Новая Lada Vesta в Казани стоит от 1,2 до 1,8 миллиона рублей

Фото: Динар Фатыхов

Средняя стоимость нового автомобиля Lada Vesta (в кузове седан) в Казани составляет 1 538 690 рублей. Цены на различные комплектации варьируются от 1,2 до 1,8 миллиона рублей, проанализировало «Реальное время» предложения на сайтах автосалонов города.

За автомобиль в базовой комплектации Comfort автосалоны Казани в среднем просят 1 360 609 рублей. Эта модель включает в себя кондиционер, электростеклоподъемники передних дверей, электронный усилитель руля и бортовой компьютер. Не забыли и про мультимедийную часть — в салоне установили семидюймовый дисплей. Под капотом автомобиля находится бензиновый двигатель мощностью 106 л. с. с объемом 1,6 литра. В машине установлена пятиступенчатая механическая коробка передач. При этом минимальная цена на данную модель составляет 1 259 900 рублей, максимальная — 1 538 800.

Отметим, что версия «Комфорт» соответствует классу экологичности «Евро 5».



Модель Vesta Life в среднем обойдется покупателю в 1 495 020 рублей. Минимально за нее просят 1 391 900 рублей, максимально — 1 649 700. Мощности этой и прошлой модели одинаковые — 106 «лошадей». Автомобиля «лишили» экокласса «Евро 5» и сделали «Евро 2».

Однако дополнительно включили подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, а также подогрев передних сидений.

Версия Enjoy обойдется по средней цене в 1 474 744 рубля. Эта модель в максимальной комплектации предлагается за 1,6 миллиона рублей. Здесь такой же, как и в прошлых моделях, показатель мощности мотора. При этом добавили систему вспомогательного торможения (BAS), вернули экокласс «Евро 5», оснастили задними датчиками парковки, однако лишили подушек безопасности.



В этот вариант «Весты» в мультимедиа добавили системы Apple CarPlay и Android Auto — функции беспроводного подключения к телефонам. Они могут помочь водителям не отвлекаться на дороге из-за телефонных звонков или уведомлений.

Комплектация Techno является одной из самых дорогих среди всех «Вест» — 1 643 784 рубля в среднем за машину. Основные отличия от предыдущих моделей: расширенная мультимедийная система с сервисами «Яндекса», экокласс «Евро-2», наличие подушек безопасности с передней и боковых сторон автомобиля.

Минимальный набор «Техно» обойдется в 1 574 500 рублей, максимальный — 1 801 100.

Ранее стало известно, что шведская компания Volvo отказывается от производства автомобилей с дизельным двигателем.

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Олег Исаков