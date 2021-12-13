Бизнес-аккаунт дня: казанская фирма по изготовлению турецких сладостей

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 215-я

Фирма «Шах», в основе производства которой различные турецкие сладости, была создана в Казани почти 20 лет назад. Бизнес-аккаунт компании в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению аккаунта в соцсети дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Турецкие сладости — руками казанских кулинаров

Как выяснили историки, первую баклаву в Турции приготовили еще в середине XV века. С тех пор она является неотъемлемым угощением на столах во время праздничных торжеств, особенно свадеб. По традиции невеста должна испечь баклаву и угостить родителей жениха, чтобы доказать, насколько она хорошая хозяйка.

Сегодня баклава считается главной турецкой сладостью, а ее изготовление в Казани началось относительно недавно. Изначально фирма «Шах» привозила готовые лакомства из Турции, а несколько лет назад наладила собственное производство. На заказ кулинары готовят баклаву с разными орехами, рахат лукум — все по канонам халяль.

Сегодня аналитический разбор аккаунта казанского производителя турецких сладостей провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это коммуникационное агентство в регионах России, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.



Соцсети — это про общение с людьми

По традиции начнем с описания профиля. Имя профиля непонятное для пользователей, так как выглядит как набор слов. Лучше переименовать имя аккаунта в «Турецкая продукция | Баклава».

На аватарке присутствует логотип, который плохо читается, также по кругу размещен и текст, который очень мелкий, и с мобильных устройств нет возможности рассмотреть его детально. За узор в виде рамки — плюс.

В описании профиля некорректно пишется обращение на «вы», лучше писать с маленькой буквы. Поясним: с прописной буквы пишутся местоимения «Вы», «Ваш» как форма выражения вежливости при обращении к одному конкретному лицу в письмах или официальных и других документах.

Также непонятен ассортимент, что именно под этими марками, так как человек может впервые слышать о них, а ему нужно знать, какой конкретный продукт продается в данном аккаунте.

В контактах лучше указать номер телефона, по которому могут обратиться с вопросами.

Наши рекомендации: обновить описание профиля — добавить туда УТП (уникальное торговое предложение).

Визуальное оформление. В оформлении аккаунта используется фирменный стиль в виде восточных узоров. Использование единых фонов и посуды на фотосессиях продукции также создает единый образ.

Обложки хайлайтс, оформленные одним и тем же изображением, не выполняют свою функцию и визуально выглядят одинаково, то есть аудитории необходимо вчитываться в название каждой рубрики, чтобы понять, о чем она. Рекомендуем оформить в виде понятных иконок или фотографий, чтобы рубрики визуально были понятны.

Лента постов с определенной периодичностью меняется или вообще сбивается с единого оформления, поэтому из-за частой смены стилей она выглядит пестро. Рекомендуем выбрать определенную стилистику оформления и придерживаться ее, а смену визуального стиля делать реже.

Большинство постов с фотографиями продукции, но соцсети — это про общение с людьми, поэтому рекомендуем чаще публиковать «живые» лица, чтобы лента не превращалась в каталог товаров.

При публикации видео учитывайте форматы Instagram, где видео обрезается, а где добавляются полосы. Подобные нюансы кажутся незначительными, но они сказываются на восприятии компании. Рекомендуем адаптировать контент под соцсеть перед публикацией и делать обложки для видео.

У выхода публикаций есть свои правила, а текстам нужно разнообразие

Контент-план. Актуальные есть, но не хватает детального описания продукта в хайлайтс (что это, состав и цена), так как сейчас там просто представлена галерея из фотографий без информации.

Контент состоит исключительно из продающих публикаций, а это огромный, даже жирный минус. Второй недостаток — информации в постах совсем нет: есть только название продукта, его вес и иногда состав. Таких данных недостаточно для того, чтобы пользователю захотелось заказать товар. Как вариант, можно рассказать аудитории о том, что такое баклава, как производится этот продукт, какие отличия у него от других турецких сладостей. Кстати, мы заметили, что в один день может выходить от двух до четырех постов. Это неграмотное решение, поскольку в ленте подписчики увидят в лучшем случае только две публикации. Лучше распределять выход публикаций по правилу «один пост в один день».

Что касается качества текстов, то этот критерий оценить сложно. Поскольку в постах указана идентичная информация — название баклавы, ее состав, количество и вес упаковки, то не видим смысла оценивать публикации. Можем сказать лишь то, что профиль выглядит так, будто он создает эффект присутствия. Это не решает задач бизнеса. У аккаунта должны быть посты в разных форматах: не только продающие тексты, но еще хотя бы информационные. К тому же нужно продумать график выхода публикаций. Наконец, в постах должна быть полезная и интересная для подписчиков информация, а не только набор хештегов или подпись в стиле «баклава гнездышко с фисташками».

Увы, в профиле мы нашли пунктуационные и орфографические ошибки. Возвращаясь к абзацу выше, можно заметить, что название баклавы «гнездышко» не взято в кавычки. Как следствие, у предложения потерян смысл. Оно выглядит как набор слов. Также в выражениях отсутствует согласование. Допустим, во фразе «вес коробка», скорее всего, имелось в виду «вес коробки». Тоже самое и с «шт коробка». Что означает это предложение? Количество штук в коробке? Тогда так и нужно писать: не стоит сокращать слова, иначе текст выглядит неопрятно.

Наши рекомендации:

Перестать публиковать только продающие публикации. Контент нуждается в информационных постах. Не хватает информации о бренде, о производителе, об изготовлении товаров.

Все посты пишутся по единой структуре — это не добавляет оригинальности контенту, читать такую информацию неинтересно. Следует добавить больше уникальности, и для этого советуем писать авторские, согласованные, логичные тексты. В качестве тем можем предложить следующие варианты: можно ли приготовить баклаву дома? Баклава как неотъемлемая часть турецкой культуры.

Не сокращать слова в текстах, это выглядит так, будто вам было лень печатать предложение.

Модерация на низком уровне. Комментарии в основном с вопросами о цене, есть комментарии с эмодзи. Отвечают на комментарии только о цене. Иногда ее пишут, иногда «Напишите в ватсап или позвоните». Если отвечают, то вежливо, но иногда без приветствия. Бывает по 70 комментариев «Какая цена?» и ни одного ответа. Из 45 постов только под тремя есть ответы на вопросы о цене. Под одним постом несколько комментариев с вопросом, а ответ только одному.

Аналитика в цифрах: публикуется около 4-6 постов в месяц, в один день могут быть опубликованы около 4-9 постов, это очень много для дневного постинга, советуем поработать над контент-планом, чтобы посты имели смысл и у них была какая-то определенная очередность. Вовлеченность низкая — показатель всего 0,96% на пост.

По своему рейтингу Trendhero состояние у профиля плохое — 17/100. Количество достоверной аудитории — 29%, из Казани 48,36% аудитории.

Наши рекомендации:

запустить рекламные объявления с конкурсом;

почистить аккаунт от ботов;

запустить несколько постов с ассортиментом, ценами и отзывами.