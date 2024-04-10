«Хочется, чтобы водная инфраструктура Татарстана развивалась»: каков спрос на яхты в республике

Фото: Динар Фатыхов

В республике не так много компаний, занимающихся продажей яхт. «Реальное время» поговорило с производителями и узнало, насколько часто жители Татарстана приобретают суда для частных целей.

— Татарстан из-за своей несильно развитой водной инфраструктуры никогда лидером по продажам в нашей компании не был. Если рассматривать в процентном соотношении относительно продаж годового объема, то половина всегда уходила в Москву и Московскую область, остальное — в регионы, а в Татарстан 5—10%, — рассказал владелец Searene Yachts Кирилл Слепов.

Противоположное мнение выразили представители кампании Velvette Marine. По их словам, республика не уступает уровню Москвы и Санкт-Петербурга:

— На самом деле, большинство наших судов все-таки не уходят в другие регионы или Москву. Татарстан берет также много. Лидерами по продажам в нашей компании являются Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Здесь можно также упомянуть и активность Владивостока, — рассказал производитель катеров и яхт Velvette Marine.

Оба производителя выразили обеспокоенность тем, что отсутствие должной инфраструктуры может препятствовать популяризации яхтинга. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Оба производителя отметили, что водная инфраструктура Татарстана требует серьезной работы. Сегодня не обустроены ни большие промышленные причалы, ни маленькие бытовые пристани.

— Хочется, чтобы водная инфраструктура Татарстана развивалась. Это бесспорно, потому что в республике есть множество производителей, которые тоже отмечают нюанс, что в Татарстане не такое большое количество тех же заправочных станций и марин, как в Москве.



Если говорить про наших соседей, то здесь также можно отметить и уровень Самары. Там эта инфраструктура развита лучше, чем в Татарстане, несмотря на то, что последние года наше правительство, особенно с учетом указа президента России по развитию водной инфраструктуры, начало очень много делать, — рассказал производитель катеров и яхт Velvette Marine.

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Рената Валеева