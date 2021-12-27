Камила Валиева едет в Пекин

Это уже даже не заявка, а настоящая бронь

Завершившийся чемпионат России по фигурному катанию определил его лауреатов. Стали известны участники чемпионата Европы, и очерчен круг кандидатов на участие в Олимпиаде в Пекине. Подробности — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Чемпионат России по фигурному катанию. Санкт-Петербург.

Мужское одиночное катание.

Марк Кондратюк (Москва). Михаил Коляда (Санкт-Петербург). Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург).

Женское одиночное катание.

Камила Валиева (Москва). Александра Трусова (Москва). Анна Щербакова (Москва).

Парное катание.

Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Санкт-Петербург). Алесандр Бойкова — Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург). Евгения Тарасова (Казань) — Владимир Морозов (Москва).

Танцы на льду.

Александра Степанова — Иван Букин (Москва). Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Москва). Елизавета Худайбердыева — Егор Базин (Тольятти).

Марк Кондратюк стал чемпионом России, а ранее своим выступлением на турнире в немецком Оберстдорфе он принес нашей мужской сборной третью олимпийскую путевку. Фото instagram.com/ninety.ninth

Одиночники: наиболее логичные итоги

Марк Кондратюк стал чемпионом России, а ранее своим выступлением на турнире в немецком Оберстдорфе он принес нашей мужской сборной третью олимпийскую путевку. Михаил Коляда стал вторым в родном Санкт-Петербурге и также поедет на Евро, затем, возможно, и в Пекин, поскольку он приложил руку, и еще в большей степени, ноги, для того, чтобы Россия имела три олимпийские квоты. Сделал он это вместе с Евгением Семененко, поскольку два наших участника весеннего чемпионата мира справились с возложенным на них «государственным заданием». Увы, к большому сожалению, Семененко в Питере финишировал только четвертым, и на чемпионат Европы в Эстонию поедет Андрей Мозалев. Тут вопрос не в симпатиях, просто хотелось бы, чтобы восторжествовала некая справедливость, и на Олимпиаде участвовали те, кто, собственно, и завоевал это право для страны.

Впрочем, любому из этой тройки придется серьезно постараться, чтобы подтвердить свое право стартовать после Эстонии в Китае. Уже три олимпийских цикла Федерация фигурного катания вынуждена менять участника Игр, поскольку кто-то из мужчин проваливает старт на Европе. В 2010 году напряжения не выдержал тогда еще совсем молодой Сергей Воронов, которого заменили на Артема Бородулина. Время показало, что сделано это было зря, более молодой Бородулин (Артем младше Сергея на два года) ничего не дал российскому фигурному катанию, а Воронов в итоге стал его главным долгожителем, гоняясь за олимпийским журавлем до 32 лет.

В 2014 году была произведена замена единственного участника Олимпиады от России, когда вместо Максима Ковтуна в Сочи поехал Евгений Плющенко. Здесь федерация была права. В том числе и потому, что Ковтун был слабейшим из россиян на чемпионате Европы 2014 года в Будапеште. Тогда Воронов был вторым, Константин Меньшов — третьим, а Ковтун — пятым. И когда все «прогрессивное человечество» требовало справедливости, требуя поменять Ковтуна на Плющенко, последний оправдывал эту замену более чем уверенным выступлением в командном турнире. Третья замена состоялась перед Пхенчханом-2018, куда поехали только двое россиян. И вот тогда Александр Самарин уступил на чемпионате Европы Дмитрию Алиеву, который и стартовал в Корее, вместе с лидером сборной Михаилом Колядой. И Алиев выступил достойно, опередив Коляду.

Четыре года, прошедших с той поры, не намного изменили мужское катание, те же Алиев с Самариным остались на льду, подтверждая неписанное правило превращающееся с годами в аксиому. В мужском одиночном катании уже десять с лишним лет нет и не предвидится стабильного фигуриста, что внушает серьезные опасения за командный турнир в Пекине. Никто не способен завоевать медаль в личных стартах, при этом провалиться может любой.

Пока Лутфуллин ограничился тем, что обогнал лауреатов последнего чемпионата Европы Алиева и Артура Даниеляна. Фото instagram.com/_gleb_l7_31

«Татарин» в Питере

Занявший восьмое место Глеб Лутфуллин, единственный за кого болел корреспондент «Реального времени», памятуя, что Глеб вышел из казанской школы, будучи в начале десятых годов одним из трех фигуристов в малочисленной младшей мальчиковой группе. Сейчас обидно было воспринимать слова комментатора Александра Гришина, говорившего, что Лутфуллин, как и Алиев представляет Санкт-Петербург, хотя, по форме, он и прав. При том, что Алиев уроженец Ухты, где и начинал кататься.

Пока лучшие тренеры России живут в Москве и Санкт-Петербурге, туда и будут стремиться самые перспективные фигуристы со всей страны, и не только. Каких бы ледовых дворцов им не понастроили в Казани, Ухте, Сочи, и так далее. Лутфуллин был даже близок к попаданию в заветную шестерку, которая приятна как морально, так и материально, поскольку обеспечивает финансирование фигуриста в статусе члена национальной сборной страны. Но пока Лутфуллин ограничился тем, что обогнал лауреатов последнего чемпионата Европы Алиева и Артура Даниеляна, в очередной раз подтвердив: российская мужская одиночка — это лотерея. И с полной уверенностью про нее можно говорить только после состоявшегося факта, а прогнозы ставят в глупое положение самых титулованных экспертов. К примеру, другой комментатор Алексей Ягудин с пеной у рта доказывал, что на чемпионате мира в 2021-м должен выступать Алиев, а не Семененко. И где сейчас Алиев, при всем к нему уважении?

Казалось бы, чемпионат России, борьба московской и питерской школ, куда «понаехал» народ со всей страны, какая разница, что будет написано на спине участника Олимпиады, главное, что на груди будет Россия. Нет, во время и по итогам чемпионата России СМИ били своих из всевозможных орудий. Дозволяя в свой адрес любые ошибки, к примеру, Евгения Семененко называли Семенко, Ясмину Кадырову и Ивана Бальченко дважды записали в число участников турнира в парном катании, репортажи с места событий насыщали, по возможности, обсценной лексикой, как будто это был не отборочный чемпионат страны, а дворовые посиделки в домино.

Этери Тутберидзе начали демонизировать до чемпионата России, и продолжили по ходу первенства. Фото instagram.com/tutberidze.eteri

«Всесильная» Этери и «немощный» Морозов

«Только Этери Тутберидзе могла сделать так, чтобы у Софьи Муравьевой из «Ангелов Плющенко» сняли баллы. Мы точно не знаем, сделала ли Этери это сама. Однако от этого точно выиграла ее фигуристка, которая выглядела тенью прежней себя», — сказал американец Дэвид Лис в своем подкасте. Касалось это умозаключение эпизода, когда Софье Муравьевой сняли балл в короткой программе, за то, что она не уложилась в 30 секунд, дающиеся перед стартом. Потеряв балл, Муравьева опустилась в короткой программе на третье место, пропустив выше себя Анну Щербакову, которая, по мнению Лиса, «была «тенью прежней себя».

На простой вопрос: зачем Тутберидзе влезать в судейские дела, если юниорка Муравьева — не конкурентка в борьбе за олимпийскую путевку для Анны Щербаковой, да еще и произошло это все после короткой программы, а итоги соревнований, как известно, подводятся, после произвольной, нет ответа.

Опять же, вдаваясь в исторический экскурс, до сих пор актуален вопрос, почему россияне не оспаривали чушь, транслируемую во время Олимпиады 2002 года в Солт-Лэйк-Сити, о том, что, мы договаривались с французской федерацией о взаимопомощи арбитров. Якобы, они помогали нам с парой Бережная-Сихарулидзе, которые боролись за золото с канадцами, а мы содействовали французам с дуэтом Анисина-Пейзера. Но тут нестыковка, поскольку Анисина-Пейзера конкурировали с россиянами Лобачевой и Авербухом. Логический вопрос: зачем федерации нужно было «сдавать» танцоров в пользу парников?

Этери Тутберидзе начали демонизировать до чемпионата России, и продолжили по ходу первенства. Мама фигуристки Анастасии Скопцовой задолго до старта информировала общественность о том, что уже решена участь олимпийских путевок в танцах, которые должны завоевать Диана Дэвис, дочь Тутберидзе, и ее партнер Глеб Смолкин. По ходу чемпионата эту тему подхватывали все кому не лень, к примеру, Егор Базин, который вместе с партнершей Елизаветой Худайбердыевой занял третье место и завоевал путевку на чемпионат Европы.

Мама фигуристки Скопцовой информировала общественность, что уже решена участь олимпийских путевок в танцах, которые должны завоевать Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин. Фото instagram.com/di__davis

Для понимания, Базин с Худайбердыевой всего лишь на десять сотых обошли Аннабель Морозову и Андрея Багина. Папа Аннабель — это не менее могущественный в фигурном катании человек, Николай Морозов, тренер огромного количества звезд, за мужем за ним побывали несколько фигуристок. Это и француженка Каролин Дуарен, мама Аннабель, которая, будучи уроженкой Франции изначально подписывалась, как Морозов. Далее канадка Ше-Линн Бурн, наконец, Василиса Даванкова, дочь олигарха, а ныне руководителя исполкома партии «Новые люди». Морозов состоял в отношениях с Татьяной Навкой, не оформляя их официально, когда российский и украинская фигуристы выступали за сборную Беларуси. Причем, Морозов, не только любвеобильный, но и почти всесильный в мире фигурного катания, однако как-то так получилось, что его дочь с партнером оказалась ниже Худайбердыевой и Базина.

«Интриги, скандалы, расследования»

Попытка рассказать о чемпионате России, используя для этой цели закулисье, максимально неконструктивна. Журналистское сообщество, слетевшееся на этот чемпионат России, как вороны на падаль, представляло эдакого коллективного Кушанашвили времен 90-х. Буквально каждое судейское решение рассматривалось не через лупу, а через телескоп. Зато за границами внимания оставались насущные вопросы. Что будет с лучшим танцевальным дуэтом Синицина-Кацалапов, которые снялись по итогам короткой программы, и не поедут на чемпионат Европы? Что произошло с Тиффани Загорски, которая едва не потеряла сознание во время произвольной программы?

Загорски-Гурейро, кстати, заняли по итогам чемпионата восьмое место, и это не учитывая снятие Синициной и Кацалапова. Было много стенаний по поводу того, что их, как и остальных сделали жертвой нового «блатного» дуэта Дэвис и Смолкина. Хотя мама Джонатана Гурейро — Светлана Ляпина — далеко не последний человек в мире фигурного катания. Тем не менее, некоторые СМИ уверены, что «даже если Дэвис и Смолкин выиграют Олимпиаду, все будут помнить, как подозрительно их превратили в топ-дуэт».

В парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов остались за бортом сборной. Фото: vk.com/eteritutberidze

Не надо радовать американских «лисов»

Мы, например, будем помнить и удивляться, как подозрительно превратились в топ-дуэт французы Пападакис-Сизерон: 15 место на чемпионате Европы, и 13 место на чемпионате мира 2014 года, а год спустя победы и там и там, со статусом топ-дуэта. Дэвис и Смолкин, по сравнению с ними, сделали небольшой шаг. Кому от этого плохо? Базину, маме Скопцовой, Загорски и Гурейро? При всем уважении к этой паре, она ни разу не была на пьедестале почета чемпионатов Европы и мира, так и подойдя к критическому для себя возрасту в ранге третьего дуэта страны. В 2018 году им неимоверно повезло, когда они выступали и на Олимпиаде (куда не допустили Степанову и Букина), и на чемпионате мира (куда не поехали Синицина-Кацалапов).

Сейчас не повезло. Обидно, досадно, но по сравнению, допустим, с карьерой Воронова, у которого не было олимпийских стартов, как и Елизаветы Туктамышевой, у которой их уже не будет, по сравнению с Юко Кавагути и Аленой Косторной, которые даже не получили шанса побороться за олимпийскую путевку из-за травм, это мелочь. И если 18-летняя Диана Дэвис и 22-летний Глеб Смолкин максимально рано ворвутся в мир спортивных танцев на льду, то это пойдет на пользу российскому танцам. Синицина-Кацалапов и возрастные, и травматичные, увы. Степанова и Букин, которые выиграли нынешний чемпионат России, находятся в хорошем возрасте сейчас, но к следующей Олимпиаде они будут уже возрастными: 30 лет и 32 года, соответственно. Чем больше будут распри внутри российского фигурного катания, тем больше будут радоваться конкуренты из Америки, страны, где принципы комплектования олимпийского состава нарушались и перед Сочи (Эшли Вагнер вместо Мираи Нагасу на Олимпиаде, и вместо Полины Эдмондс в командных соревнованиях) и перед Пхенчханом (Адам Риппон вместо Росса Майнера на Олимпиаде, и вместо Винсента Чжоу в команднике).

Увы, для Казани, могущество Тутберидзе, по-видимому, распространяется только на одиночниц, а теперь еще и на танцы. Это там она могла легко убавлять баллы конкуренткам и прибавлять своим ученицам, а в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов остались за бортом сборной. Уже по итогам короткой программы они были третьими, а в произвольной не смогли подняться выше. Выступления Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова просто поднимали зрителей со своих мест.

Касаемо выступлений девушек, можно просто сказать: если по мужчинам нам бороться некем, то у девушек — не с кем. У нас даже бронзовый призер Анна Щербакова своей «тенью» способна заслонить будущую чемпионку США, кем бы она не была.

Р. S. Когда материал был уже написан, Федерация фигурного катания объявила состав сборной для участия на чемпионате Европы. В составе сборной, как мы и предполагали, будет выступать Евгений Семененко, а в танцах руководство национальной команды рассчитывает на снявшихся Синицыну и Кацалапова вместо Худайбердыевой и Базина.

Джаудат Абдуллин