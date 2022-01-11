День в истории: первый приют Казани, старт заповедного дела в России и розыгрыша лотерей в мире

Чем примечательна дата 11 января

Сегодня, 11 января, Международный день «спасибо», а в России еще и — День заповедников и национальных парков. В разные годы и столетия в этот день в Англии провели первый в мире розыгрыш лотерей, в России с византийского календаря перешли на юлианский, в Нью-Йорке состоялась первая женская автогонка, создали первый в нашей стране заповедник — Баргузинский, американка, авиатор Амелия Эрхарт совершила одиночный перелет через Тихий океан, в Ленинграде представили премьеру балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», в Тбилиси запустили метро, начал работу новый парламент России — Федеральное собрание. Родились основатель Нацбанка США Александр Гамильтон, русский художник-пейзажист Михаил Клодт, советский космонавт Лев Демин. Умерли французский художник-портретист Франсуа Жерар, русский композитор Василий Калинников, английский писатель и поэт Томас Харди, советский ученый, один из пионеров ракетной техники Георгий Лангемак. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Первый детский приют Казани и полный кавалер ордена Славы Гайнуллин

11 января 1844 года в Казани по инициативе купца Александа Крупеникова открылся детский приют для девочек. 15 января 1844 ему присвоили наименование «Николаевский» в честь императора Николая I. Приют находился в ведении Казанского губернского попечительства детских приютов Ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны. Первой попечительницей стала жена казанского губернатора Шипова. Ее супруг пожертвовал на создание приюта три тысячи рублей, по его примеру купцы Александровы, Тагановы и Щербаковы также внесли солидные суммы. Городской магистрат бесплатно выделил двухэтажный каменный дом на Большой Проломной улице (сейчас — улица Баумана). Первоначально приют был рассчитан на 30–50 девочек. В первые месяцы в него приняли 80 детей, в 1894 году там были 115 ребят, из них 60 постоянно живших и 55 приходивших. Приют закрылся в 1917 году.

Фото kpfu.ru

11 января 1924 года в деревне Варзи Агрызского района Татарской АССР родился участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы Рифкат Гайнуллин. В 1939 году окончил Салаушскую семилетнюю школу в деревне Салауши Красноборского (ныне Агрызского) района, в том же году поступил в казанский ветеринарный техникум, два курса которого окончил в июне 1941 года. С августа 1942 года был в рядах РККА, с 1943 года — на фронте, вначале — разведчиком 1089 стрелкового полка 322-й стрелковой дивизии, затем — в составе разведгруппы особого разведотряда 60-й армии. Во вражеском тылу пробыл около 150 суток. За проявленную отвагу и храбрость при выполнении боевых заданий командования удостоился первого ордена Славы III степени. В июле 1944 года за сбор ценных данных о передвижении немецких войск по направлению Львов — Золочев Гайнуллин удостоился ордена Славы II степени. К ордену Славы I степени представлен за разведку вражеских тылов перед переправой советских войск через Одер. С 1989 года постоянно проживал в Нижнекамске. Участвовал в четырех юбилейных парадах в Москве, умер 22 июля 2009 года. Одну из улиц Нижнекамска в 2010 году назвали в его честь.

11 января 2018 года в Нижнекамске похоронили 28-летнюю Гульшат Котенкову, убитую на лыжне 9 января. Молодая женщина приехала на базу «Алмаш» с мужем и полугодовалой дочкой, отправилась в одиночку кататься на лыжах и не вернулась. Ночью на ее поиски подняли волонтеров, спасателей и полицию. Тело обнаружили на территории базы рядом с будкой старой насосной станции. Эксперты насчитали 11 колото-резаных ран. В этот же день в городе полиция задержала подозреваемого в убийстве лыжницы — это был мужчина 1980 рождения, ранее судимый за изнасилование.



Фото: kzn.ru

11 января 2019 года в Казанском зоопарке появился новый обитатель — белый медведь по кличке Терпей. Он приехал из Ростова-на-Дону, где прожил несколько лет для выведения потомства. Медведь принадлежал Пермскому зоопарку. Тогда сообщалось, что Терпей будет жить в казанском зоопарке около двух лет, а после переедет в новое место.



Баргузинский заповедник и Федеральное собрание

11 января 1917 года в России учредили Баргузинский заповедник. Главная причина его создания — катастрофическое падение пушного и, в частности, соболиного промысла. Для спасения соболя от полного уничтожения и организации заповедников были организованы экспедиции на Байкал, Камчатку и Саяны. По их результатам и был создан Баргузинский заповедник. В год его появления там едва можно было насчитать тридцать зверьков. Но к концу века XX их численность приближалась уже к 1200 особям. В 1986 году Баргузинский заповедник включили в международную сеть биосферных станций. С 1997 года день образования Баргузинского заповедника отмечается в России как День заповедников и национальных парков.

Фото wikipedia.org

11 января 1940 года в Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Спектакль поставил балетмейстер Леонид Лавровский. Он удостоился Сталинской премии. В партии Джульетты блистала балерина Галина Уланова. Образ шекспировской героини — самый яркий и пронзительный в творчестве артистки. В Санкт-Петербурге на аллее героев Парка Победы установили бронзовый бюст, запечатлевший артистку в ее прославленной роли. Эта постановка возродила состав, драматическую структуру и счастливый конец партитуры Прокофьева, которая раньше была неизвестна. После нью-йоркской премьеры возрожденный балет в рамках гастрольного турне был показан в Беркли, Норфолке, Лондоне и Чикаго.

11 января 1994 года в России начал работу новый парламент — Федеральное собрание. Согласно Конституции, Федеральное собрание — представительный и законодательный орган России. Он состоит из двух палат — Совета Федерации и Государственной Думы. Совфед и Дума заседают раздельно. Палаты могут собираться совместно только для заслушивания посланий президента России, посланий Конституционного Суда РФ, выступлений руководителей иностранных государств. Палаты Федерального Собрания РФ взаимодействуют в процессе осуществления своих задач с президентом, правительством, федеральными судами, генеральным прокурором, государственными органами субъектов.

Фото duma.gov.ru

Первые в истории лотерея и женская автогонка

11 января 1569 года в Англии состоялась первая упомянутая в истории лотерея. Розыгрыш прошел в здании Собора Святого Павла в Лондоне. Проводила ее королева Елизавета I. Тогда в казне Англии не хватало денежных средств, поскольку государство пребывало в тяжелом экономическом состоянии. Королева Елизавета I решила провести государственную лотерею, а все вырученные деньги пустить на строительство и реконструкцию зданий общественного пользования. Тогда было отпечатано около 40 тысяч лотерейных билетов. Везунчиков ждали выигрыши в виде денег, золота и гобелена. Успех лотереи позволил отреставрировать старые порты в 1569 году, а впоследствии пустить денежные средства и на другие нужды для общества.

11 января 1909 года в Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка. В ней участвовали более 12 автомобилей. Гонка стартовала в Нью-Йорке, после чего участницы направились в Филадельфию, чтобы потом опять вернуться в Нью-Йорк. Женщины участвовали в гонках и раньше, но вместе с мужчинами. Есть документы, согласно которым в 1901 году, в автопробеге между Парижем и Берлином участвовала некая Камилла дю Гас. Она тогда пришла к финишу 32-й. Правда, впоследствии Камилла бросила автогонки и увлеклась гонками на моторных лодках.

Фото wikipedia.org

11 января 1935 года американская женщина-авиатор стала первым в мире человеком, преодолевшим на самолете над Тихим океаном в одиночку расстояние от Гавайских островов до Окленда, расположенном в штате Калифорния. При попытках совершить такой одиночный перелет погибло столько пилотов, что эти полеты запретило правительство США. Эрхарт добилась для себя специального разрешения. Время в полете составило 18 часов 16 минут. На аэродроме в Калифорнии ее ожидала толпа в 18 тысяч человек и поздравительная телеграмма президента США Франклина Рузвельта — «Поздравляю — Вы победили снова».