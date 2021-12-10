Победители «Реального рейтинга-2021»: новые все лица

В 2021 году список победителей главной деловой премии Поволжья радикально изменился: в нем нет ни одного лидера прошлых лет

Результаты «Реального рейтинга» в 2021 году оказались, пожалуй, самыми неожиданными за 5 лет существования деловой премии, которую присуждает наше издание. Кардинально изменился и состав номинантов, и список победителей: мы видим в них крайне мало лидеров прошлых лет, а все обладатели премии в 2021 году получают ее впервые. Серьезно сдвинулась и география: так, среди победителей на этот раз только одна компания из Татарстана. О результатах рейтинга-2021 — материал «Реального времени».

Немного о методологии

В 2021 году премия присуждается в восьми общих номинациях. Девятая, специальная, вот уже второй год подряд, — в сотрудничестве со стратегическим партнером проекта, АО «Эссен Продакшн». Лидеров в этих номинациях определяла аналитическая служба «Реального времени» по стандартизованной формуле, в которую заложены четко формализованные бизнес-показатели компаний. Вот список этих показателей:

размер активов;

чистая прибыль;

рентабельность;

выручка;

объем налогов, которые выплатила компания за отчетный период.

Каждому показателю в формуле расчета присваивается определенный вес. Подробная методология расчета описана на сайте премии.

Для расчета результатов конкурса в специальной номинации — «Производительность труда» — использовались объем выручки и списочная численность сотрудников компании за отчетный год.

Все показатели публикуются в открытом доступе, формула открыта, и это делает премию максимально прозрачной и открытой. Исключены возможности манипулирования результатами и накрутки. Все годы существования «Реального рейтинга» он объективно и независимо отражает списки компаний Поволжья, которые показывают наилучшие финансовые результаты в девяти отраслях экономики.

Вместе с аналитической службой «Реального времени» работает команда независимых экспертов — опытных и авторитетных специалистов. Вот так выглядит их список в 2021 году: Валерий Федоров (генеральный директор ВЦИОМ), Борис Любошиц (председатель комиссии ТПП РФ по корпоративным финансам, член общественного совета при Федеральном казначействе, председатель правления «Аудит Груп»), Владислав Кочетков (президент-председатель правления холдинга «ФИНАМ»), Валерий Петров (заместитель председателя правления Института развития финансовых рынков) и Азат Газизов (вице-президент «Опоры России»).

География номинантов: Татарстан и Самарская область поменялись местами

Прежде чем огласить победителей, «Реальное время» формирует список номинантов: топ-10 по каждой номинации. 2021 год характеризуется тем, что распределение номинантов по регионам ПФО гораздо более сглаженное, чем до сих пор. Например, уверенным лидером по этому показателю всего лишь год назад был Татарстан с 23 номинантами, отрыв от «серебра» был очень внушительным — у Самарской области таких компаний было 13.

В нынешнем году Татарстан потерял не только лидерство, но и почти половину мест в топе: теперь в списках только 12 компаний из нашей республики, и это второе место в ПФО. Первое отобрала Самарская область, но обеспечить радикальный отрыв у нее не получилось: здесь базируются 15 компаний-номинантов. Третье место — у Нижегородской области (11 компаний).

Следом идут Башкортостан и Пермский край (по девять номинантов), Мордовия (семь компаний), Пензенская область (шесть номинантов), Саратовская и Оренбургская области (по пять номинантов), Ульяновская область (четыре компании) и Чувашия с Марий Эл (два номинанта). При этом, если бы мы присуждали премию региону в спецноминации «Редко, да метко», ее получила бы Марий Эл — обе ее компании, попавшие в топ-100 «Реального рейтинга», стали победителями в своих номинациях.

Но как же выглядит список победителей? А выглядит он крайне удивительно. Среди них нет вообще ни одного лидера прошлых лет. Доподлинно неизвестно, что именно повлияло на происходящее: можно предположить, что многие крупные компании — прежние лидеры рынка — проводят структурные изменения, некоторые разделились на несколько предприятий. Логично предположить, что финансовые показатели отдельных компаний, продолжающих работать под одним брендом, но под разными юрлицами, стали ниже, чем были ранее, у «материнской».

Список новых лидеров «Реального рейтинга» в 2021 году по номинациям выглядит следующим образом.

Фото: Жанна Ларцева/stolica-s.su

Фармацевтическая промышленность: АО «Биохимик» (Мордовия)

Генеральный директор: Швецов Денис Юрьевич.



Выручка за 2020 год (согласно открытым данным): 9,2 млрд рублей.



Прибыль за 2020 год (согласно открытым данным): 2,4 млрд рублей.

Как и многие победители 2021 года, компания — дебютант «Реального рейтинга». Принадлежит группе компаний «Промомед», одному из лидеров отечественной фарминдустрии. Производство находится в Саранске, на нем производят лекарственные средства. В распоряжении АО «Биохимик» — собственные производственные мощности, на которых можно изготавливать разнообразные медицинские препараты. В номенклатурном портфеле предприятия — более 150 наименований лекарств — и порошки для инъекций, и растворы для внутривенных инфузий, и таблетки, капсулы, мази, гели, суппозитории. 80% из производимых препаратов входят в список ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов). Борьба с коронавирусом тоже входит в прямые задачи этого предприятия: так, здесь производят арепливир (препарат фавипиравира), который используется в ковидных госпиталях для лечения тяжелых форм ковида.

Лекарства производства этой компании широко импортируются: сегодня география продаж охватывает не только Россию и СНГ, но и страны Латинской Америки, Азии и Персидского залива.

Фото: ПАО «АК ВНЗМ»

Строительство: ПАО «АК ВНЗМ» (Башкортостан)

Генеральный директор: Бикмухаметов Халит Абдулсаматович.



Выручка за 2020 год (согласно открытым данным): 12 млрд рублей.



Прибыль за 2020 год (согласно открытым данным): 340,1 млн рублей.

ПАО «АК ВНЗМ» («Востокнефтезаводстроймонтаж») — крупная подрядная строительно-монтажная компания, зарегистрированная в Уфе. У нее девять филиалов — это монтажные фирмы, оснащенные цехами трубных заготовок в Уфе, Салавате, Стерлитамаке, Мелеузе. Кроме того, компании принадлежат два собственных завода по изготовлению металлоконструкций (в Уфе и Салавате). В техническом арсенале — более 760 единиц сварочного оборудования, более 53 аттестованных технологий сварки, более 2 000 машин и механизмов.

Компания оказывает услуги по комплексному строительству объектов в основном промышленных: от проектирования до пусконаладочных работ. В списке заказчиков — крупнейшие нефтедобывающие компании России («Роснефть», «Татнефть», «Башнефть», «Лукойл»), «Газпром» и многие другие серьезные партнеры.

Фото yandex.ru

Пищевой ретейл: ООО «Восемнадцать Плюс» (Самарская область)

Генеральный директор: управляется ООО «За Грош» (учредитель — Пашкевич Евгений Владимирович).



Выручка за 2020 год (по данным из открытых источников): 732,2 млн рублей.



Прибыль за 2020 год (по данным из открытых источников): 75,2 млн рублей.

Предприятие действует с 2013 года, зарегистрировано в Самаре. Основной вид деятельности — розничная торговля напитками в специализированных магазинах, кроме того, компания работает еще по 10 направлениям. В Самарской области открыты 25 филиалов этого ООО — это продовольственные магазины под общим брендом «За Грош».

Фото yandex.ru

Автодилеры: ООО «Кан Авто Эксперт-5» (Татарстан)

Генеральный директор: Загидуллин Тимур Ядгарович.



Выручка за 2020 год (по данным из открытых источников): 150 млн рублей.



Прибыль за 2020 год (по данным из открытых источников): 82,8 млн рублей.

Это предприятие — одно из нескольких, обеспечивающих работу крупного татарстанского бренда по продаже автомобилей «Кан Авто». Группа компаний «Кан Авто» — официальный дилер в Татарстане 10 крупнейших мировых автомобильных брендов: Mercedes, Toyota, Hyundai, Lada, Kia и других. В сети автосалонов можно купить как новый, так и подержанный автомобиль (на продаже автомобилей с пробегом специализируется автосалон «Кан Авто Эксперт».

История группы компаний «Кан Авто» начинается с 2005 года, когда открылся дилерский центр автомобилей Lada. Сегодня здесь работают более полутора тысяч квалифицированных сотрудников, в автосалонах предоставляется полный спектр услуг в области автострахования и сервисного обслуживания. Гордость компании — центры кузовного ремонта, одни из крупнейших в городе.

Интересно, что еще две компании из ГК «Кан Авто» разместились, соответственно, на второй и третьей строчках «Реального рейтинга» в 2021 году.

Учредитель ООО «ПС ЛАБ» Юрий Усков

Информационные технологии: ООО «ПС ЛАБ» (Марий Эл)

Учредитель: Усков Юрий Викторович.



Выручка за 2020 год (согласно открытым источникам): 93,41 млн рублей.



Прибыль за 2020 год (согласно открытым источникам): 72,32 млн рублей.

Предприятие работает с 2002 года, зарегистрировано в Йошкар-Оле. Основным видом деятельности является разработка ПО, консультационные услуги в этой области, другие сопутствующие услуги. Через своего учредителя — известного в республике IT-предпринимателя Юрия Ускова, компания связана с ООО «Ричмедиа», которому принадлежит iSpring — одна из крупнейших в России платформ по корпоративному обучению.

Фото: pnzreg.ru

Пищевое производство: ОАО «Атмис-сахар» (Пензенская область)

Генеральный директор: Харченко Андрей Геннадьевич.



Выручка за 2020 год (согласно открытым источникам): 5,7 млрд рублей.



Прибыль за 2020 год (согласно открытым источникам): 661,1 млн рублей.

Сахарный завод в городе Каменке был основан 30 декабря 1975 года. ОАО «Атмис-сахар» — одно из самых крупных предприятий Пензенской области по производству сахара-песка. Это одно из старейших предприятий города. Оно пережило и перестройку, и реорганизацию страны, и смену юридического лица. В «Реальном рейтинге» сахарный завод участвует впервые — и сразу с таким результатом!

Кроме сахарного песка, здесь производятся также сушеный гранулированный жом и свекловичная меласса. Компания активно участвует в госзакупках и обеспечивает сахаром ряд государственных предприятий (например, в сфере образования). Свою продукцию предприятие продает не только внутри своего региона, но и в другие области и республики Российской Федерации. За несколько десятилетий работы здесь сделали 2,3 миллиона тонн сахарного песка.

Ретейл: ООО «ТК «Фламинго» (Башкортостан)

Директор: Оленина Татьяна Васильевна.



Выручка за 2020 год (согласно открытым источникам): 373,3 млн рублей.



Прибыль за 2020 год (согласно открытым источникам): 109,9 млн рублей.

Компания зарегистрирована в Уфе в 2016 году, основной вид деятельности — розничная торговля ювелирными изделиями в специализированных магазинах. Кроме того, предприятие работает еще по 11 направлениям.

Фото: ulregion.ru

Сельское хозяйство: ООО «ПЗК» (Ульяновская область)

Генеральный директор: Вавилин Александр Николаевич.



Выручка за 2020 год (согласно открытым источникам): 607,2 млн рублей.



Прибыль за 2020 год (согласно открытым источникам): 316,4 млн рублей.

ООО «Поволжская зерновая компания» зарегистрировано в Ульяновске 5 лет назад. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. За 2020 год компания нарастила свою выручку на 251,87%, а прибыль выросла на 681,71%.

Результаты в специальной номинации («Производительность труда на пищевом производстве»), которые подводятся совместно со стратегическим партнером «Реального рейтинга» — АО «Эссен Продакшн АГ» — будут подведены в ближайшие дни.

«Важно соревноваться с лучшими»

Члены экспертного совета «Реального рейтинга» убеждены в том, что сегодня, особенно с учетом пандемии, крайне важно подводить подобные итоги работы, ведь они показывают реальное положение дел в экономике целого большого региона.

Владислав Кочетков (президент — председатель правления холдинга «ФИНАМ») подчеркивает:

— Последние два коронавирусных года поменяли ландшафт очень многих отраслей, кто-то смог адаптироваться, кому-то приходится сложнее. Соответственно, меняются лидеры рынка и «Реальный рейтинг», который ориентирован на сумму объективных показателей. Собственно, чтобы иметь понимание того, что происходит в экономике целого региона, это — очень эффективный и наглядный инструмент. Поволжье — один из самых развитых в экономическом плане регионов России, поэтому подобная отраслевая премия здесь крайне необходима, на мой взгляд. Крайне интересно посмотреть, появились ли в динамично развивающихся отраслях новые крупные игроки, как дела у признанных лидеров рынка. И мне особенно приятно, что с самого основания «Реального рейтинга» я вхожу в его экспертный совет.

Борис Любошиц (председатель комиссии ТПП РФ по корпоративным финансам, член общественного совета при Федеральном казначействе, председатель правления «Аудит Груп») обращает внимание на важность соревновательного момента:

— В бизнесе, как и в спорте, и в науке, очень важно сравнивать свои результаты с результатами лидера. И ориентироваться, конечно, хочется на лучших. «Реальный рейтинг» каждый год позволяет это сделать, формируя бизнес-сообщество, в котором открыта возможность оценивать свои достижения, сравнивать их с итогами, показанными ведущими на рынке компаниями. Да, до пандемии была возможность собирать лауреатов в очном формате, и это каждый раз было мощное, торжественное мероприятие, которое собирало бизнес-элиту целого региона на одной площадке. Но сейчас очень важно соблюдать требования безопасности, кроме того, за минувшие 2 года мы уже привыкли к онлайн-формату. Мы ведем дела онлайн, проводим переговоры онлайн, читаем лекции и заключаем соглашения онлайн. И премию теперь тоже присуждаем онлайн. И я считаю, это очень важно и нужно!