Цитаты недели: Токаев — об уничтожении террористов в Казахстане, Ротенберг — о «Йозе Марино»
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Об уничтожении террористов в Казахстане
В Казахстане на этой неделе вспыхнули массовые беспорядки. По последним данным, там задержали уже более 4 тысяч человек, участвующих в них. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в очередном обращении приказал открывать огонь на поражение без предупреждения по «бандитам и террористам», которые наносят ущерб имуществу и нападают на граждан. По его словам, только на Алма-Ату «напало 20 000 бандитов», чьи акции показали «наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость». Вместе с тем он пообещал предложить план реформ и конкретные меры по их реализации. По его словам, требования граждан, которые выражались в мирных формах, были услышаны.
О ревакцинации против коронавируса и сроке сертификата
В прошлом году Татарстану не удалось достичь необходимого коллективного иммунитета против коронавируса в 80%. На 6 января было провакцинировано только около 2,3 миллиона жителей республики, а ревакцинацию прошли только около 140 тысяч — 30% от всех, кому нужно было сделать прививку. Этот факт очень беспокоит Минздрав Татарстана, о чем заявил главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике министерства Дмитрий Лопушов. Он призвал не ждать года до окончания срока действия сертификата о вакцинации и идти прививаться уже через шесть месяцев.
О запрете употреблять слова «проблема» и «пожалуйста»
В конце декабря 2021 года бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош» и уже во время первой тренировки заявил о себе — запретил игрокам использовать слова «проблема» и «пожалуйста». И, зная манеру тренера, список «запрещенки», скорее всего, будет расти. Напомним, в сборной России, когда ее тренировал Черчесов, под запретом были 29 слов: «запасные», «товарищеский матч», «ротация» и т.д.
О связи отказа женщин от родов с концом человечества
Такое мнение высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия 1». По его словам, замена женщин «рожающими машинами» несовместима с божьим замыслом о мире и человеке, если это произойдет, «то мир, человек, человеческая личность потеряют самое свое основное измерение».
Об антипрививочниках среди православной паствы Татарстана
Протоиерей Владимир Самойленко, ректор Казанской духовной семинарии, в рождественском интервью «Реальному времени» рассказал о том, что были антипрививочники и среди паствы Православной церкви в Татарстане и что среди них были жертвы коронавируса. Он объяснил, что священники тоже делают прививки от COVID-19, что прививка не может быть от лукавого — как и ИНН, СНИЛС, номер паспорта, номер водительского удостоверения.
О Василии Лихачеве
5 января исполнилось бы 70 лет Василию Лихачеву — вице-президенту Татарстана в 1991—1995 годах, председателю Госсовета РТ в 1995—1998 годах, депутату Госдумы в 2011—2016 годах. В честь этого в Казани открыли мемориальную доску на фасаде дома 53 по улице Чехова, где Лихачев жил в 1993—1998 годах. В торжественной церемонии принял участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Он в своей речи отметил большой вклад Василия Лихачева в укреплении и развитии современной государственности Татарстана.
О пожизненном заключении педофилов
Так Вячеслав Володин прокомментировал в своем телеграм-канале убийство пятилетней девочки в Костроме. Двое мужчин, один из которых ранее уже был судим за педофилию, унесли ребенка прямо с площадки рядом с домом культуры, изнасиловали и жестоко убили. Их задержали сразу же на месте преступления — избавиться от тела они не успели. Резонанс вокруг этого убийства охватил всю страну. Особенно многие потрясены тем, что похищение попало на видео: на нем видно, что девочка вырывается, но ни один прохожий на это не отреагировал.
Об окончании пандемии коронавируса в мае 2022 года
Врач-эпидемиолог академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в мае 2022 года. Но только при условии обязательного соблюдения санитарных требований и проведения вакцинации. По словам бывшего главного санитарного врача России, сейчас нет повода для паники и введения нерабочих дней.
О «Йозе Марино»
На этой неделе глава штаба национальной сборной России по хоккею и вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг стал главным тренером команды СКА. Начал он с победы над китайским «Куньлунем» со счетом 5:1 и запоминающейся пресс-конференции. Журналисты спросили его о решении стать главным тренером и о том, зачем ему вообще это нужно. В ответ Ротенберг неправильно назвал имя известного футбольного тренера Жозе Моуриньо. Еще одна ошибка: португалец никогда не был переводчиком у бывшего главного тренера клуба «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. Он помогал другому не менее великому британскому тренеру Бобби Робсону.
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