка, и реализации на них инвестпроектов, — заявил он.

Неприятной новостью для всех стало то, что подготовка проекта строительства ответвления от федеральной трассы М-7 «Волга» в обход Набережных Челнов и Нижнекамска затягивается

Услышав это, президент сильно удивился, заметив, что первый раз слышит об этом. Он сразу же поручил своему помощнику разобраться, почему «работа плохо идет».

— Пригласите на еженедельное совещание в субботу [Илдара] Мингазова (глава ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», — прим. ред.), пусть доложит, — потребовал президент РТ. — Это же не дяде нужно, это наша мечта! 30 лет мы ходили, чтобы этот обход появился.

«Гаражную амнистию» тормозят на местах

В заключение Азат Зяббаров сообщил, что очень медленно идет «гаражная амнистия», которая с осени разрешает владельцам бесплатно зарегистрировать право собственности на гараж. В Татарстане ею воспользовались всего 540 человек. Причина — нерасторопность муниципальных властей, которые тянут с подготовкой и передачей документов граждан в Росреестр.

Правда, спасительный рецепт, как избавиться от этого нежелания, не был найден. Кроме того, в предстоящие два года управление проведет комплексные кадастровые работы. На первом этапе они будут проходить по 52 кварталам в пяти муниципальных районах, на что РТ получит 25 млн рублей из федерального бюджета. Эти работы обеспечат защиту прав собственности и обеспечат налоговые поступления от недвижимости, заверил глава Управления Росреестра по РТ.