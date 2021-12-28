Эльвира Маркова: «Традиция — каждую свободную минуту использовать на развитие языка»
Соавтор учебника «Сәлам!» и учительница татарского языка — об учебе в Китае и пользе онлайн-обучения
В декабре 2017 года корреспондент «Реального времени» беседовал с учителем татарского языка и одним из разработчиков учебника «Сәлам!» Эльвирой Марковой. Интервью тогда вызвало большой интерес у читателей. В том же году выпускников татфака КФУ стали называть «учителями родного языка», а татарский стал факультативным предметом. Мы вновь обратились к Эльвире, чтобы узнать, как изменилась в связи с этим ее жизнь.
С татарского на английский — и обратно
Спустя 4 года новый разговор с Эльвирой Марковой на тему преподавания татарского возник после обсуждения другой проблемы в сфере образования — острого дефицита кадров в школах. На вопрос: куда исчезают учителя — преподаватель языка Тукая сообщила, что и сама больше не преподает в 9-й школе Казани, а дает онлайн-уроки детям из татарских семей, которые проживают в Канаде, США и Австралии.
— Они более мотивированы, с ними работать — одно удовольствие, тогда как в школах детей приходится почти заставлять учить родной язык, — рассказала она. — Я получала за 100 уроков — 30 тысяч. Это несопоставимо с нынешними заработками.
По ее словам, многие учителя-предметники легко находят работу в онлайн-школах, которые сейчас набирают популярность.
— Во время интервью я работала в 9-й школе. В 2018-м я ушла из этой школы, — начала рассказывать Эльвира Маркова. — Мне захотелось поехать в Китай, где я провела полгода, работая учителем английского языка. Как известно, там за преподавание хорошо платят, к тому же — это интересный опыт.
Педагог оказалась в языковой тренинговой школе для детей от 3 до 12 лет, где факультативно занимались английским. До этого она этот язык не преподавала.
— Учеба построена иначе. Никакого письма, только игры, — рассказывает Эльвира. — Приходилось включать фантазию. Была примерная программа, но в целом надо было разговорить детей, танцевать, петь с ними. Не сказала бы, что школьники отличались от наших. К тому же я работала не в муниципальной школе. Слышала, что там главное — пройти тест. Поэтому там не говорят на английском, словом, как у нас в школах. Только пишут, учат грамматику, а на коммуникацию не хватает времени.
Поработав полгода, Маркова вернулась в Россию обновить визу — и тут из-за ковида закрыли границы. Полгода она работала дома, после чего ей уже второй раз предложили должность в «Бала-Сити» — учить детей татарскому языку.
— Год был непростой. С нашей командой мы писали «Сәлам!» для девятых классов, также для платформы «Сберкласс» делали контент для уроков татарского, я была главным редактором. Проект делали в ограниченные сроки. И при этом я учила детей в школе. Так что последний год я занималась этим проектом, а также преподавала онлайн, — говорит Маркова.
Что касается учебника «Сәлам!», то его популярность возросла, считает Маркова: среди услышанных ею мнений, в Казани применяют либо этот учебник, либо методику Мещеряковой. Конечно, это касается русских групп.
Эльвира отмечает, что при ней в «Бала-Сити» татарский язык в обязательном порядке учат во всех классах.
— Мы с коллегами старались делать праздники, помню, на улице делали каз өмәсе, с флешмобами, конкурсами. У нас было караоке с татарскими песнями, я позвала певицу Лилию Хайруллину. Событий подобных было много. В 9-й школе, где я работала 8 лет, столько мероприятий не проводилось. А тут администрация шла навстречу. Но вот дети… — тут Маркова делает паузу. — Мотивации к обучению языка у них мало, сам понимаешь. Вначале было тяжело, особенно первые 2 месяца. Новый учитель, он что-то пытается объяснить, а дети тяжело это воспринимают — ведь они в «Бала-Сити» идут за английским. Потом привыкли, видимо, и я старалась делать уроки интересными.
«90 процентов вероятности того, что человек перед экраном заинтересован в языке»
Последний год Эльвира преподает в онлайн-академии Алимы Салахутдиновой, казанской татарки, которая переехала с семьей в Канаду и относительно недавно объединила учителей и детей со всего мира.
— У онлайна есть свои плюсы и минусы. Сначала было тяжело. Нельзя взглянуть ребенку в глаза. Пропадают элементы интерактивности, — говорит Маркова. Но что мне нравится: 90 процентов вероятности того, что перед экраном сидит человек, который в языке заинтересован. Либо этого хотят его родители. Особенно это касается детей, которые только начинают учиться.
Ситуация напоминала ту, отмечает Эльвира, которую она застала, преподавая в 9-й школе, когда татарский язык стал предметом выбора.
— На уроки стали ходить дети, которые меня знают, те, кто захотели прийти, кого решили отправить родители. Если ребенок начинал говорить, мол, зачем мне ваш татарский, я отвечала: давай тебя проводим в русскую группу. А раньше это занимало много времени на уроке. А ведь если ребенок задает такой вопрос — он просто не хочет учиться.
При этом многое в этом вопросе зависит от семьи, указывает Эльвира.
— Была такая ситуация. Привели ребенка в класс, но сами не понимают, зачем. Может, тогда была какая-то мода. И ребенок вскоре перестал посещать занятия. И родители начали говорить: да чего это... Ну а зачем же вы тогда его привели? Я недавно спрашивала у одной семьи финских татар в Тампере, почему их дети так хорошо говорят на родном языке. Мама ответила, что у них была традиция — каждую свободную минуту использовать на развитие языка. В семье — только татарский, включая музыку, книги, стихи. Хотя они знают по 5-6 языков. Языковые курсы тоже проходили, но основные знания получались в семье.
— Татарский непростой язык, — говорит Маркова. — Изучение языка, вообще, требует много сил, особенно если никто в школе, на улице, в семье на нем не говорит. Как учитель, я вижу, что ситуация меняется. Среди моих русских знакомых все больше людей, которые хотят слушать татарскую музыку, изучать язык, они говорят о татарском с уважением. Да, безусловно, нужна мода, как это случилось с корейским языком. Возможно, у нас такое произойдет?
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