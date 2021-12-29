4 причины, почему стирка вне дома экономнее во всех смыслах

Вам знакома ситуация, когда вы планируете на выходных хорошенько отдохнуть, но стирка каждый раз заставляет вас менять приоритеты? Помимо того, что стиральные машины тратят электроэнергию, воду и порошок, они тратят самый драгоценный ресурс — время. Те часы, которые мы еженедельно тратим на работу с бельем, можно с большей пользой посвятить супругам, детям, себе. В эпоху доставок, каршерингов и клинеров можно попробовать делегировать даже стирку, главное — найти правильного исполнителя. Давайте вместе с прачечной MyLaundry посчитаем, сколько на этом можно сэкономить.

Не ждать акций на кондиционеры и не нервничать из-за счетов на коммуналку

На покупке стиральной машинки за 30 000 рублей траты не заканчиваются, хоть мы убеждаем себя, что все-таки денег уходит немного. Но положа руку на сердце, часто ли вам хочется покупать расходные материалы для стирки по обычной цене? Конечно, можно сказать, что пакет в 3 кг экономичнее, а 3 литра расходуются куда дольше. В реальности же мы настолько автоматизировали этот процесс, что уже не замечаем, сколько он съедает у нас денег — давайте считать вместе:

Что входит в стирку Расходы в месяц Вода 600—750 л Водоотведение ~675 л Порошок 180—240 г Кондиционер ~600 мл Электричество 15—18 кВт Для расчета мы брали средние показатели на семью из двух родителей и одного ребенка школьного возраста. На маленьких детей воды уходит в разы больше, и стирка нужна практически каждый день. В итоге за год семья из трех человек тратит только на стирку около 2 500 рублей, если стирает в три захода каждую неделю.

Но не спешите радоваться, это самые скромные цифры на основе текущих тарифов на коммуналку и цен в розничных магазинах. При этом «урвать» товар по акции получается не всегда, летом мы стираем чаще, а когда в семье больше людей, соответственно, прибавляются килограммы одежды и постельного белья. А чтобы избавиться от жирных или застарелых пятен, температура воды должны быть не менее 60 градусов — а для ТЭНа, который ее греет, тоже нужно электричество. В итоге получается куда больше полутора тысяч за год.

В сети прачечных MyLaundry стирка стоит от 130 рублей, и в эту стоимость уже входят профессиональная стирка в подходящем для ткани и загрязнений режиме и моющие средства. Но за эту цену вы получаете и другие, более ценные удобства.



Не бояться, что с машинкой что-то случится

Любая техника рано или поздно приходит в негодность. Производители уверяют, что прямой привод прослужит 10 лет, но как насчет остальных сотен деталей? По статистике , стиральные машины ломаются в течение пяти лет использования у 15—20% покупателей. Тот же нагревательный элемент может сломаться без предупреждения, и в барабане будет всегда плескаться холодная вода. Или машинка может раскапризничаться и перестать отжимать — и таких сценариев десятки, но ни один нельзя предугадать и заранее выделить лишние 5 000 рублей на ремонт.



Иногда получается так, что платить приходится не только за маленькую деталь механизма — бывают протечки, которые заставляют и менять паркет, и выплачивать компенсацию соседям снизу. В прачечных никакие из поломок не страшны, и даже если они случаются, это просто не ваша забота.

Спокойно стирать крупные вещи и не мучиться с сушкой

С повседневной одеждой и постельным бельем машинка еще справляется, но с большими форматами тягаться уже сложнее. Вспомните хотя бы тот раз, когда вы стирали пуховик или одеяло.

И хорошо, если «маленький воин» постирает эту кипу — ее еще надо где-то просушить. Тут приходится уже вам стоять на страже и каждые 15 минут протирать пол и просить домашних довыжимать оставшуюся воду.

Для некоторых вещей, как хоккейная форма, пледы, автомобильные чехлы, подходит только профессиональная стирка. Тем более их удобнее стирать в прачечной — везти туда корзины с бельем необязательно. В компаниях предусмотрен вызов курьера на дом — в течение дня все вещи заберут и привезут уже чистыми и сухими.

Если не хочется вызывать доставку, то можно приехать в прачечную самостоятельно и припарковать машину на удобной парковке — в Казани расположено восемь точек MyLaundry. В некоторые тарифы входит и комплексная сушка, которая не повреждает волокна ткани, наполнители курток и другие материалы, которые так легко испортить домашней сушкой.