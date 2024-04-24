Авиакомпаниям после смерти пассажира рекомендовали высаживать людей при духоте в самолетах

Росавиация совместно с Ространснадзором направила в авиакомпании письма с требованиями исключить случаи нахождения людей на борту при высокой температуре воздуха в салоне, узнало «Реальное время». Это было сделано после того, как на рейсе Бангкок — Красноярск одному из пассажиров «Аэрофлота» стало плохо из-за духоты. Позднее он скончался.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров поручил исключить полеты в районы с жаркими климатическими условиями на самолетах с неработающей вспомогательной силовой установкой. Также рекомендации касаются воздушных судов с отложенными дефектами, которые могут снизить эффективность системы кондиционирования.

При задержке вылетов из этих районов авиакомпании должны исключить нахождение пассажиров в салоне, если невозможно быстро устранить выявленную неисправность. Также нужно разработать методику по определению времени нахождения пассажиров на борту при возникновении неисправностей.

В свою очередь, глава Госавианадзора Владимир Ковальский обратил внимание на то, что в воздушном законодательстве РФ нет требований по температуре воздуха в самолетах. Поэтому он попросил перевозчиков неукоснительно следовать положениям СанПиН и обеспечивать на борту температуру в пределах 20—25°C. Компаниям нужно исключить посадку пассажиров в самолеты, если температура в них превышает эти допустимые значения. А в случаях, если при подготовке борта к вылету, уже после посадки, поддерживать температурный режим по каким-то причинам невозможно, то следует незамедлительно высадить людей в терминале аэропорта.

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Рената Валеева