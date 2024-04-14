Минимальная стоимость Lada Vesta увеличилась на 220 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

АвтоВАЗ изменил моторную линейку автомобилей Lada Vesta. Из прайс-листов на официальном сайте Lada исчез 90-сильный двигатель объемом 1,6 литра. На это обратил внимание журнал «Авто.ру».

Теперь базовая комплектация Vesta будет включать 106-сильный мотор объемом 1,6 л. Минимальная стоимость автомобиля увеличилась на 220 тыс. рублей. Однако базовая версия седана стала дешевле на эту же сумму за счет скидки до конца апреля. Таким образом, купить 106-сильную Vesta можно по цене 90-сильной — за 1,24 млн рублей.

Для Lada Vesta доступны два силовых агрегата: 106-сильный в связке с механической коробкой и двигатель объемом 1,8 л мощностью 122 л. с., который работает с вариатором.

Также были пересмотрены комплектации. Начальная версия Comfort теперь будет включать водительское кресло с регулировками по высоте, а двигатель будет откалиброван под «Евро-5». Такая машина подешевела на 50 тыс. рублей и теперь стоит 1,46 млн рублей.

Из прайс-листов Lada исчезли упоминания самых доступных комплектаций универсала. Теперь «входная» цена Vesta SW составляет 1,64 млн рублей, а кросс-универсала — 1,85 млн рублей.

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Рената Валеева