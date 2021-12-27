Как купить металлопрокат не выходя из дома?

В металлоторговле вариант «пришел — увидел — закупил» — не единственный для предпринимателей, приобретающих металл для дальнейшей переработки в готовые изделия. Альтернатива может быть более выигрышной, особенно для малых и средних предприятий, более чувствительных к издержкам в бизнес-процессах.

У малых предприятий, как известно, большие, чем у крупных, риски «уйти в минус» из-за колебаний на рынке. Чтобы оставаться на плаву, предприниматели вынуждены постоянно находиться в поиске путей решения текущих задач, а также оптимизации затрат. В то же время появляются новые возможности, и малый бизнес в силу своей мобильности имеет хорошие шансы воспользоваться ими в свою пользу. Как решается задача покупки металлопроката «не выходя из дома» для предпринимателей — разбираемся в статье.

Способы закупки металла

Мы выделили ряд возможных способов закупки металла, доступных казанским предпринимателям.

Со склада

Способ самый распространенный: личное обращение к поставщику и обсуждение деталей решает любой вопрос. Способ рабочий и останется таковым до тех пор, пока есть люди, которые не доверяют интернет-каналам и предпочитают увидеть и проверить все лично. Да и интернет-магазины есть далеко не у всех продавцов.

Один из минусов такого подхода — длительность процесса. Обзвонить поставщиков, уточнить цену, удостовериться, что необходимый металлопрокат есть в наличии — все это требует времени. Еще один нюанс — устные договоренности остаются устными, без фиксации на бумаге. Часто можно столкнуться с тем, что продукции не оказалось в наличии или цена не та, что была заявлена по телефону. Да и личное общение и поездки все еще небезопасны, в пандемию стоит минимизировать количество офлайн-встреч.

Под заказ

Безусловно, надежный способ, гарантирующий обеспечение необходимым металлом в нужном количестве. Включая материал нестандартных размеров или цветов. Из минусов — длительность ожидания поставки, а значит, и заморозка оборотных средств, и риск того, что продукция окажется невостребованной. Также нужно обеспечить склад для хранения остатков и самих материалов, так как даже минимальная партия под заказ не позволяет ее переработать за пару дней. А необходимость содержания площадей означает дополнительные затраты. Аукционы металлопроката

Хорошее решение в ситуациях, когда нужен металл для конструкций неответственного назначения. Речь идет о производстве профнастила для заборов или временных сооружений, садового инвентаря или мебели, где ГОСТ для металлопроката не является обязательным. Чаще всего на аукционах реализуется продукция, выпущенная в соответствии с ТУ производителя. Есть определенный минус в этом варианте закупки металла — ограниченный ассортимент и отсутствие гарантии того, что удастся найти на аукционе нужный товар. Но преимущество весомое — снижение себестоимости конечной продукции. Интернет-магазин

По оценке агентства Reprise, к 2023 году рынок e-commerce в России вырастет до 5,1 трлн рублей. Технологии стремительно меняют сферу продаж. За товарами и продуктами современный потребитель отправится скорее не в ближайший супермаркет, как прежде, а на его сайт или в маркетплейс. Постепенно в онлайн переходит все, даже торговля металлопрокатом. И это уже реальность. Все сервисы в одном окне, доступные в режиме 24/7, покупка в один клик и реальная возможность сэкономить время и деньги — все это делает онлайн-площадки чрезвычайно привлекательным способом приобретения металла.

Первый в России интернет-магазин металлопроката

Его открыла компания «Северсталь», ориентируясь прежде всего на потребности малого и среднего бизнеса. В «Северсталь Маркете» можно оформить заказ, предварительно получив информацию о продукте, его цене и наличии. Предприниматели могут узнать объем металла на разных складах, заключить договор и обменяться всей рабочей документацией в онлайн, не покидая собственного кабинета.

На электронной площадке потребителям круглосуточно доступны удобные и простые в использовании цифровые инструменты для быстрых покупок: регистрация и подписание договора в течение 15 минут, электронный документооборот и оплата, онлайн-расчет доставки, «умный» календарь для выбора даты отгрузки, информирование о статусе заказа, цифровой чат-бот. Здесь же в режиме реального времени можно поучаствовать в онлайн-аукционах и через торги приобрести металлопрокат, аттестованный по ТУ, по выгодной цене.

Уникальное предложение для пользователей интернет-магазина — финансовые сервисы, позволяющие приобрести металлопрокат в рассрочку, с отсрочкой платежа по кредитной карте, в кредит, с использованием факторинга или под банковскую гарантию. Эти инструменты «Северсталь» предлагает в партнерстве с банками, такими как Сбербанк, «Росбанк» и другими.

Покупатели металла в интернет-магазине «Северсталь Маркет» получают бонусы по программе лояльности Plus, которые можно обменивать на скидки и различные привилегии. Например, это доставка и хранение металлопроката, использование сервиса технической поддержки Techconsulting.



Итак, решают ли онлайн-закупки проблемы бизнеса? В определенной части да. Это хорошая возможность оптимизировать издержки и повысить эффективность бизнес-процессов.

