В Казани за сутки произошло 115 ДТП: одно из них с пострадавшим
По данным Госавтоинспекции Казани, за 13 апреля 2024 года поступило 115 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.
Из них одно ДТП произошло с пострадавшим — упал пассажир в общественном транспорте при начале движения.
Сотрудники ГИБДД задержали шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения и семь водителей без права управления транспортным средством.
В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены восемь граждан.
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