«Протащил полицейского около 50 метров»: в Казани СК будет просить ареста для 16-летнего водителя

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Ново-Савиновском райсуде Казани будет решаться вопрос о мере пресечения для 16-летнего подростка, который накануне, будучи за рулем автомобиля, не подчинился полицейским и насильно увез одного из них при попытке задержания. Следователи намерены ходатайствовать о его водворении в СИЗО, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Следкома по Татарстану.



По данным следствия, пострадавший гаишник госпитализирован в горбольницу №7 с закрытым краевым переломом пяточной и ладьевидной костей и ушибом мягких тканей в области правого плеча.

В МВД по РТ наконец обнародовали официальную версию случившегося: парень за рулем привлек внимание экипажа ГАИ не своим возрастом — на передних стеклах ВАЗ-2107 была нанесена черная пленка. Что и стало причиной для реагирования. Когда парень проигнорировал требование инспектора об остановке, полицейские начали преследование.

«На одном из перекрестков злоумышленник остановился. Подойдя к автомобилю, инспектор открыл водительскую дверь и предпринял попытку задержать водителя, однако его автомобиль резко начал движение протащив сотрудника около 50 метров за собой», — уточнили «Реальному времени» в пресс-службе регионального МВД.

Все это время полицейский цеплялся за руль и стекло автомобиля. Информацию, что водитель сбросил этого «пассажира», стукнув автомобиль бортом об отбойник, в МВД не подтверждают. Зато отмечают — задержать нарушителя удалось через несколько километров, им оказался 16-летний подросток, причем в машине также находился его 14-летний приятель.

На нарушителя в СК возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти, а в полиции составили 11 административных протоколов.