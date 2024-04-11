Как казанцы покупали шины перед «переобувкой»: цена на новый комплект выросла на 56%
Эксперты сервиса «Авито» сообщили «Реальному времени», что в Казани продажи выросли в три раза. Особенно заметно увеличились продажи новых комплектов: этот показатель вырос в 3,3 раза.
Выбор автовладельцев — Россия и Южная Корея
Покупатели новых шин предпочитают российские и южнокорейские бренды. В сегменте б/у резины чаще выбирают европейские марки. Среди новых комплектов в топе продаж — южнокорейский бренд Kumho и российские Ikon Tyres и Cordiant. По доле продаж среди новых брендов лидируют Pirelli (10%), Sailun (9%) и Kumho (8%).
Топ-5 популярных производителей новых шин в марте 2024 года, «Авито», Казань
|МАРКА
|ДОЛЯ ПРОДАЖИ
|РОСТ ПРОДАЖ К МЕСЯЦУ (ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2024)
|СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ, РУБ
|Pirelli
|10%
|в 3,1 раза
|21 013
|Sailun
|9%
|в 6,4 раза
|18 460
|Kumho
|8%
|в 2,7 раза
|23 543
|Yokohama
|6%
|в 2,1 раза
|32 607
|Triangle
|6%
|в 4,4 раза
|23 742
По данным «Авито», Казань
На свой страх и риск
Спрос перераспределяется от подержанных шин к новым. Александр Куроптев, старший директор бизнес-направления «Автотовары» в «Авито», связывает это с тем, что азиатские производители смогли предложить бюджетные варианты. Среди шин с пробегом лидерами продаж остаются европейские бренды.
Наиболее популярный бренд среди казанских автомобилистов — Pirelli. Средняя стоимость итальянского комплекта б/у на «Авито» составляет около 18 000 рублей. Другие марки в топ-3 — Continental и Michelin. Средняя цена б/у комплектов этих брендов на площадке составила 17 000 и 20 700 рублей соответственно.
Топ-5 популярных производителей б/у шин в марте 2024 года
|МАРКА
|ДОЛЯ ПРОДАЖИ
|РОСТ ПРОДАЖ К МЕСЯЦУ (ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2024)
|СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ, РУБ
|Pirelli
|12%
|в 3,2 раза
|18 079
|Continental
|10%
|в 3,3 раза
|17 091
|Michelin
|8%
|в 2,8 раза
|20 648
|Bridgestone
|7%
|в 3,1 раза
|17 111
|Bridgestone
|6%
|в 3,3 раза
|11 786
По данным «Авито», Казань
Цена новой резины выросла на 56%
Средняя цена новой летней резины на «Авито» в Казани в марте 2024 года составила 23 800 рублей и выросла на 56% за год. Подержанные покрышки можно купить по цене в 14 300 рублей, динамика цен составила 9%. При этом за месяц — относительно февраля 2024-го — в Казани стоимость резины на «Авито» снизилась в среднем на 18%. Эксперты связывают это с увеличением ассортимента. Продавцы размещают больше предложений на пике сезона «переобувки», что влияет на общий средний чек на «Авито».
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