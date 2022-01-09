Январские праздники на футбольном YouTube

Что посмотреть на YouTube после январских каникул, если увлекаешься футболом?

Первая декада января в европейском футболе, как правило, скудна на спорт — большинство лиг, за исключением АПЛ, берут небольшой перерыв и лишь после 10 января вкатываются в продолжение регулярного сезона. Поэтому, чтобы вы, дорогие зрители, не скучали в свободное от европейского футбола время, спортивная редакция «Реального времени» подготовила для вас подборку самых интересных, на наш взгляд, ютуб-каналов о футболе.

«Мяч Production» — качественный канал, собирающий «топы»

Ведут этот канал Александр Журавлев и Васант Балан. У обоих влогеров — богатый бэкграунд, накопленный еще до основания канала «Мяч Production».

Александр Журавлев долгое время был бессменным ведущим канала oSporte TV, где с успехом делал разнообразные топы, итоги недели. В общем, примерно то же самое, чем он сейчас занимается на «Мяче». Журавлев — классный спортивный журналист с приятным голосом, который умеет создавать интересные ролики на своем канале. Васант Балан долгое время работал на YouTube-канале OKKO, где вместе с коллегами делал еженедельный обзор АПЛ, беря за основу самые яркие и интересные матчи. Получалось успешно: канал очень быстро рос по количеству подписчиков.

Сейчас тандем спортивных влогеров Журавлев — Балан — один из самых заметных на отечественном YouTube. Вместе они составляют топ-списки, к примеру, самых провальных трансферов разных сезонов, прорывов года, есть даже топ самых поющих футболистов. В общем, есть где разгуляться.

Кроме того, на канале постоянно выходит рубрика под названием «Кто круче?!», где Александр в паре с Васантом рассматривают двух футболистов разных лиг примерно одного возраста, играющих на одинаковых позициях, и выясняют, кто же из них объективно круче, приводя обоснованные аргументы. Иногда вместо Балана здесь участвуют приглашенные гости: например, в одном из недавних роликов был известный спортивный блогер Артем Нечаев

Так что если вам нравятся видео подобных форматов и тем, можете смело заглянуть на канал «Мяч Production».

Футбольный «Прожекторперисхилтон». Да, мы говорим о канале «Коммент.Шоу»

Удивительно, почему только в 2021 году на русском YouTube появилось шоу, являющееся аналогом знаменитой передачи Первого канала, но повествующее исключительно о новостях из мира футбола.

Ведут «Коммент.Шоу» (что логично) четыре человека, совершенно разные по темпераменту: Константин Генич, Роман Гутцайт, Нобель Арустамян и Денис Казанский. В мире спортивной журналистики эти имена известны. И этой четверке вполне удается слиться в харизматичный квартет.

Как и в программе «Прожекторперисхилтон», на «Коммент.Шоу» частенько появляются приглашенные гости. Это и тренеры (Карпин, Слуцкий и др), и знаменитости шоу-бизнеса (Азамат Мусагалиев, Михаил Шац), и известные в прошлом футболисты (Артем Милевский, Евгений Савин) и др. Бывает, даже хоккеисты заходят — к примеру, Илья Ковальчук.

Обсуждение в рамках программы всегда происходит бурно, экспрессивно и эмоционально. Иногда даже какие-то конфликты возникают. Очень часто «Коммент.Шоу» проводит трансляции в преддверии каких-то значимых матчей или РПЛ, или еврокубков, но всегда с участием российских команд.

Помимо всего прочего, на канале выходят влоги. Не так давно вышел выпуск о том, как Нобель Арустамян с Леонидом Слуцким ездили в Англию на репортаж с нескольких английских матчей.

Канал популярен. Немалую часть в успех вносят яркие ведущие и громкие имена приглашенных гостей. Но и качество предлагаемого контента тоже на уровне.

Аналитика с филологическим уклоном от Василия Уткина

YouTube-канал Василия Уткина — один из самых популярных спортивных каналов на русскоязычном пространстве.

По большей части Уткин говорит только о российском футболе. Причем делает он это практически без монтажных склеек в своих видео (за исключением перехода на рекламу). Василий — блестящий оратор, который мастерски владеет литературным слогом. В этом плане его видео можно смотреть даже лишь для того, чтобы расширить собственный словарный запас.

Одним из главных импонирующих для зрителя составляющих в видео Уткина является то, что он не занимается каким-то заискиванием или подхалимством. Он бывает резок в своих высказываниях, но в большинстве случаев всегда говорит по существу. Самые яркие ролики на канале Василия — те, в которых он проводил обзор выступления наших клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Наша редакция однажды тоже цитировала его слова в материале, посвященном игре «Спартака» в еврокубках.

Ключевая рубрика на канале Василия Уткина — «Футбольный клуб», где он, собственно, и проводит всю аналитику. Она всегда красноречивая и в меру емкая. Еще на канале регулярно проводятся стримы — прямые трансляции с матчей. Тоже очень занимательно в качестве ретроградной альтернативы, если, например, вам не нравятся телевизионные комментаторы. Уткина на «телеке» давно нет, зато можно вспомнить, как он комментирует.

DASH — один из популярных каналов, связанных с подкастами

Подкасты — формат, который не так давно стал захватывать русский YouTube. Уверены, что вы знакомы со знаменитыми подкастами Дмитрия Сычева и Дениса Казанского, которые на своем YouTube-канале довольно успешно проводят интервью в такой форме.

Но сейчас речь не о них. Наша редакция хотела бы познакомить вас с не очень известным каналом, но с большим потенциалом — DASH.

Ведет его спортивная журналистка Дарья Исаева, публикующая подкасты с разными людьми из мира СМИ, шоу-бизнеса, которые пристально следят за футболом или как-то с ним косвенно связаны.

Стогниенко, Уткин, Кулемин, Бутовский, Белковский — все это лишь малая часть тех людей, кого Дарья уже успела проинтервьюировать. Как правило, она спрашивает у своих собеседников мнение об острых вопросах из мира футбола или скандалах, в общем и целом касается всего пикантного. Поэтому, если вы неравнодушны к подкастам, обязательно зайдите на канал DASH и оцените его по достоинству.