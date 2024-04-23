В Казани выберут самого аккуратного водителя такси

Фото: Максим Платонов

24 апреля в Казани состоится конкурс на звание самого аккуратного водителя. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.



Конкурс пройдет по адресу: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 5, Управление ГИБДД МВД по Республике Татарстан. Регистрация участников начнется в 13.30, после чего состоится жеребьевка. Теоретические туры начнутся в 14.00, а в 15.30 состоится торжественная церемония открытия. В 16.00 начнется практический тур. Церемония награждения победителей пройдет в 19.00.



Организаторами выступают Общественный Совет по развитию такси при поддержке Министерства транспорта РФ и ГИБДД МВД России. Региональный этап пройдет при поддержке Миндортранса РТ.

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Анастасия Фартыгина