Цитаты недели: Токаев — об уничтожении террористов в Казахстане, Ротенберг — о «Йозе Марино»

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Об уничтожении террористов в Казахстане

Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами — как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожить.

В Казахстане на этой неделе вспыхнули массовые беспорядки. По последним данным, там задержали уже более 4 тысяч человек, участвующих в них. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в очередном обращении приказал открывать огонь на поражение без предупреждения по «бандитам и террористам», которые наносят ущерб имуществу и нападают на граждан. По его словам, только на Алма-Ату «напало 20 000 бандитов», чьи акции показали «наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость». Вместе с тем он пообещал предложить план реформ и конкретные меры по их реализации. По его словам, требования граждан, которые выражались в мирных формах, были услышаны.



О ревакцинации против коронавируса и сроке сертификата

Несмотря на то, что сертификат действует один год, не нужно ждать целый год! Ревакцинация должна пройти через шесть месяцев после вакцинации. Об этом нужно задуматься. Коронавирус не смотрит на срок сертификата!

В прошлом году Татарстану не удалось достичь необходимого коллективного иммунитета против коронавируса в 80%. На 6 января было провакцинировано только около 2,3 миллиона жителей республики, а ревакцинацию прошли только около 140 тысяч — 30% от всех, кому нужно было сделать прививку. Этот факт очень беспокоит Минздрав Татарстана, о чем заявил главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике министерства Дмитрий Лопушов. Он призвал не ждать года до окончания срока действия сертификата о вакцинации и идти прививаться уже через шесть месяцев.



О запрете употреблять слова «проблема» и «пожалуйста»

Забываем слово «проблема». Мне оно не нравится. И я никогда не говорю игрокам «пожалуйста». И никогда не говорите мне: «Тренер, пожалуйста...» Мы профессионалы, мы должны делать свое дело. И тогда будет видно, что из этого выйдет.

В конце декабря 2021 года бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош» и уже во время первой тренировки заявил о себе — запретил игрокам использовать слова «проблема» и «пожалуйста». И, зная манеру тренера, список «запрещенки», скорее всего, будет расти. Напомним, в сборной России, когда ее тренировал Черчесов, под запретом были 29 слов: «запасные», «товарищеский матч», «ротация» и т.д.



О связи отказа женщин от родов с концом человечества

Что такое тайна рождения? Во-первых, это тайна любви, когда любовь двух людей, объединившихся, как слово Божие говорит, в одно тело и одну душу, становится источником жизни для другого. Ну и что, заменить все это механизмом, машиной? Если даже это когда-нибудь и произойдет, то это будет означать конец человека как человека разумного, это будет означать в каком-то смысле конец человеческой цивилизации.

Такое мнение высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия 1». По его словам, замена женщин «рожающими машинами» несовместима с божьим замыслом о мире и человеке, если это произойдет, «то мир, человек, человеческая личность потеряют самое свое основное измерение».



Об антипрививочниках среди православной паствы Татарстана

К сожалению, и среди нашей паствы есть умершие. Они не прививались, были антипрививочниками, и вот так Господь судил — они ушли из этой жизни. Кто-то мне может сейчас напомнить о тех, кто привился и все равно заболел коронавирусом. Да, заболел, но в легкой форме. И это уже показатель того, что прививка необходима, она работает, она спасает жизнь! Главный божественный дар человеку — жизнь — был сохранен через эту прививку.

Протоиерей Владимир Самойленко, ректор Казанской духовной семинарии, в рождественском интервью «Реальному времени» рассказал о том, что были антипрививочники и среди паствы Православной церкви в Татарстане и что среди них были жертвы коронавируса. Он объяснил, что священники тоже делают прививки от COVID-19, что прививка не может быть от лукавого — как и ИНН, СНИЛС, номер паспорта, номер водительского удостоверения.



О Василии Лихачеве

В самые сложные 90-е годы он оказался в рядах тех, кто обеспечивал стабильное и мирное развитие нашей республики. У него не было ни единого свободного от государственных забот дня. Все свои научные знания, практический опыт Василий Николаевич отдавал служению народу Татарстана, его процветанию. Мы должны гордиться тем, что в наших рядах был такой человек.

5 января исполнилось бы 70 лет Василию Лихачеву — вице-президенту Татарстана в 1991—1995 годах, председателю Госсовета РТ в 1995—1998 годах, депутату Госдумы в 2011—2016 годах. В честь этого в Казани открыли мемориальную доску на фасаде дома 53 по улице Чехова, где Лихачев жил в 1993—1998 годах. В торжественной церемонии принял участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Он в своей речи отметил большой вклад Василия Лихачева в укреплении и развитии современной государственности Татарстана.



О пожизненном заключении педофилов

Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество. Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершенных злодеяниях, жалеть об этом.

Так Вячеслав Володин прокомментировал в своем телеграм-канале убийство пятилетней девочки в Костроме. Двое мужчин, один из которых ранее уже был судим за педофилию, унесли ребенка прямо с площадки рядом с домом культуры, изнасиловали и жестоко убили. Их задержали сразу же на месте преступления — избавиться от тела они не успели. Резонанс вокруг этого убийства охватил всю страну. Особенно многие потрясены тем, что похищение попало на видео: на нем видно, что девочка вырывается, но ни один прохожий на это не отреагировал.



Об окончании пандемии коронавируса в мае 2022 года

До мая времени много <…> Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае попасть под управление.

Врач-эпидемиолог академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в мае 2022 года. Но только при условии обязательного соблюдения санитарных требований и проведения вакцинации. По словам бывшего главного санитарного врача России, сейчас нет повода для паники и введения нерабочих дней.



О «Йозе Марино»

Ну вы знаете, как начинал Йозе Марино? Он был переводчиком у Алекса Фергюсона, он впитал в себя все методики наставника, став очень успешным тренером. Таких тренеров в истории очень много. Это моя жизнь, это дает мне возможность развиваться. Мечта — быть в хоккее, работать в хоккее, работать с ребятами, развивать их.

На этой неделе глава штаба национальной сборной России по хоккею и вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг стал главным тренером команды СКА. Начал он с победы над китайским «Куньлунем» со счетом 5:1 и запоминающейся пресс-конференции. Журналисты спросили его о решении стать главным тренером и о том, зачем ему вообще это нужно. В ответ Ротенберг неправильно назвал имя известного футбольного тренера Жозе Моуриньо. Еще одна ошибка: португалец никогда не был переводчиком у бывшего главного тренера клуба «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. Он помогал другому не менее великому британскому тренеру Бобби Робсону.

