Казанский зоопарк пополнился белым медведем по кличке Терпей

В Казанском зоопарке появился новый обитатель — белый медведь по кличке Терпей.



Он приехал 26 декабря из Ростова-на-Дону, где жил несколько лет для выведения потомства. Медведь принадлежит Пермскому зоопарку. В Казани Терпею предстоит создать пару с медведицей по кличке Малышка, которая здесь родилась и выросла.

В столице Татарстана Терпей проживет около двух лет, после чего его ждет переезд на новое место, сообщает пресс-служба мэрии Казани.



Ранее Казанский зоопарк пополнился новыми животными — двумя страусами Машей и Васей. Их привезли из Йошкар-Олы, где они жили в частном хозяйстве.