«Бал-маскарад» в стиле Renaissance: трио баритонов, именитые солисты и добрые пожелания

В БКЗ продолжается «Рождественский фестиваль»

Фото: Максим Платонов

Январскую часть «Рождественского фестиваля» в БКЗ программой «Бал-маскарад» открыл камерный оркестр Renaissance под руководством Лидии и Анастасии Илюшкиных. А их третья сестра — Полина — представила в этот вечер в фойе концертного зала свою персональную выставку.

Танцы под «Турецкий марш»

Зал на первом вечернем концерте года в БКЗ был заполнен на все разрешенные 70 процентов — у оркестра Renaissance большой пул поклонников всех возрастов. Самая юная почитательница классики, малышка лет пяти, как начала танцевать во время «Турецкого марша» Моцарта в первом отделении, так и не смогла остановиться до конца представления.

Девушки из оркестра всегда выходят к зрителям в особенных нарядах, которые придумывают сами. Вот и в этот раз они предстали в настоящих бальных платьях разных цветов и фасонов, тем самым настроив публику на нужный, празднично-аристократичный лад. Нужно отметить, что неоднократно оркестр Renaissance становился обладателем титула «Императорский букет», который получают призеры и лауреаты одноименного международного фестиваля Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Финал его проходит в Золотом зале Царскосельского дворца.

— Мы становились его лауреатами с 2005 по 2008 годы, на самом раннем этапе становления нашего оркестра. Сегодня наша гастрольная география значительно расширилась, и в Северную столицу в этом году нам все же удалось съездить. В мае мы выступили там на фестивале духовной музыки «Надежда». Исполнили в Александро-Невской лавре программу для двух скрипок с оркестром, сопроводив ее вернисажем картин нашей сестры Полины, — поделилась Лидия Илюшкина.

«Профессионально растем вместе с друзьями»

Музыканты представили все соответствующие зимним праздникам хиты из своего репертуара — «Времена года» Антонио Вивальди, знаменитые танго Астора Пьяццоллы, отрывки из оперетт Имре Кальмана и Иоганна Штрауса, чудный романс Рустема Яхина «Забыть не в силах…».

Трио баритонов — Станислав Щербинин, Артем Глебов и Игорь Сунцов — представило сразу две новинки — попурри из советских и итальянских песен. Впечатляют имена гостей — вокалисты Алина Шарипжанова и Ригина Валиева, Надежда Игнатьева и Марсель Гафиев, Асия Мустафина и Анна Халдорсдоттир, аккордеонист Эмир Хаиров и саксофонист Максим Левитто. За фортепиано в этот вечер была заслуженный работник культуры Татарстана Татьяна Бренинг, а аккомпанировать трио баритонов вышла их художественный руководитель, народная артистка Татарстана Маргарита Коварская. Как руководителям оркестра удалось собрать такой состав солистов? Лидия Илюшкина ответила просто и искренне:

— Мы ведь вместе росли и учились, все приглашенные звезды — наши давние друзья. Растет оркестр, и его друзья тоже профессионально выросли. Например, Надежда Игнатьева в прошлом году тоже приезжала к нам, тогда она работала в Карельском оперном театре, сейчас она — его солистка. Многие наши девочки тоже уезжают работать за границу — в оркестры Германии, Канады, Бразилии, но на «Рождественский фестиваль» они стараются приехать. Так что сегодня мы практически в полном составе, — рассказала Лидия Илюшкина.

«Вся берлинская диаспора татар пришла поддержать нас»

Она отметила, что прошедший 2021 год был, как и для многих, очень тяжелым. Удалось записать и презентовать в Национальном музее Татарстана новый диск «Моя Казань. Мой Татарстан», но представить его зарубежным зрителям не удалось — пандемия:

— Зато теперь, когда мы идем по Кремлевской, по историческому центру, нас сопровождает наша же музыка, которая всегда доносится из музея, это приятно. Кроме того, мы оцифровали диск, и теперь его бесплатно можно послушать на всех интернет-площадках. 26 ноября мы презентовали его в Москве, в Доме национальностей. Публика рукоплескала! — вспоминает Лидия Илюшкина.

Во втором отделении более чем двухчасового концерта девушки вышли в белом — будто выпускницы Смольного. А еще блеснули новыми образами оперных див. И вновь — хиты классической музыки, любимые песни и танцы разных народов. Руководитель оркестра поведала, что каждый музыкант в коллективе, по сути, солист. Для каждого инструмента прописывается партия, ноты (она продемонстрировала — от руки) у каждого свои, чтобы в нужный момент выдать соло. Большинство аранжировок для камерного коллектива выполнила Анастасия Илюшкина.

— Последний раз мы выезжали в 2020 году, как раз до закрытия границ успели. Недавно получили приглашение поехать с сегодняшней рождественской программой в Германию. Пока поездку перенесли, но очень надеемся, что она состоится. Уверена, что очень будет популярна и программа «Моя Казань. Мой Татарстан», потому что в Германии живет очень много татар, мы это поняли по прошлой поездке в Берлин. Там очень большая диаспора татар живет, почти все они пришли на наш концерт, поддержали. Я знаю, что много татар проживает и во Франкфурте-на-Майне, и в Мюнхене. Большой интерес к нашей музыке мы наблюдаем и в Китае. Во многом этом объяснимо похожестью — пентатоника лежит в основе наших музыкальных культур. Что касается новых аранжировок, то мы хотим сделать вторую часть нашего альбома, поскольку в первую вошло далеко не все, что мы бы хотели показать российскому и зарубежному зрителю. Будут и циклы русских песен, и новые танго Пьяццоллы. Планируем подготовить антологию вальсов, из которой сделаем и концертную программу, — отметила Анастасия Илюшкина.

Мечты должны сбываться

Анастасия аранжирует музыку для балов, которые проходят в музее Боратынского. Совместно со студией старинного танца Fleur de la danse оркестр Renaissance не только аранжирует вальсы, но и проводит весь бальный вечер — с традициями прошлых веков, аристократической атмосферой, элегантными костюмами и бальными книжками для записи кавалеров на очередной танец.

— Недавно был фестиваль «В мире музыки и сказки», где мы представили оркестровку татарской песни «На окраине Казани». Так сбывалась моя мечта. Когда-то я пришла в 13-ю музыкальную школу, где в экспериментальном классе преподавал Леонид Львовский. Я была у него одной из первых учениц. Потом был педагог Рудольф Бренинг, и именно благодаря этим людям я сегодня могу воплощать свои мечты. А ведь тогда никто из нас не знал, что станет музыкантом... Люди, которые мечтают, это счастливые люди, их мечты обязательно должны сбываться. Это я и хочу пожелать вашим читателям в наступившем году, — резюмировала Анастасия Илюшкина.

1 / 32 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов