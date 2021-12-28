Эльвира Маркова: «Традиция — каждую свободную минуту использовать на развитие языка»

Соавтор учебника «Сәлам!» и учительница татарского языка — об учебе в Китае и пользе онлайн-обучения

В декабре 2017 года корреспондент «Реального времени» беседовал с учителем татарского языка и одним из разработчиков учебника «Сәлам!» Эльвирой Марковой. Интервью тогда вызвало большой интерес у читателей. В том же году выпускников татфака КФУ стали называть «учителями родного языка», а татарский стал факультативным предметом. Мы вновь обратились к Эльвире, чтобы узнать, как изменилась в связи с этим ее жизнь.

С татарского на английский — и обратно

Спустя 4 года новый разговор с Эльвирой Марковой на тему преподавания татарского возник после обсуждения другой проблемы в сфере образования — острого дефицита кадров в школах. На вопрос: куда исчезают учителя — преподаватель языка Тукая сообщила, что и сама больше не преподает в 9-й школе Казани, а дает онлайн-уроки детям из татарских семей, которые проживают в Канаде, США и Австралии.

— Они более мотивированы, с ними работать — одно удовольствие, тогда как в школах детей приходится почти заставлять учить родной язык, — рассказала она. — Я получала за 100 уроков — 30 тысяч. Это несопоставимо с нынешними заработками.

По ее словам, многие учителя-предметники легко находят работу в онлайн-школах, которые сейчас набирают популярность.



— Во время интервью я работала в 9-й школе. В 2018-м я ушла из этой школы, — начала рассказывать Эльвира Маркова. — Мне захотелось поехать в Китай, где я провела полгода, работая учителем английского языка. Как известно, там за преподавание хорошо платят, к тому же — это интересный опыт.



Полгода она работала дома, после чего ей уже второй раз предложили должность в «Бала-Сити» — учить детей татарскому языку. Фото: school.balacity.ru

Педагог оказалась в языковой тренинговой школе для детей от 3 до 12 лет, где факультативно занимались английским. До этого она этот язык не преподавала.

— Учеба построена иначе. Никакого письма, только игры, — рассказывает Эльвира. — Приходилось включать фантазию. Была примерная программа, но в целом надо было разговорить детей, танцевать, петь с ними. Не сказала бы, что школьники отличались от наших. К тому же я работала не в муниципальной школе. Слышала, что там главное — пройти тест. Поэтому там не говорят на английском, словом, как у нас в школах. Только пишут, учат грамматику, а на коммуникацию не хватает времени.

Поработав полгода, Маркова вернулась в Россию обновить визу — и тут из-за ковида закрыли границы. Полгода она работала дома, после чего ей уже второй раз предложили должность в «Бала-Сити» — учить детей татарскому языку.

— Год был непростой. С нашей командой мы писали «Сәлам!» для девятых классов, также для платформы «Сберкласс» делали контент для уроков татарского, я была главным редактором. Проект делали в ограниченные сроки. И при этом я учила детей в школе. Так что последний год я занималась этим проектом, а также преподавала онлайн, — говорит Маркова.

Что касается учебника «Сәлам!», то его популярность возросла, считает Маркова: среди услышанных ею мнений, в Казани применяют либо этот учебник, либо методику Мещеряковой. Конечно, это касается русских групп.

Что касается учебника «Сәлам!», то его популярность возросла, считает Маркова. Фото предоставлено Эльвирой Марковой

Эльвира отмечает, что при ней в «Бала-Сити» татарский язык в обязательном порядке учат во всех классах.

— Мы с коллегами старались делать праздники, помню, на улице делали каз өмәсе, с флешмобами, конкурсами. У нас было караоке с татарскими песнями, я позвала певицу Лилию Хайруллину. Событий подобных было много. В 9-й школе, где я работала 8 лет, столько мероприятий не проводилось. А тут администрация шла навстречу. Но вот дети… — тут Маркова делает паузу. — Мотивации к обучению языка у них мало, сам понимаешь. Вначале было тяжело, особенно первые 2 месяца. Новый учитель, он что-то пытается объяснить, а дети тяжело это воспринимают — ведь они в «Бала-Сити» идут за английским. Потом привыкли, видимо, и я старалась делать уроки интересными.

«90 процентов вероятности того, что человек перед экраном заинтересован в языке»



Последний год Эльвира преподает в онлайн-академии Алимы Салахутдиновой, казанской татарки, которая переехала с семьей в Канаду и относительно недавно объединила учителей и детей со всего мира.

— У онлайна есть свои плюсы и минусы. Сначала было тяжело. Нельзя взглянуть ребенку в глаза. Пропадают элементы интерактивности, — говорит Маркова. Но что мне нравится: 90 процентов вероятности того, что перед экраном сидит человек, который в языке заинтересован. Либо этого хотят его родители. Особенно это касается детей, которые только начинают учиться.

Ситуация напоминала ту, отмечает Эльвира, которую она застала, преподавая в 9-й школе, когда татарский язык стал предметом выбора.

— На уроки стали ходить дети, которые меня знают, те, кто захотели прийти, кого решили отправить родители. Если ребенок начинал говорить, мол, зачем мне ваш татарский, я отвечала: давай тебя проводим в русскую группу. А раньше это занимало много времени на уроке. А ведь если ребенок задает такой вопрос — он просто не хочет учиться.

При этом многое в этом вопросе зависит от семьи, указывает Эльвира.

— Была такая ситуация. Привели ребенка в класс, но сами не понимают, зачем. Может, тогда была какая-то мода. И ребенок вскоре перестал посещать занятия. И родители начали говорить: да чего это... Ну а зачем же вы тогда его привели? Я недавно спрашивала у одной семьи финских татар в Тампере, почему их дети так хорошо говорят на родном языке. Мама ответила, что у них была традиция — каждую свободную минуту использовать на развитие языка. В семье — только татарский, включая музыку, книги, стихи. Хотя они знают по 5-6 языков. Языковые курсы тоже проходили, но основные знания получались в семье.

— Татарский непростой язык, — говорит Маркова. — Изучение языка, вообще, требует много сил, особенно если никто в школе, на улице, в семье на нем не говорит. Как учитель, я вижу, что ситуация меняется. Среди моих русских знакомых все больше людей, которые хотят слушать татарскую музыку, изучать язык, они говорят о татарском с уважением. Да, безусловно, нужна мода, как это случилось с корейским языком. Возможно, у нас такое произойдет?