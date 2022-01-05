Радик Салихов: «Шаймиев сказал мне — это определяющее издание для татарского народа»

Минтимер Шаймиев в историях — спецпроект «Реального времени». Часть 5-я

Первому президенту Татарстана, Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. Жители Татарстана поделились с «Реальным временем» своими историями о Бабае. Шестая из них — от директора Института истории имени Шигабутдина Марджани Радика Салихова. Он вспоминает, как Шаймиев помог ему по-новому взглянуть на многие исторические явления, а также назвал многотомную «Историю татар с древнейших времен» определяющим для народа изданием.

— С Шаймиевым я начал общаться по телефону в прошлом году, после моего назначения на должность директора института. Были разговоры по поводу ряда научных проблем, связанных с историей татарского народа, историей России, по историко-культурному наследию. Я был поражен глубиной его знаний, его очень строгим аналитическим подходом. Он не просто видит какую-то проблему, он видит весь контекст исторического явления. Мне, как человеку, который профессионально занимается историей, с одной стороны, было очень легко обсуждать с ним эти вопросы. С другой — непросто, потому что он видит специфику, детали, уникальность того или иного явления. Необходимо постоянно поддерживать разговор на высоком профессиональном уровне.



После таких разговоров остается немало пищи для размышлений. В них звучат подсказки, которые важны и в дальнейшей работе института, они касаются идеологии, направления основных исследований. В этом смысле я ему, конечно, очень благодарен. Исключительная благожелательность, интеллигентность, глубина познаний и неравнодушие к исторической науке. Такие впечатления у меня остались от первого с ним разговора.

Фото: Рустем Кадыров

Он задает такие вопросы, которые раскрывают это явление в деталях. Всегда стремится дойти до сути. После такого разговора я даже начинаю по-другому смотреть на то или иное явление.

Помню, как Шаймиев на юбилее Академии наук РТ подошел к стенду с изданиями института, где, в частности, стояла семитомная «История татар с древнейших времен». Он тогда проявил живейший интерес к книгам, причем не только к тем, что были в толстых, красивых переплетах, и к обычным монографиям. Сразу начал задавать вопросы: о чем книга, что вы ею хотите сказать. И нужно было одним-двумя предложениями рассказать.

Он быстро все понимает. Всегда стремится дойти до истины. Я тогда сказал, что «История татар» — это венец нашей деятельности, а он отметил: «Не просто уникальное, это определяющее издание для всего татарского народа!» Тогда я подумал — да, действительно это так. Он намного шире видит значение этого труда. Это важное замечание от него как большого политика.