Средняя выплата по ОСАГО в марте выросла на 18,5%

Фото: Динар Фатыхов

В марте 2024 года средний размер компенсационной выплаты по ОСАГО составил 101,8 тыс. Это на 18,5% больше, чем в марте прошлого года.

За первый квартал 2024-го средний объем страховых выплат достиг 93,4 тыс. Было урегулировано 506,2 тыс. случаев убытков.



При этом стоимость полиса ОСАГО в марте снизилась на 2,6% по сравнению с февралем.



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Анастасия Фартыгина