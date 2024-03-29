СК о погоне за 16-летним водителем в Казани: подросток задержан, полицейский в больнице

Фото: Максим Платонов

Следком возбудил уголовное дело против 16-летнего подростка из Казани, который, будучи за рулем автомобиля, не подчинился полицейским и ударил одного из них об отбойник. Парень задержан, следователи рассматривают вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили «Реальному времени» в управлении СКР по Татарстану.



Дело возбуждено по статье 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти. Пострадавший сотрудник ГАИ в настоящее время находится в больнице, у него травмированы ноги.

Предварительно установлено, что сегодня при патрулировании улиц сотрудники ГАИ попытались остановить легковушку на улице Чуйкова. Водитель не подчинился, его догнали на Чистопольской, где один из инспекторов подбежал к автомобилю и попытался выключить зажигание. В этот момент управлявший машиной парень нажал на газ и тронулся вместе с повисшим на стекле полицейским, провез его больше десятка метров и, ударив об отбойник, продолжил путь. Догнали его уже на третьей транспортной дамбе. Оказалось, машиной управлял 16-летний парень, у которого полицейские выявили признаки опьянения.

В СК информацию о нетрезвом вождении малолетка пока не подтверждают, предлагая подождать результатов экспертизы.