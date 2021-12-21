Одна семья — одна работа: трудовые династии энергетиков республики

Фото: АО «ТГК-16»

В декабре профессиональный праздник отмечают энергетики. «Реальное время» пообщалось с представителями трудовых династий этой отрасли. В чем особенность энергоотрасли? Как воспитывается любовь и преданность к профессии? Почему дети выбирают путь родителей? Об этом — в нашем материале.

Полвека в энергетике

Энергетика — базовая отрасль российской экономики и ключевая для промышленности. От ее состояния зависят темпы и уровень развития страны. Однако за всеми показателями надежности, безаварийности, объемами выработки стоит слаженный, зачастую нелегкий труд людей.

Еще одна черта, присущая энергетике, — высокий уровень преемственности поколений. Судьбы многих семей нашей страны тесно переплетены с историей развития этой отрасли. Укоренившиеся традиции, среди которых любовь к своему делу, высокий профессионализм, преданность компании, бережно передаются из поколения в поколение и становятся частью общей отраслевой культуры.

Значимость трудовых династий отметил в одном из своих выступлений министр энергетики России Николай Шульгинов.

— Многие пришли в энергетику, так сказать, «по наследству», потому что этот путь выбрали в свое время их родители или родители их родителей. И выбор профессии из поколения в поколение создает запас прочности отрасли и вызывает глубокое уважение. Династии — это про верность выбранному профессиональному пути, традиции, преемственность, — подчеркнул глава Минэнерго РФ.

Первая запись в трудовой Анатолия Ромашина, о зачислении в штат Казанской ТЭЦ-3, появилась в начале семидесятых

Династия Ромашиных, например, трудится в отрасли уже 50 лет. В этой семье три поколения энергетиков, старший из них — Анатолий Ромашин. Первая запись в его трудовой — о зачислении в штат Казанской ТЭЦ-3 — появилась в начале семидесятых. Почти 40 лет он отдал любимой профессии, сейчас находится на заслуженном отдыхе.

— Я устроился машинистом пиковых водогрейных котлов в 1974 году. Это такие котлы, которые подготавливают воду для теплосетей, чтобы можно было обеспечивать теплом дома горожан. Работа хоть и сложная, физически трудная, но интересная. Есть возможность постоянно развиваться в профессиональном плане, совершенствовать свои навыки, получать новые знания. В нашей отрасли — это необходимость, а не пожелание. Здесь прописан каждый шаг, нужно непрерывно учиться, — вспоминает годы своей работы глава династии Анатолий Ромашин.

Когда подросли дети Ромашиных, никто не сомневался, какую профессию они выберут. Сын Сергей пошел по стопам отца. «В 19 лет я пришел работать на Казанскую ТЭЦ-3. Даже помню точную дату — 17 февраля 1992 года. Да, было сложно. Но здесь всегда есть кто-то постарше, кто подскажет, поможет», — говорит о первых днях работы Сергей Ромашин.

Казанская ТЭЦ-3 дала Сергею не только профессию, на родной станции он познакомился и с будущей супругой. Альфия Ромашина работает на ТЭЦ с 1986 года. Начинала аппаратчицей, сегодня трудится начальником смены.

Почти 40 лет Анатолий Ромашин отдал любимой профессии, сейчас находится на заслуженном отдыхе

— Я уже 35 лет работаю в химическом цехе ТЭЦ-3. За это время случалось всякое. Приходилось и днем и ночью работать. Принято считать, что энергетика — отрасль мужская. В основном это так и есть. Бывало, задвижку не можешь открыть, висишь на ней, не получается. И разрыдаться готова. При всем этом ни разу не возникало мысли уволиться. Я считаю, преданность профессии — это вопрос воспитания. Наверное, поэтому дети пошли по нашим стопам, — рассказывает о своей работе Альфия Ромашина.

Дочь Анатолия Ромашина Ольга Елагина хорошо помнит время, когда проходила модернизация станции. На Казанской ТЭЦ-3 она проработала 9 лет. Сначала экономистом по финансовой работе в отделе капитального строительства, затем в отделе реализации инвестиций. Сейчас работает инженером в отделе инвестиций и развития центрального офиса АО «ТГК-16».

— Я работаю в отделе, который задействован в улучшении, модернизации станций. Видеть результаты своей работы — сильная мотивация. Это заряжает энергией и греет душу, — говорит о своей деятельности Ольга.

Сегодня дело своей семьи на станции продолжают и внуки Анатолия Ромашина: Сергей и Александр.

Сегодня дело своей семьи на Казанской ТЭЦ-3 продолжают внуки Анатолия Ромашина: Сергей и Александр

— Представление об энергетике у меня формировалось еще в детстве, поэтому вопрос выбора профессии решился быстро. Это очень интересная и разнообразная работа. Каждая смена не похожа на предыдущую. В первую очередь энергетика — это про командную работу, — рассказывает Александр Ромашин.

«Любовь к энергетике стараемся прививать и своим детям»

Своими трудовыми династиями гордятся и в другом филиале АО «ТГК-16» — на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

Одна из таких династий берет начало от первого директора Нижнекамской ТЭЦ-1 Василия Игнатьевича Суздальцева. Ветеран Великой Отечественной, он после войны поднимал Уруссинскую ГРЭС, построенную в сороковых для нужд нефтедобычи Советской Татарии. Бесценный опыт пригодился в шестидесятые, когда в молодом Нижнекамске был запущен первый агрегат местной теплоэлектростанции. Василий Игнатьевич возглавил новое предприятие. Дело Суздальцева продолжил его сын, а затем внук Василий, который трудится на станции и сегодня.

Одна из трудовых династий Нижнекамской ТЭЦ-1 берет начало от первого директора Василия Игнатьевича Суздальцева

Он окончил Казанский энергоуниверситет, прошел путь от машиниста-обходчика по котельному оборудованию до начальника смены.

— Мои родители тоже энергетики. Отец работал на разных должностях, прошел путь от обходчика до начальника цеха, возглавлял химический цех №2 и цех наладки. Мама работала в химцехе №1, а впоследствии стала начальником водохимической лаборатории, — рассказывает о своей династии Василий.

На ТЭЦ-1 в должности лаборанта химического анализа с недавних пор работает и супруга Василия Суздальцева. Возможно, свое будущее с энергетикой свяжут и их дети, правда, для этого им еще надо подрасти.

Дело своих родителей, заслуженных энергетиков Российской Федерации, продолжают и братья Ямгуровы: Линар и Ильдар.

— На этой станции я с 14 лет. Начинал помощником слесаря. После окончания школы поступил в Нижнекамский нефтехимический колледж по направлению «Технология органических веществ и высокомолекулярных технологий». На этой станции я проходил практику, успешно защитил диплом. После этого сразу же поступил в Казанский энергетический университет, а после окончания вернулся сюда работать, — вспоминает свой путь в профессию Линар Ямгуров.

Начало династии Ямгуровых было положено в 70-х

Начало династии Ямгуровых было положено в 70-х, когда родители Линара и Ильдара после окончания Уфимского энергоинститута по распределению попали на Нижнекамскую ТЭЦ-1 и посвятили станции всю свою трудовую жизнь. Такой пример вдохновляет братьев на безукоризненный труд. Старший — начальник цеха, а младший — инженер-электроник первой категории, руководитель службы технического сопровождения.



— Нас уже целое поколение энергетиков. Начинали родители, продолжаем мы и наши жены. Хотелось бы, конечно, чтобы продолжали и дети, поэтому стараемся им прививать любовь к энергетике с самого детства, — говорит Линар Ямгуров.

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