«Бал-маскарад» в стиле Renaissance: трио баритонов, именитые солисты и добрые пожелания
В БКЗ продолжается «Рождественский фестиваль»
Январскую часть «Рождественского фестиваля» в БКЗ программой «Бал-маскарад» открыл камерный оркестр Renaissance под руководством Лидии и Анастасии Илюшкиных. А их третья сестра — Полина — представила в этот вечер в фойе концертного зала свою персональную выставку.
Танцы под «Турецкий марш»
Зал на первом вечернем концерте года в БКЗ был заполнен на все разрешенные 70 процентов — у оркестра Renaissance большой пул поклонников всех возрастов. Самая юная почитательница классики, малышка лет пяти, как начала танцевать во время «Турецкого марша» Моцарта в первом отделении, так и не смогла остановиться до конца представления.
Девушки из оркестра всегда выходят к зрителям в особенных нарядах, которые придумывают сами. Вот и в этот раз они предстали в настоящих бальных платьях разных цветов и фасонов, тем самым настроив публику на нужный, празднично-аристократичный лад. Нужно отметить, что неоднократно оркестр Renaissance становился обладателем титула «Императорский букет», который получают призеры и лауреаты одноименного международного фестиваля Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Финал его проходит в Золотом зале Царскосельского дворца.
— Мы становились его лауреатами с 2005 по 2008 годы, на самом раннем этапе становления нашего оркестра. Сегодня наша гастрольная география значительно расширилась, и в Северную столицу в этом году нам все же удалось съездить. В мае мы выступили там на фестивале духовной музыки «Надежда». Исполнили в Александро-Невской лавре программу для двух скрипок с оркестром, сопроводив ее вернисажем картин нашей сестры Полины, — поделилась Лидия Илюшкина.
«Профессионально растем вместе с друзьями»
Музыканты представили все соответствующие зимним праздникам хиты из своего репертуара — «Времена года» Антонио Вивальди, знаменитые танго Астора Пьяццоллы, отрывки из оперетт Имре Кальмана и Иоганна Штрауса, чудный романс Рустема Яхина «Забыть не в силах…».
Трио баритонов — Станислав Щербинин, Артем Глебов и Игорь Сунцов — представило сразу две новинки — попурри из советских и итальянских песен. Впечатляют имена гостей — вокалисты Алина Шарипжанова и Ригина Валиева, Надежда Игнатьева и Марсель Гафиев, Асия Мустафина и Анна Халдорсдоттир, аккордеонист Эмир Хаиров и саксофонист Максим Левитто. За фортепиано в этот вечер была заслуженный работник культуры Татарстана Татьяна Бренинг, а аккомпанировать трио баритонов вышла их художественный руководитель, народная артистка Татарстана Маргарита Коварская. Как руководителям оркестра удалось собрать такой состав солистов? Лидия Илюшкина ответила просто и искренне:
— Мы ведь вместе росли и учились, все приглашенные звезды — наши давние друзья. Растет оркестр, и его друзья тоже профессионально выросли. Например, Надежда Игнатьева в прошлом году тоже приезжала к нам, тогда она работала в Карельском оперном театре, сейчас она — его солистка. Многие наши девочки тоже уезжают работать за границу — в оркестры Германии, Канады, Бразилии, но на «Рождественский фестиваль» они стараются приехать. Так что сегодня мы практически в полном составе, — рассказала Лидия Илюшкина.
«Вся берлинская диаспора татар пришла поддержать нас»
Она отметила, что прошедший 2021 год был, как и для многих, очень тяжелым. Удалось записать и презентовать в Национальном музее Татарстана новый диск «Моя Казань. Мой Татарстан», но представить его зарубежным зрителям не удалось — пандемия:
— Зато теперь, когда мы идем по Кремлевской, по историческому центру, нас сопровождает наша же музыка, которая всегда доносится из музея, это приятно. Кроме того, мы оцифровали диск, и теперь его бесплатно можно послушать на всех интернет-площадках. 26 ноября мы презентовали его в Москве, в Доме национальностей. Публика рукоплескала! — вспоминает Лидия Илюшкина.
Во втором отделении более чем двухчасового концерта девушки вышли в белом — будто выпускницы Смольного. А еще блеснули новыми образами оперных див. И вновь — хиты классической музыки, любимые песни и танцы разных народов. Руководитель оркестра поведала, что каждый музыкант в коллективе, по сути, солист. Для каждого инструмента прописывается партия, ноты (она продемонстрировала — от руки) у каждого свои, чтобы в нужный момент выдать соло. Большинство аранжировок для камерного коллектива выполнила Анастасия Илюшкина.
— Последний раз мы выезжали в 2020 году, как раз до закрытия границ успели. Недавно получили приглашение поехать с сегодняшней рождественской программой в Германию. Пока поездку перенесли, но очень надеемся, что она состоится. Уверена, что очень будет популярна и программа «Моя Казань. Мой Татарстан», потому что в Германии живет очень много татар, мы это поняли по прошлой поездке в Берлин. Там очень большая диаспора татар живет, почти все они пришли на наш концерт, поддержали. Я знаю, что много татар проживает и во Франкфурте-на-Майне, и в Мюнхене. Большой интерес к нашей музыке мы наблюдаем и в Китае. Во многом этом объяснимо похожестью — пентатоника лежит в основе наших музыкальных культур. Что касается новых аранжировок, то мы хотим сделать вторую часть нашего альбома, поскольку в первую вошло далеко не все, что мы бы хотели показать российскому и зарубежному зрителю. Будут и циклы русских песен, и новые танго Пьяццоллы. Планируем подготовить антологию вальсов, из которой сделаем и концертную программу, — отметила Анастасия Илюшкина.
Мечты должны сбываться
Анастасия аранжирует музыку для балов, которые проходят в музее Боратынского. Совместно со студией старинного танца Fleur de la danse оркестр Renaissance не только аранжирует вальсы, но и проводит весь бальный вечер — с традициями прошлых веков, аристократической атмосферой, элегантными костюмами и бальными книжками для записи кавалеров на очередной танец.
— Недавно был фестиваль «В мире музыки и сказки», где мы представили оркестровку татарской песни «На окраине Казани». Так сбывалась моя мечта. Когда-то я пришла в 13-ю музыкальную школу, где в экспериментальном классе преподавал Леонид Львовский. Я была у него одной из первых учениц. Потом был педагог Рудольф Бренинг, и именно благодаря этим людям я сегодня могу воплощать свои мечты. А ведь тогда никто из нас не знал, что станет музыкантом... Люди, которые мечтают, это счастливые люди, их мечты обязательно должны сбываться. Это я и хочу пожелать вашим читателям в наступившем году, — резюмировала Анастасия Илюшкина.
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