Автодор предупредил о неблагоприятных погодных условиях на дорогах

Фото: Максим Платонов

В ближайшее время на некоторых автодорогах ожидается ухудшение погодных условий.



Согласно прогнозу, в воскресенье и до утра понедельника на всей сети автодорог Автодора — М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева, ЦКАД и М-12 «Восток» — местами пройдет дождь. На М-11 «Нева» днем в воскресенье дождь может переходить в мокрый снег.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и быть внимательными за рулем.

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Рената Валеева