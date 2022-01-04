Певица Алла Рид: «Казань — остров стабильности в море пандемийного хаоса»

В Татарской филармонии спели «О любви на разных языках»

Фото: предоставлено пресс-службой Татарской филармонии

Первым концертом 2022 года в Татарской филармонии стала программа Аллы Рид «О любви на разных языках». Певица отметила, что для нее стало доброй традицией приезжать в Казань в самом начале января. На этот раз она представила лучшие номера из разных своих программ и привезла своих музыкантов — «Алла Рид @ the band». Что за подарок она готовит Алле Пугачевой, как вылечилась от звездной болезни и прошла ли ее обида на Лолиту — Алла Рид рассказала «Реальному времени».

«Let my people go!» по-казански

В самом начале 2022 года концерт «О любви на разных языках» собрал в Татарской филармонии поклонников Аллы Рид. Они не свернули на елку, не остались дома доедать салаты, не отправились в гости, а пришли, чтобы вместе спеть любимые эстрадные хиты прошлых лет и даже «Let my people go!».

В прошлом году 3 января певица выступила в филармоническим джазовым оркестром Сергея Васильева и представила исключительно джазовые стандарты. В этот раз она привезла все лучшее из своих разных программ. Многие номера собрать ей помогли телешоу, в которых она участвовала.

— Казань — город нерядовой, не провинция. Я с особым чувством отношусь к каждому приезду сюда. Она ассоциируется у меня с четким порядком, точностью и высоким профессионализмом, причем во всех сферах жизни. Взять творчество: в прошлом году я приехала к вам 1 января, сразу на репетицию в филармонию. Ну, думаю, джаз-оркестр — это мужчины, в основном, а где сильная половина человечества и Новый год — там, сами понимаете, все составляющие праздника. Приезжаю — а на сцене меня ждет оркестр в полном составе, музыканты одеты с иголочки, все настроены на серьезную работу и полную самоотдачу. Это было так приятно и неожиданно для меня! Вот и на этот раз — пандемия приучила нас к неожиданностям самого разного рода, срывам и непредсказуемости, а в Казани по-прежнему все неизменно — четко и стабильно. Она как остров постоянства и профессионализма в море пандемийного хаоса. Это очень вдохновляет, — говорит Алла Рид.

«Я не родственница Дина Рида»

Певица родилась в Самаре и очень рано начала выступать. Она сама вспоминает, что в глубоком детстве пела пугачевскую «Еще идут старинные часы». С тех пор творчество Аллы Борисовны выделяет особенно, а концерт Пугачевой «Избранное» 1998 года считает классикой эстрады, «настольным учебником любого артиста».

В 1994-м девочка принимала участие в конкурсе «Алилуйя-94», и сам Шаинский вручил ей первую премию. В 17 лет ей досталась вторая премия молодых исполнителей в Сочи «Голоса-99» из рук Иосифа Кобзона, потом было участие в проектах «Утренняя звезда» и «Шире круг».

— Вот тут у меня и случился приступ звездной болезни. Приехав в родную Самару, я сильно задрала нос. Зато потом был переезд в Москву, и столица показала мне, чего я стою, действительно ли я звезда, как ей стать, что для этого нужно делать. Мою болезнь там как рукой сняло, — вспоминает Алла Рид.



Конечно, Рид — это сценический псевдоним. Настоящая фамилия певицы — Пейсахович. Именно после конкурса в Сочи она и решила «переименоваться». Вернее, ей настоятельно порекомендовали сделать это.

— Папа сначала предложил мне взять псевдоним Дин, чтобы получилась аналогия с героем восточных сказок «Алла Дин». Но потом мы просто подставили к имени «Рид» — и мне вдруг так это понравилось! Поклонники старшего поколения иногда спрашивают, не родственница ли я Дину Риду — конечно же, нет. Зато и от родных корней я ушла не далеко — в Америке проживает большое семейство по фамилии Рид. Как я узнала, это истинно еврейская фамилия. Кстати, именно после смены имени ко мне начала приходить известность.

«Градский мог и в три часа ночи позвонить»

Полные залы Алла Рид начала собрать после участия в телешоу «Голос» и «Три аккорда». В «Голосе» ее наставником стал Александр Градский, который и пригласил ее впоследствии в свой «Градский холл». Теперь, с уходом мастера, певица, как и многие ее коллеги, до сих пор пребывает в «невесомости»:

— Мы знали, что Александр Борисович давно болен, старались беречь, но он был такой деятельный, сам старался вникнуть во все детали. Да, это была настоящая творческая дружба. Он, например, мог позвонить в три часа ночи и сказать: «Я понял, как надо сделать то-то и то-то в твоем номере», мы тоже всегда могли позвонить ему, посоветоваться, обсудить рабочие моменты. Новый руководитель «Градский холла» уже назначен — Алексей Львович Рыбников, но мы по-прежнему пока находимся в растерянности, потрясены утратой. Ведь я его считаю моим вторым отцом, наставником в творчестве, с его подачи я на «Голосе» спела песню Владимира Высоцкого «Беда», песни великого актера и барда я пою до сих пор. Вот, например, моему нынешнему душевному состоянию как раз наиболее и соответствует его песня «Кони привередливые»…



Проект «Три аккорда» стал настоящим испытанием для певицы. Снимался цикл из 10 передач, надо было перевоплотиться в такое же количество образов и подготовить десяток номеров в разных стилях. После второго пула съемок она заболела… корью. Пропустив пару съемок, надо было за день наверстать упущенное.

— Съемки длились с семи утра до двух часов ночи. Все устали, жюри порывалось уйти. Последним моим съемочным образом стал номер «Шопен» — песня из репертуара Елены Ваенги. Мне сделали сложнейшую прическу, к ночи я была уже настолько усталой, что, как ни любила бы я актерское искусство перевоплощения, но тут просто решила побыть собой. Рассказать в песне то, что чувствую, что пережила сама. Вот этот номер и стал моим триумфом. Жюри аплодировало, мэтры сказали, что именно так нужно исполнять эту песню. Александр Розенбаум, скупой обычно на похвалы, ставил мне исключительно «королей», но ха этот номер поставил «туза», высший бал. Он сказал, что мне удалось сделать и исполнить «настоящий петербургский романс», — признается певица.

Замечание Лолиты и подарок для примадонны

Вспоминает певица и неприятные моменты. Например, после того, как Рид исполнила песню «Городок», Лолита сказала — «Варум спела так, что «Городок» у меня в голове зазвучал навечно, а у вас — бедненько…».

— Когда ты находишься на сцене, все воспринимается очень остро. Мне было тогда очень тяжело принять слова Лолиты. Но потом я подумала, что есть, над чем поработать. Кроме того, нужно понимать, у каждого из нас своя роль. Лолиту ведь приглашают для эпатажа, и она несет свою миссию. Я вот ей под руку попалась, чего обижаться. Нет, обиды не осталось. Зато сегодня меня часто сравнивают с Ларисой Долиной и Ириной Понаровской. Мне это лестно, ведь я росла на их песнях. Еще один мой кумир — Мишель Легран. Когда я узнала, что он выступает на фестивале в Риге, бросив все, отправилась туда, чтобы подарить ему свой диск. Только мне и одному журналисту удалось прорваться к нему. Я отдала ему свой альбом, а он, прочитав мое имя, так восторженно произнес: «О, Рид!» Смешно сейчас, конечно, но эти три минуты общения я запомнила на всю жизнь. Мы говорили даже о совместном творчестве, проекте, но через несколько месяцев его не стало… — говорит Алла Рид.



Алла поет и на французском — например, она со своим бэндом создала отдельную программу памяти Мишеля Леграна. Много у нее песен, и на идише.



Ее программа «О любви на разных языках» исполненная в Казани, была с аншлагом «прокатана» по семи городам Израиля. Казалось бы, слава пришла, зритель валом валит, но — пандемия со всеми ее «прелестями» остановила гастроли — пришлось отменить тур в Канаду, запланированный после Израиля. Но планы на будущее есть. Московский оркестр «Русская филармония» пригласил ее исполнить в Доме музыки 22 хита Аллы Пугачевой в новой программе, которая будет презентована весной этого года, ко дню рождения. примадонны.

«Надеюсь, это будет повод, наконец, познакомиться с Аллой Борисовной», — мечтает Алла Рид.