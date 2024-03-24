Траты россиян на такси выросли более чем на четверть за год

ВТБ проанализировал траты россиян на услуги такси и выяснил, что за год они выросли более чем на четверть, передает «Газета.Ru». Исследование показало, что в 2023 году жители России совершили 75 млн транзакций по картам за услуги такси на сумму 26,7 млрд рублей. Это на 8% больше, чем годом ранее, а объем трат вырос на 27%.

Четверть транзакций пришлась на Москву, 16% — на жителей Северо-Запада и 13% — Поволжья. Рекордсменами по росту спроса на услуги такси в прошлом году стали жители Северного Кавказа (число поездок выросло на 18%) и Юга — 15%. А на Дальнем Востоке и в Поволжье количество оплат в приложениях такси выросло на 12% и 11%. На Северо-Западе, в Сибири и Центральной России число поездок увеличилось на 3%, 5% и 7% соответственно.

По результатам исследования, стоимость услуг такси ожидаемо оказалась самой высокой в Москве — средний чек составил 618 рублей. В Санкт-Петербурге цены на такси были немного ниже — 495 рублей за поездку. Самые низкие цены зафиксированы на Кавказе, в Поволжье и на Юге — в среднем 198, 250 и 267 рублей соответственно.

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