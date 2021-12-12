«Нас смотрит многомиллионная татарская аудитория»

В «Пирамиде» прошла церемония вручения IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»

Фото: Максим Платонов

Более 30 статуэток «Алтын йолдыз» получили вчера звезды татарской эстрады на церемонии вручения IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Второй год подряд она проводится онлайн, также зрители могли смотреть церемонию на каналах «Татарстан — Новый век», «ТНВ-Планета», а еще слушать на самом радио.

Концерт — как свидание

Основой премии все так же остается мнение радиослушателей, при этом награждают не только исполнителей, но и авторов. Так что после каждого блока к пресс-воллу подходили певцы, поэты, композиторы, а часто — еще и танцевальная группа артистов. Несмотря на то, что в зале за происходящим наблюдала только съемочная группа, за кулисами творилась привычная суета. Многие выступающие подъезжали заранее, приветствовали друг друга, поздравляли с победой, устраивали фотомарафоны, пока инструменталисты и танцоры, как всегда, вихрем носились, поспевая к своему выходу.

Открывал вечер «Певец года» Фирдус Тямаев — вероятно, еще и потому, что затем сразу уехал выступать в Челны со всем своим многолюдным коллективом.

— Конечно, в таком формате выступать нелегко, — говорит он. — Вся энергетика, все переживания, вся грусть, все хорошее, все эмоции — они все идут от зрителя. Поскольку времена такие, мы должны к подобному привыкать. Я не должен показывать, что мне непривычно выступать перед пустым залом, ведь нас смотрит многомиллионная татарская аудитория, они отдыхают с нами душой.

Любопытно, что в прошлом году Тямаев заканчивал церемонию грустной песней «Ялгыз торна», а в этом году решил задать оптимистичную волну частушечными мотивами.

Открывал вечер «Певец года» Фирдус Тямаев

— Ощущения двоякие, — откровенно признается Зуфар Хайретдинов («Песня, проникающая в сердце»). — Очень приятно, что в очередной раз я получил награду, спасибо зрителям, что они до сих пор ценят мое творчество, а я стараюсь отвечать взаимностью. Но я надеюсь, что если еще раз мне придется получить эту награду, то я спою перед зрителем.

А вот Ришат Тухватуллин («Иң моңлы җырчы»; надо ли говорить, что «моң» — это не просто душевность?) ожидает своего выступления в гримерке. После вопроса журналиста он принимает почти роденовскую позу и пускается в рассуждения:

— Если мы перейдем на такой формат, наверное, будет и попроще, с одной стороны. С другой стороны, не будет тех эмоций, что раньше. Потому что когда не видишь слушателя, ты выступаешь иначе, степенней, что ли. При этом люди сейчас из-за техники и так не видят друг друга, сходить в гости сейчас — уже иной опыт. Раньше мы думали: когда же мы отдохнем? Не возвращались домой месяцами. Ну вот, посидели дома, а теперь думаем: когда это закончится? Концерты переносятся постоянно, тяжело организаторам, с рекламой, затратами. К тому же если настроился на концерт, то это как назначить свидание — переносы расстраивают.



«Завоевать зрителя можно только постоянными выступлениями на сцене»

Винера Ганиева (номинация «Любовь народа») уже в середине первой части стоит в роскошном платье за кулисами и наблюдает за происходящим по телевизору.

— Конечно, эта пандемия не проходит положительно для артистов. Различные заполненности зала, отмены, многое пришлось пережить. А народ привык ходить на концерты, слушать новые песни, оценивать наряды. С другой стороны, певцы могут подвести итоги, дать оценку своему творчеству, больше побыть с семьей, написать больше песен.

Ганиева вспоминает, как много лет назад, даже работая в оперном театре, ездила с агитбригадой, с Зуфаром Хайрутдиновым, Айдаром Файзрахмановым. Каждого зрителя, считай, завоевали лично!

— Они собирались на концерте после того, как возвращалась скотина с полей, после бани, часов в десять вечера. Билет стоил два рубля — так мы их и считали, смотря в окно. Сейчас у молодежи, чтобы показать себя, есть множество возможностей. Могут тебе и вокал поправить, и снять клип, отдать его в ротацию. Но ни один клип или запись, даже хит, не великое достижение. Завоевать зрителя можно только постоянными выступлениями на сцене! — говорит Винера Ахатовна.

Винера Ганиева — номинация «Любовь народа»

— Сейчас за счет цифровизации появилось больше возможностей, можно присутствовать в любом уголке мира и выпускать песни, — делится мнением Азалия Зиннат («Выбор зрителей»). — Раньше нужен был продюсер, с рычагами давления. А сейчас можно все сделать самому. Я сама себе продюсер много лет.

При этом артисту в цифровой среде приходится быть еще и психологом, замечает Зиннат, с учетом, что в интернете немало хейтеров:

— Любой артист, ступая на эту тропу, должен быть готов ко всему. Можно подобное замечать, а можно просто фокусироваться на правильном, главном.



«Мы работаем вместе, учимся вместе, так и достигаем успеха»

Одна из главных интриг премии — награда в номинации «Татар эстрадасы легендасы», «Легенда татарской эстрады». Ранее ее получали Хамдуна Тимергалиева, Рафаэль Ильясов, Масгут Имашев. В этом году, похоже, все артисты уже знали, кто выйдет за знаковым званием. Мингола Галиева всю дорогу приветствовали звезды помладше, желали ему доброго здравия и успехов. Подобное почитание понятно, сам Мингол-абый с ходу заявил, что пришел сюда в первую очередь как педагог.

— Сколько у меня было учеников! Самому маленькому — 5—6 лет, самому взрослому — 91. Я не готовлю артистов, я готовлю личностей, — выдает он. — По России таких — до тысячи. Многие из них не артисты, хотя среди них немало народных и заслуженных. Я их не учу свысока, мы работаем вместе, учимся вместе, так и достигаем успеха. Есть многие, которые говорят: «Пой так, дыши так». Я же смотрю, как человек себя ведет, а потом уже мы думаем, как сделать так, чтобы он пел красиво.

— Знаешь Орфея? — задает новую траекторию беседы Мингол-абый. — Он все народы подружил. Помнишь историю, как он потерял Эвридику, а боги ему помогли? Вот так я учу петь, чтобы они своим пением объединяли народы.

При этом ведущие отмечают, что и среди авторов, и среди исполнителей заметны и новые имена. Однако все они приверженцы традиций: слушателю нужны мелодии и тексты со смыслом!

Награду в номинации «Татар эстрадасы легендасы», «Легенда татарской эстрады» получил Мингол Галиев

Поэтому нелишним будет перечислить еще несколько имен. Среди победителей: Ильсия Бадретдинова, Алсу и Азат Фазлыевы, Зинира и Ризат Рамазановы, Зульфира и Алмаз Мирзаяновы, Эльмира Калимуллина, Салават Миннеханов и Гузэлем, Ришат Фазлияхметов, Лейсан Махмутова, Гузель Идрисова, Мурат Гайсин, Гульнара Тимержанова, Винарис Ильегет, Раяз Фасихов, дуэт Фарида — Алсу, Азат Абитов, Гузелия, Гульшат Имамиева, Лилия Муллагалиева, Рамиля и Рамиль Хайретдиновы, Ранис Габбазов, Анастасия Макарова, Роман Плеханов.

А самым молодым лауреатом премии стал Руслан Закиров. Один из финалистов музыкального фестиваля «Сәйлән», проводимого ШАЯН ТВ, спел известную в версии Асафа Валиева песню «Эх, сез матур кызлар». Руслану всего 12 лет.

— Наверное, странно подростку петь о красивых девушках? — спрашиваем мы.

— Все-таки это шуточная песня, — отвечает юный певец. — К тому же песню мне подбирал педагог!

А вот прическа у Закирова была аккурат как у Филюса Кагирова, который не отказался от фото с коллегой.



«Все-таки нам не хватает зрительского тепла»

Наверное, сложнее всего приходилось Ильфару Каримову и Рустему Гайзуллину, бессменным ведущим церемонии: им-то и вовсе шутить предстояло перед пустыми креслами. В этом году к ним присоединилась ведущая утреннего шоу «Иртәнге чәй» и передачи на ТНВ «Кайнар хит» Эльвира Вильдан. Вероятно, теле- и радиодиджеям более понятен формат общения в онлайне?

Наверное, сложнее всего приходилось ведущим церемонии

Отметим, впрочем, что в прошлом году концерт посмотрели более 600 000 человек, в этом году цифры явно будут больше. К тому же второй год среди теле- и радиослушателей разыгрывался IPhone 12.

— Все-таки нам не хватает зрительского тепла, — отмечает Наиля Хайдарова, исполнительный директор «Болгар радиосы», после окончания первого отделения. После него как раз начинается блок новостей (поэтому понятен вопрос Ландыш Нигматзяновой «А успеем до новостей?» — она закрывала эту часть концерта в звании «Неповторимый голос», — прим. ред.). — Раньше, когда церемония шла в привычном формате, мы постоянно спрашивали у ведущих: «Ну как там зал?» Теперь же мы можем оценить зрительскую реакцию только по социальным сетям.

Мы замечаем, что нынешний формат во многом напоминает первые годы существования радио в республике вообще, когда в 1920—1940-е и далее годы звучали живые концерты, а люди в районах могли слушать их по радио.

— Да, наш концерт передают и по «Болгар радиосы», — говорит Хайдарова. — Честно, мы думали о том, продавать ли билеты. И вообще, проводить ли премию. Но мне кажется, нет смысла постоянно переносить даты, потому что мы постоянно находимся в музыкальном потоке, наши исполнители приносят новые песни.

Хайдарова отмечает, что, как и в прошлом году, пандемия повлияла на количество выдаваемых в эфир композиций — артисты выбирают формат самоизоляции в студии и теперь постоянно несут на радио новые песни. Так что, похоже, ковид татарской эстраде не помеха — он, наоборот, подстегивает ее к новым свершениям.

1 / 80





























































































































































