На проспекте Победы в Казани остановили нетрезвого водителя

Сегодня в 9.10 утра сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Казани напротив дома 13а на проспекте Победы остановили автомобиль «Хендай Акцент», за рулем которого был 37-летний житель Казани с признаками опьянения. Водительский стаж задержанного — 17 лет.

Мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения прибором «Алкотектор», но он отказался. Также водитель не захотел проходить медицинское освидетельствование в медицинском учреждении.

На водителя составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Теперь ему грозит административный штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

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