Роберт Гилязиев: «Цены на АЗС в РТ всегда были не выше, а ниже среднего уровня цен по регионам ПФО»

В Управлении рационального использования ТЭР в РТ подвели итоги месячника качества моторного топлива

В Татарстане снижается количество случаев выявления некачественного топлива. Что касается цен, то они растут не только в пределах инфляции. Обо всем этом начальник ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ» Роберт Гилязиев рассказал в прямом эфире «Реальному времени». Глава Управления в ходе онлайн-конференции подвел итоги месячника по мониторингу качества моторного топлива, прошедшего в республике с 25 октября по 25 ноября, и рассказал, какие нарушения чаще всего допускают поставщики и реализаторы моторного топлива.

— Количество автомобилей растет, соответственно, растет и объем потребляемого топлива. Если говорить на языке цифр: сколько и какого топлива сегодня потребляет республика? Откуда это топливо: кто его производит и поставляет? Какие сети представлены на татарстанском оптовом и розничном рынке реализации моторного топлива?

— По данным ГИБДД РТ, за последние годы количество транспортных средств в республике росло ежегодно на 4%. Соответственно, растет и объем потребляемого моторного топлива, совершенно верно. В 2019 году, когда была «нормальная» — допандемийная экономика, потребление топлива в Татарстане составило более 3,5 млн тонн в год, бензина было реализовано 1,25 млн тонн, ДТ всех марок — 1,54 млн тонн, сжиженного газа — 250 тыс. тонн, компримированного газа — 50 млн м³.

В 2020 году из-за пандемии количество потребляемых моторных топлив уменьшилось. По итогам года было реализовано 2,7 млн тонн моторных топлив. В этом году мы ожидаем, что эта цифра приблизится к 3 млн тонн.

Реализация моторных топлив в республике ведется через 16 нефтебаз и более тысячи АЗС. Принадлежат они более 200 владельцам. Среди основных владельцев АЗС, торгующих розничным топливом, ООО «ТАИФ-НК АЗС» (204 станции), «Татнефть-АЗС Центр» (170 АЗС), ЛУКОЙЛ — 39 АЗС. Индивидуальным предпринимателям принадлежат еще 57 АЗС, малым компаниям — 332 АЗС.

— А кто несет ответственность за качество реализуемого на АЗС и поставляемого с нефтебаз моторного топлива? Что вменяется этим лицам в обязанность по контролю за надлежащим качеством топлива и какая ответственность грозит за несоблюдение этих требований, особенно в свете выявления нарушений?

— Ответственность за контроль и обеспечение качества поставляемых с нефтебазы и реализуемых с АЗС моторных топлив возлагается на руководителя нефтебазы и АЗС, владельца АЗС или на уполномоченное им лицо в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов — инструкции по обеспечению качества и национального стандарта ГОСТ 8404-2019.

Прежде всего должностные лица должны обеспечить поступление качественных моторных топлив с паспортом качества (на базу с НПЗ, на АЗС — с нефтебазы, НПЗ). Проводить при их приеме входной контроль перед сливом из автоцистерн: на наличие подтоварной воды, плотность, внешний вид. Обеспечить их нормальное хранение и реализовать с нефтебазы и АЗС моторные топлива, соответствующее требованиям технических регламентов Таможенного союза и технических условий на нефтепродукты.

При реализации с нефтебазы топливо должно сопровождаться паспортом качества.

Ответственность за реализацию некачественных моторных топлив регулируется соответствующими нормативными документами. Так, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ накладывается определенная сумма штрафа. К примеру, в тех случаях, когда некачественное моторное топливо может вывести из строя двигатели. В этом случае владелец автомобиля несет большие затраты, и через суд он может все это компенсировать.

Фото: Ринат Назметдинов

Ответственность за контроль и обеспечение качества поставляемых с нефтебазы и реализуемых с АЗС моторных топлив возлагается на руководителя нефтебазы и АЗС

— В этом году были подобные случаи на территории республики?

— Напомню, в 2010 году в Татарстане имел место выход из строя двигателей около 500 автомобилей. Наше учреждение провело массовую проверку. Выявилось, что автомобили заправились бензином на трех разных АЗС, принадлежащих одному владельцу. В этом бензине содержание смол превышало допустимую норму в несколько десятков раз. В результате проверок автомобилистам удалось возместить ущерб через суды.

В этом году по результатам прошедшего месячника по мониторингу качества топлива мы не можем сказать, что есть такие серьезные нарушения.

— В целом, каков размах мониторинга в этом году, какие районы, населенные пункты он охватил, сколько АЗС и нефтебаз посетили и сколько проб взяли?

— В непростых условиях пандемии в период месячника было отобрано 355 проб моторных топлив на 159 АЗС и четырех нефтебазах, расположенных в различных районах республики: в Зеленодольском, Высокогорском, Арском, Пестречинском, Лаишевском, Чистопольском, Верхнеуслонском, Буинском районах, а также в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, на автотрассах М-7, Казань — Арск, Челны, Зеленодольск и т.д.

По результатам контрольных лабораторных испытаний из 355 проб в девяти пробах были выявлены некоторые отклонения от требований ГОСТа. Это 2,5% от отобранных проб. Восемь отклонений зимнего ДТ и одно по бензину. По ДТ зимнему из восьми случаев — шесть по температуре фильтруемости, два — по фракционному составу, плотности. Один случай — по содержанию серы в бензине.

Несоответствие по температуре фильтруемости объясняется тем, что АЗС в это время переходили на реализацию зимнего ДТ. На АЗС нет специальных отдельных емкостей. Поэтому зимнее ДТ сливалось в емкость с ДТ межсезонным. По этим отклонениям нельзя и невозможно сказать, что на этих АЗС реализовывались бракованные моторные топлива. Потому что величины их отклонений не столь большие и не могли вывести из строя двигатели автомобилей. Да и низких отрицательных температур не было.

Положительный факт проверки: в 2021 году совсем не обнаружена открытая реализация на АЗС судового, печного топлива с высоким содержанием серы. В 2020 году такие случаи реализации были обнаружены на девяти АЗС.

— Что изменилось в сравнении с прошлым годом? В чем причины динамики?

— Если сравнить результаты с 2020 годом, тогда было отобрано 393 пробы на 217 АЗС и двух нефтебазах. На 38 проб больше, чем в этом году. По результатам испытаний в прошлом году были выявлены отклонения в 14 пробах, что составило 3,6%. А в этом году 2,5%. Некоторая положительная динамика есть.

Фото: Ринат Назметдинов

По результатам контрольных лабораторных испытаний из 355 проб в девяти пробах были выявлены некоторые отклонения от требований ГОСТа. Это 2,5% от отобранных проб

— А если сравнивать со временем начала этой масштабной работы (2005 год) — как изменилась и как менялась ситуация?

— В 2005 году после ликвидации нефтяных инспекций реализация моторных топлив с серьезными отклонениями от требований ГОСТА в Республике Татарстан достигала более 30%. С 2005 года по 2014-й наше учреждение ежегодно отбирало до 3 тысяч проб моторных топлив, проводило их лабораторные испытания. Месячники качества проводились два раза в год (весенний и осенний периоды). На некоторых АЗС в течение года пробы отбирались неоднократно. Там, где выявлялись отклонения по качеству.

Поэтому проводимые постоянные ежегодные профилактические работы давали положительные результаты. Количество проб, в которых выявлялись определенные отклонения от требований ГОСТа, снижалось ежегодно. И с учетом положительной динамики с 2015 года в течение года мы начали отбирать 1 700—2 000 проб.

Месячники качества стали проводиться один раз в год. Здесь, конечно, сыграли роль объемы финансовых затрат на выполнение этих работ. Все работы выполнялись и выполняются не за счет владельцев АЗС, а за счет бюджетных средств, которые выделяет правительство нашей республики.

Таким образом, по итогам 2021 года по результатам проверок мы ожидаем, что отклонения составят не более 2%.

— Есть ли такое понятие, как «злостный нарушитель»? Кто из года в год грешит низким качеством?

— У нас не принято их называть «злостными нарушителями». Мы их называем неоднократными нарушителями. И у нас есть список таких нарушителей. К счастью, в этом году таких неоднократных нарушителей выявлено не было.

Фото: Ринат Назметдинов

Все анализы отбираемых проб проводятся в аттестованных независимых лабораториях

— А список добросовестных, наверное, тоже ведете?

— И такой список имеется. Отклонения от требований ГОСТа чаще всего обнаруживаются на АЗС индивидуальных предпринимателей и малых компаний. У таких компаний, как ООО «Татнефть-АЗС Центр», ООО «ТАИФ-НК АЗС», ООО «ЛУКОЙЛ — Уралнефтепродукт», уже в течение нескольких лет мы не выявляем нарушений. Моторные топлива они завозят напрямую с НПЗ. Кроме того, эти компании имеют свои лаборатории контроля качества, где сами проводят анализ топлива.

— В 2020 году во время такого же месячника сообщалось, что всю эту масштабную полевую работу осуществляют всего три мобильные группы. Не мало ли? Кто эти люди?

— Все верно. Одна группа — это специалист учреждения, водитель с автомобилем. Как знаете, 2020 год был годом пандемии. Один из сотрудников даже заболел. В этом году — в год опять же пандемии — работали четыре группы. Все эти люди — сотрудники, специалисты учреждения. Ранее работы выполнялись пятью-шестью группами. Конечно, этого мало, чтобы объездить всю республику. В период месячника они работали с продленными рабочими днями.

— Наверняка не на каждой АЗС ваших специалистов встречали как добрых друзей. Не было ли инцидентов с попыткой препятствовать взятию проб?

— До 2010 года не так-то просто было приехать на АЗС, чтобы проводить обследования и отбирать пробы. После ликвидации нефтяной инспекции в 2003 году в России многие считали, что безопасность, качество будут обеспечивать самостоятельно без проверяющих. Хотя до серьезных скандалов не доходило. Все возникшие вопросы удавалось решать путем долгих переговоров и доказательств, что мы не контрольный надзорный орган. А за выявленные нарушения, отклонения от требований ГОСТа учреждение не имеет право принимать меры наказания и не принимает. Наша работа имеет профилактический характер и является полезной как для потребителей, так и для владельцев АЗС.

Поэтому сейчас нет больших проблем по проведению нами мероприятий по госзаказу.

— Исследование моторных проб — ответственное и весьма сложное мероприятие. Каким лабораториям доверяете эту работу?

— Все анализы отбираемых проб проводятся в аттестованных независимых лабораториях. Испытательная лаборатория определяется путем проводимого госкомитетом тендера. Мы готовим документы для тендера, где указываем, какие требования предъявляются лаборатории. Первое требование — лаборатория должна иметь все необходимое оборудование, специалистов. Второе — это аттестация на соответствие требованиям Межгосударственного стандарта ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Лаборатория должна обеспечивать достоверность, объективность и требуемую точность анализов. В-третьих, лаборатория должна принадлежать малому предприятию.

При проведении тендера выигрывает та организация, которая имеет соответствующие документы, подтверждающие ее компетентность, и дает более низкие цены на проведение испытания одной пробы в объеме контрольного анализа.

Фото: Максим Платонов

Раньше было много случаев подтверждения правоты жалобщиков. В этом году было десять жалоб от потребителей. Но эти случаи не подтвердились

— Месячник — масштабное и ожидаемое событие. Но ведь работа Управления кипит круглый год. Что еще делается в рамках обеспечения надлежащего качества моторного топлива в РТ? Что может стать причиной проверки?

— Безусловно, наша работа не ограничивается одним месячником. Работа ведется системно в течение всего года на основании госзаказа, утверждаемого Кабинетом министров РТ в пределах выделяемых финансовых средств.

Работа ведется по двум направлениям. Первое — в течение года ежемесячно отбираются по 100 проб с АЗС и нефтебаз. До 1 200 проб в год. Производим отбор проб, их анализы по жалобам потребителей. Также производим отборы проб по обращению подразделений МВД, прокуратуры, органов власти. Кроме этого, проводим мероприятия по обращениям потребителей, в том числе — по случаям недолива.

В целом в этом году мы отобрали 1 687 проб на 868 АЗС и 10 нефтебазах. Отклонения выявлены в 33 пробах.

Второе направление — мы ведем обследование АЗС на предмет соблюдения ими требований НТД по сохранности и обеспечению качества моторных топлив. В течение года мы проводим обследование до 400 АЗС, нефтебаз. Оформляем акты обследования, где указывается, какие требования выполняются или не выполняются. Акты вручаются владельцам. Параллельно наши специалисты обращают внимание на соблюдение правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности и обучаемость персонала.

Устранение указанных в актах обследования недостатков позволяет владельцам АЗС, нефтебаз обеспечить безопасную эксплуатацию объекта и надлежащее качество моторных топлив. Все эти обследования проводятся бесплатно для владельцев АЗС.

К слову, раньше было много случаев подтверждения правоты жалобщиков. В этом году было десять жалоб от потребителей. Но эти случаи не подтвердились. Когда к нам с жалобами на качество топлива обращаются потребители, они допускают одну большую ошибку. Чтобы подтвердить, что автомобиль был заправлен некачественным моторным топливом на той или иной АЗС, необходимо отобрать одновременно пробы на АЗС и из бака автомобиля. Эти два анализа должны быть идентичны. И с жалобой нужно обращаться оперативно, а не спустя несколько дней.

— Управление занимается не только проверкой соблюдения качества реализуемого в республике моторного топлива, но и вопросами ценообразования. То, что стоимость и бензинов и дизельного топлива подросла, не заметить сложно. Но насколько ожидаемым, обоснованным и взвешенным был этот рост?

— Нашим учреждением проводятся определенные мероприятия, но не в части ценообразования моторных топлив на НПЗ, нефтебазах, бирже и АЗС. На основании госзаказа ТЭР РТ ведет периодический мониторинг уровня отпускных цен моторных топлив с НПЗ республики, цен НПЗ России, цен на бирже и еженедельный мониторинг уровня розничных цен на АЗС в регионах ПФО и Республике Татарстан.

В уходящем 2021 году отпускные и биржевые цены росли постоянно и не только в пределах инфляции. Росли они ежемесячно начиная с декабря 2020 года. Вследствие этого и на АЗС регионов России, в том числе в нашей республике, они повышались неоднократно.

Если в 2018 году повышение цен в Татарстане было три раза, 2019-м — два раза, в 2020-м — три раза, и оно не превышало уровень инфляции, то в этом году повышение было шесть раз. Уровень роста — 4% выше уровня объявленной инфляции.

Основная и главная причина роста розничных цен — это рост отпускных цен на НПЗ России и цен на бирже. Их повышение было не в пределах предсказанной инфляции.

Фото: Максим Платонов

Цены на АЗС в РТ всегда были не выше, а ниже среднего уровня максимальных цен по регионам ПФО

— Если говорить о том, как республика выглядит на фоне других регионов ПФО, цены росли быстрее, медленнее? Или картина наблюдается по всей России одинаковая?

— В Татарстане с 2008 года принимались определенные меры для недопущения необоснованного роста цен моторных топлив на АЗС. Была образована рабочая группа, которая проводит мониторинг цен моторных топлив. И главной задачей рабочей группы является не сдерживание роста цен любым путем, а недопущение необоснованного повышения роста цен.

Анализируя изменение уровня отпускных, биржевых цен и уровня розничных цен на АЗС в республике по сравнению с ценами на АЗС в регионах ПФО, динамику изменения цен, рабочая группа вырабатывает рекомендации о возможности взвешенного повышения цен на данном этапе. В первую очередь — это интересы потребителей. Во вторую — повышение цен моторных топлив напрямую будет влиять на цены других товаров, услуг. Ну и в-третьих — это учет интересов субъектов, занятых реализацией моторных топлив, исходя из динамики изменения отпускных, биржевых цен в России.

Они являются налогоплательщиками и не должны работать убыточно. Кроме того, если цены необоснованно будут сдерживаться, то это может привести к ухудшению качества реализуемых моторных топлив.

Благодаря проводимым мерам в Татарстане в 2021 году, как и в прежние годы, цены моторных топлив на АЗС не повышались необоснованно. Повышение цен на АЗС в республике следовало только за повышением цен в других регионах. Часто повышение происходило, когда они оказывались самыми низкими. Цены на АЗС в РТ всегда были не выше, а ниже среднего уровня максимальных цен по регионам ПФО.

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