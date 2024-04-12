За первые 3 месяца 2024 года в Казани произошло более 250 ДТП, 9 человек погибли
За первые три месяца 2024 года в Казани произошло 258 дорожно-транспортных происшествий.
В результате аварий 300 человек получили различные травмы и увечья, а 9 участников дорожного движения погибли.
Напомним, по сообщению Госавтоинспекции по Казани, 11 апреля 2024 года зафиксировано 159 сообщений о ДТП. В одном из них пострадал пешеход — на него совершили наезд при движении задним ходом на прилегающей территории.
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