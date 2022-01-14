Казанская «Мега» посадит кинотеатр «Каро» на место съехавшего OBI

С компанией подписали 10-летний контракт на аренду площадей. Это будет второй кинотеатр федеральной сети в Казани

Как стало известно «Реальному времени», казанский торговый центр «Мега» определился с якорным арендатором на освободившихся площадях OBI (порядка 13 тысяч «квадратов»). В руководстве ТЦ сообщили, что планируют сделать акцент на развлекательной составляющей, и, как выяснило наше издание, в казанскую «Мегу» заедет крупная сеть кинотеатров. Девелопер ТРЦ «Мега» в России — «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» — взял в партнеры компанию «Каро», входящую в орбиту госкорпорации ВТБ. Это стало неожиданным сюрпризом для конкурирующей сети кинотеатров «Синема», которая доминирует в торговых центрах «Меги» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах. В итоге «Синема» откроется в ТЦ «Республика», по соседству с первым кинотеатром «Каро» в Казани. Председатель ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин считает, что исход переговоров решили «деньги», так как критерии отбора держались в секрете.

Ingka Centres подписала контракт с «Каро»

На этой неделе разрешилась главная интрига с выбором казанской «Мегой» якорного арендатора на освободившиеся площади OBI. Как выяснило «Реальное время», это сеть кинотеатров «Каро», она сможет обосноваться в ТЦ после завершения реконструкции в 2023 году.

По данным источников «Реального времени», после долгих переговоров место в первом ряду досталось именно сети «Каро», которая до сих пор присутствовала только в ТЦ «Мега-Екатеринбург».

— «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн», девелопер российских ТЦ «Мега», подписал контракт с ООО «Каро Фильм Менеджмент», — сообщил информированный источник издания.

По его словам, сеть кинотеатров получила право арендовать 3—5 тысяч кв. м в будущей развлекательной зоне «Меги». Здесь «Каро» сможет открыть до 10—12 кинозалов. Срок действия контракта — до 10 лет.

Сеть кинотеатров получила право арендовать 3—5 тысяч кв. м в будущей развлекательной зоне «Меги». Фото: adensya.ru

— Договоры на аренду с киносетями заключаются на долгий срок, потому что они заходят на этапе строительства/реконструкции, и, как правило, требуются большие инвестиции на строительство залов и монтаж технического оборудования, — пояснила старший управляющий казанским ЦУМом Оксана Мысова.

В самой компании «Реальному времени» подтвердил факт заключения договора на аренду площадей в «Меге».

— «Каро» порадует гостей ТЦ «Мега» в Казани новым мультиплексом с высочайшим уровнем комфорта по доступным ценам, — сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, новый формат предполагает «инновационный кинобар u-choose с креслами-реклайнерами». При этом кинотеатр сети продолжит работу и в казанском ТЦ «Кольцо». «Это будет наша вторая площадка в Казани», — уточнили в компании.

Три года без кино

Реконструкция ТЦ «Мега» началась в ноябре прошлого года, когда завершился процесс переезда гипермаркета для ремонта OBI в новое здание. Тогда магазин для дома переехал в новый гипермаркет площадью свыше 12,6 тыс. кв. м, из которых более 4 тыс. кв. м занимает «Садовый центр». В результате в «Меге» освободилось порядка 13 тыс. кв. м, которые девелопер решил сдавать в аренду.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе «Меги», в рамках реконструкции будет реализована концепция с фокусом на расширение возможностей для отдыха и развлечения посетителей:

— Площади, которые раньше занимал DIY оператор, а также все прилегающие к нему магазины до второго главного входа, а именно: Samsung, Haier, New Yorker, Gloria Jeans, будут реконструированы для усиления развлекательного компонента в дальнейшем. New Yorker, Haier и GJ вернутся к нам после окончания реконструкции Меги в 2023 году, Samsung откроется в новой локации в первом полугодии 2022-м.

Площади, которые раньше занимал DIY оператор, а также все прилегающие к нему магазины будут реконструированы для усиления развлекательного компонента. Фото: vk.com/mega_kazan

Казанская «Мега» оставалась одной из немногих в российской сети ТРЦ шведского девелопера, у которой не было собственного кинотеатра. Так, кинозалы давно работают в торговых центрах «Меги» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске.

— Казань тянула резину почти 3 года, — отметил один из игроков рынка.

Сеть кинотеатров «Каро» считается одной из старейших в России. Основана в 1997 году. Управляет 36 кинотеатрами в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени и Сургуте. По данным «Невафильм Research», занимает второе место среди киносетей по числу собственных кинозалов с долей 4,8%, за ней идет «Киномакс», на первом месте — объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» Александра Мамута. Сеть контролируется консорциумом инвесторов в составе UFG Private Equity, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и предпринимателя Пола Хета, причем доля UFG самая крупная. В конце прошлого года стало известно, что приобрести сеть может «ВТБ», так как ООО «Каро Фильм Менеджмент» полностью перешло в залог к госбанку. Итоги 2021 года пока не опубликованы.



Разрушение монополии

Основные игроки киноидустрии оказались удивлены итогами отбора «Меги» среди киносетей. Ведь до сих пор «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» отдавала площади под кино федеральной сети «Синема». По словам главы киносети «Синема 5» Алексея Воронкова, заявки на участие в отборе на строительство кинозалов на территории ТЦ «Мега» в Казани подали все игроки кинопроката, но критерии отбора не были ясны до конца, сообщил он нашему изданию. В результате «Синема» откроется со дня на день в центре города в ТЦ «Республика», где будет конкурировать со второй точкой «Каро» в соседнем «Кольце». К слову, оба торговых центра имеют общую крытую парковку.

Главной трудностью являлось то, что не все сети могли дать четкую перспективу на 8—10 лет вперед, так как ситуация на потребительском рынке находится в турбулентном состоянии. По их оценкам, обеспечить доходность можно при продаже билетов от 250 рублей, тогда как в Казани средний чек в кино ниже.

Старший управляющий казанским ЦУМом Оксана Мысова наоборот отметила, критерии выбора простые — это прокатная политика сети, количество залов, и арендные ставки:

— Если прокатная политика у сети сильная, то обычно это дает девелоперу хорошую заполняемость залов.



Заместитель гендиректора компании A-Development Владимир Шайхиев добавил, что «Мега» давно популяризует модель «выходного дня в ТЦ», которому не хватало лишь кинозалов.

«90% людей ходят в кино в «Мегу», «Капитолий»

Председатель ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин оказался разочарован итогами отбора киносети для казанского ТЦ. «Проблематично это комментировать, мы же не знаем критериев, которыми руководствовалась «Мега», но нужно поздравить «Каро» — заявил он. По его словам, сейчас нет стандартных арендных условий с киносетями, могут быть «миллионы вариантов», так как идет полная трансформация потребительского рынка.

— Позади 15 лет, когда все знали, что в торговом центре обязательно нужно открыть кинотеатр, он должен быть многозальный, мультиплекс. Потому что 90% людей в стране не знают, в какой кинотеатр они ходят. Они ходят в «Мегу», «Капитолий», и не знают названия сети, — отметил он.

При этом эксперт убежден, что формат «выходного дня в ТЦ» себя изжил. «Москва пережила бум проведения всего выходного дня в торговом центре. Я думаю, что и в Казани не очень любят проводить весь день в торговом центре». Но роль кинотеатров в ТЦ по-прежнему важна: «Никуда не деться от коллективного сопереживания. Даже если каждый день говорить по скайпу, всегда нужно будет увидеться с друзьями и близкими, и кино тут в самый раз».

