«Особенный дизайнер» из студии Артемия Лебедева выполнил логотип по заказу Татарстана

Наступающий 2022-й объявлен в Татарстане Годом цифровизации, в рамках которого пройдет более 100 различных мероприятий, включая запуск в пилотном режиме первых электронных паспортов. Сегодня в Национальной библиотеке РТ презентовали логотип Года цифровизации, который выполнила студия известного дизайнера Артемия Лебедева. Перед этим состоялась дискуссия о том, каким должен быть облик современных умных городов, в которой приняли участие сам Лебедев и глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин. Подробнее — в материале «Реального времени».

Умный город — это комфортный город

Айрат Хайруллин отметил — процесс урбанизации неизбежен, а сама городская среда является компромиссом для жизни, работы и отдыха. Технологии достигли такого уровня развития, что человек, зайдя утром в Instagram, может видеть, что ел на завтрак, к примеру, Артемий Лебедев, но при этом не знать, кто живет рядом с ним на лестничной площадке. А ведь объединившись с соседями, можно реализовывать какие-то проекты в своем же дворе, посетовал министр.

Многие будничные процессы, по его мнению, можно цифровизировать. Например, умные счетчики могли бы сами передавать показания в управляющую компанию, или ежегодное голосование в ТСЖ проходило бы электронно. Даже дорожные знаки могут быть цифровыми и регулировать движение в зависимости от загруженности улиц. В скором будущем в мегаполисах появятся беспилотный транспорт, роверы или роботы-доставщики, и архитекторы должны задумываться над обликом, привлекательностью и комфортностью городов.

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев считает, что умный город — это не тот, где автоматизированы все процессы, а тот, который находится в диалоге с его жителями и изменяется вместе с их потребностями. Это город, «который будет создавать условия, где житель чувствовал бы себя нужным и востребованным». По мнению заместителя главного архитектора Казани Тимура Кадырова, цифровизация не может быть самоцелью. Цель для архитекторов и урбанистов — сделать комфортный, вовлеченный город, жители которого имели бы доступ к различным сервисам.

Свои «пять копеек» внес в дискуссию Артемий Лебедев. Он заявил, что ему не удалось еще ни разу встретить не только умный город, но даже умный дом. Решений на рынке много, но все они «работают через ж…». Дизайнер рассказал, что он, как фанат цифровизации, приобрел дорогой «умный» счетчик электричества, но тот «не видит» Wi-Fi сеть, и поэтому ему приходят счета со среднемесячными тарифными показателями.

— На этом фоне понятно, что умный город у нас появится очень нескоро. Если дома электросчетчик не может подружиться с Wi-Fi сетью, то в городе предстоит пройти еще более сложные этапы, — заявил он.

Хотя Лебедев в целом признает, что бурное развитие цифровых сервисов и приложений коммерческих компаний, поисковых систем, контекстной рекламы работает на благо людей.



От Иннополиса до Казани за 500 рублей

Далее первокурсница КГАСУ Аделина «опустила» дискуссию на землю, поинтересовавшись, собираются ли связывать Иннополис с Казанью регулярным транспортным сообщением, так как тратить по 500 рублей на такси в один конец очень накладно. И привязала вопрос к теме дискуссии, добавив, что транспортное сообщение — неотъемлемая часть концепции умного города.

Мэр наукограда Руслан Шагалеев ответил, что если раньше между городами ходило два автобусных рейса в день, то сейчас их уже порядка 23.

— Но мы понимаем, что с ростом города этот трафик будет увеличиваться, и ситуация осложняется тем, что у Казани есть свои планы на эту часть — там сейчас растет большой микрорайон. Связность между двумя субъектами — это за рамками полномочий мэра Иннополиса, и я не могу об этом не думать. Но мы упираемся в критическую инфраструктуру — мост через Волгу пока один, загруженное Горьковское шоссе. Насколько я знаю, строится дорога-дублер, через два года она будет запущена. Я думаю, что это как-то изменит ситуацию. Кроме этого, будет мост в рамках строительства трассы М-12, и это позволит жителям Иннополиса быстрее добираться до аэропорта, потому что почти 70% жителей у нас не из Республики Татарстан, и связанность с аэропортом для нас важна, — заявил Шагалеев.

Он отметил, что в Иннополисе действует каршеринг, который тоже частично решает проблему, а в будущем возможно развитие и других видов транспорта, вплоть до вертолетного такси. А Тимур Кадыров добавил, что современные сервисы доставки решают проблему поездок в Казань за покупками.



Цифровизация стирает грани между городом и деревней

Студентка института физики КФУ Валерия спросила, как бороться с оттоком людей в мегаполисы, которые приобрели гипертрофированные размеры. Айрат Хайруллин напомнил, что недавно в Татарстане появился 4-милионный житель, что говорит о том, что республика является привлекательным регионом для приезжих. Рецепт, по его мнению, прост — цифровизация и создание комфортных условий в малых городах и селах. Он рассказал, как ему жаловался 60-летний глава сельского поселения — его внуки не хотят приезжать в деревню к бабушкам и дедушкам потому, что у тех нет интернета.

— Политика, проводимая в Татарстане, направлена на то, чтобы каждый райцентр и населенный пункт был обеспечен базовой инфраструктурой, чтобы не только Казань была привлекательна для жизни, но и наша провинция. А связь является важным гигиеническим фактором, как свет, газ и вода, — подчеркнул министр.

Он напомнил, что в республике все школы, даже в самом медвежьем углу, подключены к интернету. В этом году «завели оптику» в 300 населенных пунктов, где живут по 50-100 человек. В следующем году в деревнях, куда невозможно провести оптико-волоконные сети, построят вышки 4G. Все это обеспечивает сельчан равным с жителями мегаполисов доступом к госуслугам и сервисам, дает возможность работать удаленно: жить в условном Кукморе и зарабатывать деньги фрилансом или работать на американскую или китайскую компанию.



— То есть, IT — это новый Кольт (речь об оружейнике Сэмюэле Кольте — прим. ред.), который уравнивает возможности людей, — перефразировал известное изречение мэр Иннополиса.

А Артемий Лебедев обратил внимание на обратный процесс — многие люди сейчас бегут из больших городов, стремясь уединиться в деревне. Они используют там достижения цивилизации для создания комфортных условий жизни и «наслаждаются чистым воздухом».

Лучший умный город — это европейский город XVI века

Отличия города отличается от деревни назвал Айрат Хайруллин. Он отметил, что возможно, дело в комьюнити, которые в сельских территориях развиты больше, чем в городах. А Руслан Шагалеев добавил, что задача руководителя любого поселения — создать площадки, где могли бы формироваться различные сообщества. Чаты и группы в соцсетях тоже являются такими комьюнити. Но важно создавать и оффлайн-териитории, где люди могли бы встречаться и общаться не только между собой, но с администрацией населенного пункта.

Тимур Кадыров заметил, что прогресс дал нам возможность находясь в разных местах, быть частью одного сообщества. А общение по zoom-связи вполне релевантно общению вживую.

У Артемия Лебедева, который объездил 256 стран мира, спросили, какой город, по его мнению, наиболее приближен к «умному». Ответ оказался неожиданным — европейский город XVI века. Он, по мнению дизайнера, компактен, удобен для проживания, в нем есть все, что нужно в ближайшей доступности, и он находится в окружении «пасторальных» лесов и полей.



— Это та модель, которую человечество уже один раз попробовало, у них уже получилось все хорошо, и до сих пор в ней содержатся идеалы, которые мы безошибочно считываем. И никакие современные идеалистические городские пространства не содержат в себе даже 5% того кайфа, который был в средневековье. Так что нам предстоит еще переосознать то, что наши пра-пра-прадеды были не такие уж дураки и попытаться эти качества воспроизвести в новых городах, — высказал свою точку зрения дизайнер.

Лого от нейросети

В Национальной библиотеке прошла и презентация логотипа Года цифровизации в Татарстане. Хайруллин заявил, что он аккумулирует в себе идеи и смыслы цифровизации. Выбор студии Артемия Лебедева, по его словам, связан с тем, что «цифровая индустрия не терпит непрофессионализма», а привлеченная компания является известным брендом, «первым, который выпадает по запросу в Google».

Источник: artlebedev.ru

— Когда мы получили запрос на создание логотипа Года цифровизации в Татарстане, мы не долго думали, кому эту задачу поручить. У нас довольно много дизайнеров работает, но есть один особенный, который является дизайнером нейросети. Его зовут «Николай Иронов». Мы поручили ему, и «Николай» блестяще с этой задачей справился, — рассказал Лебедев.

Тут нужно добавить, что на сайте компании есть даже фото сотрудника «Иронова», но под этим именем скрывается не человек, а нейросеть. На его счету, кстати, 27 проектов студии. Татарстанский заказ он выполнил за 8 дней.

Логотип является визуализацией слов «цифровизация», «технологии», «современность», «будущее» и «Татарстан». В основе лого — буква «Т», состоящая из пикселей.

— Логотип и графика, собранные из простейших пиксельных деталей, показывают многообразие возможностей цифровизации — как в продвинутой системе, тут все взаимосвязано и интегрировано, а простые модули меняются местами и бесконечно создают новые комбинации, — говорится в описании айдентики, с которой мы будем жить все следующие 365 дней.