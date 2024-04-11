Как казанцы покупали шины перед «переобувкой»: цена на новый комплект выросла на 56%

Эксперты сервиса «Авито» сообщили «Реальному времени», что в Казани продажи выросли в три раза. Особенно заметно увеличились продажи новых комплектов: этот показатель вырос в 3,3 раза.

Выбор автовладельцев — Россия и Южная Корея

Покупатели новых шин предпочитают российские и южнокорейские бренды. В сегменте б/у резины чаще выбирают европейские марки. Среди новых комплектов в топе продаж — южнокорейский бренд Kumho и российские Ikon Tyres и Cordiant. По доле продаж среди новых брендов лидируют Pirelli (10%), Sailun (9%) и Kumho (8%).

Топ-5 популярных производителей новых шин в марте 2024 года, «Авито», Казань

МАРКА ДОЛЯ ПРОДАЖИ РОСТ ПРОДАЖ К МЕСЯЦУ (ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2024) СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ, РУБ Pirelli 10% в 3,1 раза 21 013 Sailun 9% в 6,4 раза 18 460 Kumho 8% в 2,7 раза 23 543 Yokohama 6% в 2,1 раза 32 607 Triangle 6% в 4,4 раза 23 742

По данным «Авито», Казань

На свой страх и риск

Спрос перераспределяется от подержанных шин к новым. Александр Куроптев, старший директор бизнес-направления «Автотовары» в «Авито», связывает это с тем, что азиатские производители смогли предложить бюджетные варианты. Среди шин с пробегом лидерами продаж остаются европейские бренды.

Наиболее популярный бренд среди казанских автомобилистов — Pirelli. Средняя стоимость итальянского комплекта б/у на «Авито» составляет около 18 000 рублей. Другие марки в топ-3 — Continental и Michelin. Средняя цена б/у комплектов этих брендов на площадке составила 17 000 и 20 700 рублей соответственно.

Топ-5 популярных производителей б/у шин в марте 2024 года

МАРКА ДОЛЯ ПРОДАЖИ РОСТ ПРОДАЖ К МЕСЯЦУ (ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2024) СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ, РУБ Pirelli 12% в 3,2 раза 18 079 Continental 10% в 3,3 раза 17 091 Michelin 8% в 2,8 раза 20 648 Bridgestone 7% в 3,1 раза 17 111 Bridgestone 6% в 3,3 раза 11 786

По данным «Авито», Казань

Цена новой резины выросла на 56%

Средняя цена новой летней резины на «Авито» в Казани в марте 2024 года составила 23 800 рублей и выросла на 56% за год. Подержанные покрышки можно купить по цене в 14 300 рублей, динамика цен составила 9%. При этом за месяц — относительно февраля 2024-го — в Казани стоимость резины на «Авито» снизилась в среднем на 18%. Эксперты связывают это с увеличением ассортимента. Продавцы размещают больше предложений на пике сезона «переобувки», что влияет на общий средний чек на «Авито».

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Рената Валеева